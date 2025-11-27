Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Young Boys: "Pháo đài" Villa Park chờ cơn mưa bàn thắng (Cúp C1)
(Vòng bảng Champions League) Aston Villa đang bay cao với phong độ hủy diệt trên sân nhà. Tiếp đón một Young Boys có hàng thủ lỏng lẻo nhất giải đấu, thầy trò Unai Emery sẵn sàng cho một đêm "ma thuật" nữa tại Villa Park.
C1 - Champions League | 0h45, 28/11 | Villa Park
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Torres
Digne
Kamara
Tielemans
McGinn
Rogers
Buendia
Watkins
Điểm
Keller
Janko
Benito
Lauper
Hadjam
Raveloson
Pech
Fassnacht
Sanches
Virginius
Bedia
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Aston Villa đang có phong độ cực kỳ ấn tượng
Aston Villa đang có phong độ cực cao với 9 chiến thắng trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, Villa Park thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm. Họ đã thắng 14 trong 16 trận sân nhà vừa qua và toàn thắng cả 5 trận cúp châu Âu tại đây trong năm nay.
Bên kia chiến tuyến, Young Boys đang xếp sau Villa 3 điểm. Dù vừa có hai chiến thắng đậm tại giải quốc nội để xốc lại tinh thần, nhưng nỗi lo hàng thủ vẫn rất lớn. Trận thua thảm 0-4 trước PAOK mới đây đã biến đại diện Thụy Sĩ thành đội có hàng thủ tệ nhất giải đấu (thủng lưới 10 bàn). Lịch sử cũng chống lại họ khi chưa từng thắng trên đất Anh (Hòa 2, Thua 4).
