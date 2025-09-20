Trực tiếp bóng đá Villarreal - Osasuna: Tìm lại niềm vui chiến thắng (La Liga)

Laliga | 23h30, 20/9 | Ceramica Villarreal 0 - 0 Osasuna (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Villarreal vs Osasuna Osasuna Điểm Junior Mourino Veiga Foyth Pedraza Buchanan Parejo Gueye Pepe Mikautadze Perez Điểm Herrera Catena Boyomo Cruz Rosier Torro Moncayola Bretones Garcia Budimir Munoz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Villarreal Villarreal Osasuna Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Junior, Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza, Buchanan, Parejo, Gueye, Pepe, Mikautadze, Perez Herrera, Catena, Boyomo, Cruz, Rosier, Torro, Moncayola, Bretones, Garcia, Budimir, Munoz

🤜🤛Villarreal tìm lại niềm vui chiến thắng

Villarreal đã trải qua 3 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng (2 thua, 1 hòa). Điều này khiến "Tàu ngầm vàng" lo lắng. Do vậy, Villarreal rất quyết tâm để Osasuna ở trận tới để tìm lại niềm vui chiến thắng.

Osasuna ở trận này phải chơi trên sân của Villarreal. Trong 3 trận gần nhất 2 đội gặp nhau ở sân Ceramica của Villarreal, Osasuna toàn thua. Thông số này có thể khiến Osasuna lo lắng, dù cho phong độ của họ trong thời gian qua khá tốt với việc thắng 2 trận liên tiếp.