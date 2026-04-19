Fernandes chắc ngôi “Vua kiến tạo”: Đi vào lịch sử MU, sắp lập kỷ lục mới

Bruno Fernandes vừa cùng MU giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge ở vòng 33 Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha góp công lớn trong chiến thắng này với đường chuyền kiến tạo giúp Cunha lập công ở phút 43. Đó là một pha đi bóng tinh tế bên cánh phải rồi căng ngang vào cho số 10 dứt điểm.

Fernandes có kiến tạo thứ 18 trong mùa giải này

Đó là lần thứ 18 trong mùa giải này Bruno Fernandes có đường chuyền giúp đồng đội ghi bàn tại Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gần như chắc chắn nắm giữ danh hiệu “Vua kiến tạo” ở mùa giải này. Người đang đứng thứ hai là Ryan Cherki của Man City mới chỉ có 10 kiến tạo, kém 8 kiến tạo so với Bruno Fernandes.

Ở thời điểm giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc, con số này gần như là không thể san bằng. Chưa kể đến việc Bruno Fernandes cũng còn 5 cơ hội nữa để nâng tổng thành tích kiến tạo của mình lên cao hơn nữa trong mùa giải này. Hiện tại, Bruno Fernandes đã đi vào lịch sử của Man United khi trở thành cầu thủ đầu tiên có 18 kiến tạo trong một mùa Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ muốn nâng cao thành tích của mình. Hiện tại, Bruno Fernandes chỉ còn cách kỷ lục có số kiến tạo trong một mùa của Kevin De Bruyne và Thierry Henry (20 lần). 2 kiến tạo không phải là khoảng cách lớn nhưng rõ ràng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn phải nỗ lực hết sức mình.

Trả lời phỏng vấn về việc Fernandes có thể phá kỷ lục của mình, huyền thoại Thierry Henry bày tỏ quan điểm: “Bruno Fernandes xứng đáng với kỷ lục ấy. Đáng lẽ ra cậu ấy phải làm được điều đó từ vài năm trước rồi nếu như đồng đội là những tiền đạo tốt hơn. Đừng ngạc nhiên vì điều đó. Tôi rất vui cho Bruno. Cậu ấy xứng đáng sau những gì cống hiến”.