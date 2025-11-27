Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Young Boys: "Pháo đài" Villa Park chờ cơn mưa bàn thắng (Cúp C1)

C1 - Champions League | 0h45, 28/11 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 Young Boys (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Young Boys Young Boys Điểm Martinez Cash Konsa Torres Digne Kamara Tielemans McGinn Rogers Buendia Watkins Điểm Keller Janko Benito Lauper Hadjam Raveloson Pech Fassnacht Sanches Virginius Bedia Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Young Boys Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins Keller, Janko, Benito, Lauper, Hadjam, Raveloson, Pech, Fassnacht, Sanches, Virginius, Bedia

Aston Villa đang có phong độ cực kỳ ấn tượng

Aston Villa đang có phong độ cực cao với 9 chiến thắng trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, Villa Park thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm. Họ đã thắng 14 trong 16 trận sân nhà vừa qua và toàn thắng cả 5 trận cúp châu Âu tại đây trong năm nay.

Bên kia chiến tuyến, Young Boys đang xếp sau Villa 3 điểm. Dù vừa có hai chiến thắng đậm tại giải quốc nội để xốc lại tinh thần, nhưng nỗi lo hàng thủ vẫn rất lớn. Trận thua thảm 0-4 trước PAOK mới đây đã biến đại diện Thụy Sĩ thành đội có hàng thủ tệ nhất giải đấu (thủng lưới 10 bàn). Lịch sử cũng chống lại họ khi chưa từng thắng trên đất Anh (Hòa 2, Thua 4).