Trực tiếp bóng đá Villarreal - Osasuna: Tìm lại niềm vui chiến thắng (La Liga)
(23h30, 20/9, vòng 5 La Liga) Villarreal quyết tâm tìm cách đánh bại Osasuna để chấm dứt chuỗi trận đáng quên.
Laliga | 23h30, 20/9 | Ceramica
Điểm
Junior
Mourino
Veiga
Foyth
Pedraza
Buchanan
Parejo
Gueye
Pepe
Mikautadze
Perez
Điểm
Herrera
Catena
Boyomo
Cruz
Rosier
Torro
Moncayola
Bretones
Garcia
Budimir
Munoz
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🤜🤛Villarreal tìm lại niềm vui chiến thắng
Villarreal đã trải qua 3 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng (2 thua, 1 hòa). Điều này khiến "Tàu ngầm vàng" lo lắng. Do vậy, Villarreal rất quyết tâm để Osasuna ở trận tới để tìm lại niềm vui chiến thắng.
Osasuna ở trận này phải chơi trên sân của Villarreal. Trong 3 trận gần nhất 2 đội gặp nhau ở sân Ceramica của Villarreal, Osasuna toàn thua. Thông số này có thể khiến Osasuna lo lắng, dù cho phong độ của họ trong thời gian qua khá tốt với việc thắng 2 trận liên tiếp.
Thẻ đỏ của đội trưởng Gaya khiến Valencia rơi vào cảnh khó trên sân của Osasuna.
