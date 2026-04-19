Cụ bà 89 tuổi đoạt 800 huy chương điền kinh, cụ ông 90 tuổi chạy 42km "như bay"

Có những đường chạy không đo bằng thời gian, mà bằng ý chí. Khi thể thao hiện đại thường tôn vinh sức trẻ, hai con người ở ngưỡng 90 tuổi lại đang khiến cả thế giới phải nhìn lại.

“Không thích ngồi yên”: Cụ bà 89 tuổi và hành trình 800 huy chương

Tại giải điền kinh lão tướng châu Âu trong nhà 2026 ở Torun (Ba Lan), cụ bà Janina Rosinska, 89 tuổi, bước vào đường chạy 200m với dáng vẻ của một VĐV dày dạn kinh nghiệm. Và bà kết thúc như cách mình bắt đầu, chắc chắn, bền bỉ, đầy kiểm soát.

61 giây cho cự ly 200m ở nhóm tuổi 85+ không chỉ là một chiến thắng, mà còn là minh chứng cho một hành trình phi thường. Đặc biệt hơn, Janina thi đấu với máy trợ tim, chi tiết đủ để biến thành tích ấy thành một câu chuyện vượt xa thể thao đơn thuần.

Ít ai ngờ, bà chỉ bắt đầu chạy khi đã ngoài 50 tuổi. Từ một giáo viên địa lý, Janina “rẽ hướng” sang điền kinh như một cách sống mới. Và rồi, từ quyết định tưởng chừng muộn màng ấy, bà tích lũy hơn 360 marathon và hơn 800 huy chương ở nhiều cự ly khác nhau.

“Tôi không thích ngồi yên”, bà nói. Một câu nói giản dị, nhưng lại là động cơ đằng sau cả một cuộc đời vận động không ngừng.

Cụ ông 90 tuổi chinh phục 42km, phá sâu kỷ lục

Nếu Janina là biểu tượng của sự bền bỉ, thì tại Italia, Giuseppe Damato lại là định nghĩa khác của sự bứt phá.

Ngày 14/4/2026, tại Milan Marathon, ông hoàn thành 42,195km trong 4 giờ 30 phút 30 giây, thiết lập kỷ lục thế giới mới cho nhóm tuổi 90+. Đáng nói hơn, ông “xé toang” cột mốc cũ tới 1 giờ 40 phút, một khoảng cách gần như không tưởng trong marathon.

Damato không phải là “thần đồng muộn”, ông là một người bắt đầu rất muộn. Chỉ đến năm 73 tuổi, sau một tai nạn buộc phải từ bỏ đạp xe, ông mới chuyển sang chạy bộ. Và ngay trong năm đầu tiên, ông đã hoàn thành marathon với thành tích 3 giờ 40 phút.

Milan 2026 là marathon thứ 17 của ông. Trên đường chạy, ông có hai người thân làm pacer (chạy dẫn nhịp), giữ nhịp để tránh việc xuất phát quá nhanh, một “căn bệnh” quen thuộc của những runner giàu kinh nghiệm.

Khi cán đích, ông chỉ thừa nhận “hơi hụt hơi”, rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái. Không dừng lại ở đó, Damato còn lên kế hoạch chạy bán marathon ngay tuần sau, và trở lại Milan năm 2027 với mục tiêu… nhanh hơn nữa.

“Tôi muốn chạy thêm 10 năm”, ông nói, như thể 90 chỉ mới là điểm khởi đầu.

Hai câu chuyện, hai con đường, nhưng cùng chung một thông điệp rằng thể thao không có tuổi. Khi người ta còn bước, còn chạy, còn khao khát tiến về phía trước, mọi con số chỉ còn là chi tiết phụ.