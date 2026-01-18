Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Everton: Thời cơ thu ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 18/1 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 Everton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Everton Everton Điểm Bizot Cash Konsa Torres Digne Bogarde Tielemans Buendia Rogers McGinn Watkins Điểm Pickford Patterson O'Brien Tarkowski Mykolenko Armstrong Garner Rohl McNeil Barry Grealish Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Everton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Digne, Bogarde, Tielemans, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins Pickford, Patterson, O'Brien, Tarkowski, Mykolenko, Armstrong, Garner, Rohl, McNeil, Barry, Grealish

Aston Villa mong trở lại mạch thắng

Aston Villa đã vượt qua Tottenham ở vòng 3 FA Cup và họ cũng đang có vị trí trong top 3 Premier League khá vững. Với thất bại của Man City trước MU và Arsenal bị cầm hòa bởi Nottingham Forest, đây là cơ hội cho Aston Villa thu ngắn cách biệt.

Được đá trên sân nhà là một lợi thế to lớn khác cho Aston Villa, khi họ đã toàn thắng cả 11 trận gần nhất tại Villa Park. Thêm 1 trận thắng nữa và họ sẽ san bằng kỷ lục của CLB thiết lập mùa 1971/72.

Everton chặn đà phong độ trồi sụt

Everton vừa bị loại bởi Sunderland ở FA Cup và lúc này "The Toffees" đang có phong độ không ấn tượng, chỉ thắng 1/7 trận gần nhất. Họ vẫn chỉ kém khu vực dự cúp châu Âu có 4 điểm nên thầy trò HLV David Moyes vẫn còn cửa tiến lên nửa trên BXH, nhưng họ cần phải chấn chỉnh trong bối cảnh những đội yếu hơn như Wolves vẫn giành được điểm trước Everton.

Aston Villa là "ông kẹ" của Everton trong 7 năm qua, không một lần Everton thắng nổi đối thủ này kể từ khi Aston Villa thăng hạng. Villa đã thắng 9 hòa 4 trong 13 trận và trong chuỗi trận đó, Everton ghi vỏn vẹn 5 bàn.