Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Everton: Thời cơ thu ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh)

Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Everton: Thời cơ thu ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Everton F.C Aston Villa

(23h30, 18/1, vòng 22 Ngoại hạng Anh) Arsenal và Man City đều không thắng sẽ là cơ hội cho Aston Villa thu ngắn cách biệt với 2 đội xếp trên.

   

Premier League | 23h30, 18/1 | Villa Park

Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Everton: Thời cơ thu ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Everton: Thời cơ thu ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh) - 1
Everton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Everton: Thời cơ thu ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh) - 1
Bizot, Cash, Konsa, Torres, Digne, Bogarde, Tielemans, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Everton: Thời cơ thu ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh) - 1
Pickford, Patterson, O'Brien, Tarkowski, Mykolenko, Armstrong, Garner, Rohl, McNeil, Barry, Grealish

Aston Villa mong trở lại mạch thắng

Aston Villa đã vượt qua Tottenham ở vòng 3 FA Cup và họ cũng đang có vị trí trong top 3 Premier League khá vững. Với thất bại của Man City trước MU và Arsenal bị cầm hòa bởi Nottingham Forest, đây là cơ hội cho Aston Villa thu ngắn cách biệt.

Được đá trên sân nhà là một lợi thế to lớn khác cho Aston Villa, khi họ đã toàn thắng cả 11 trận gần nhất tại Villa Park. Thêm 1 trận thắng nữa và họ sẽ san bằng kỷ lục của CLB thiết lập mùa 1971/72.

Everton chặn đà phong độ trồi sụt

Everton vừa bị loại bởi Sunderland ở FA Cup và lúc này "The Toffees" đang có phong độ không ấn tượng, chỉ thắng 1/7 trận gần nhất. Họ vẫn chỉ kém khu vực dự cúp châu Âu có 4 điểm nên thầy trò HLV David Moyes vẫn còn cửa tiến lên nửa trên BXH, nhưng họ cần phải chấn chỉnh trong bối cảnh những đội yếu hơn như Wolves vẫn giành được điểm trước Everton.

Aston Villa là "ông kẹ" của Everton trong 7 năm qua, không một lần Everton thắng nổi đối thủ này kể từ khi Aston Villa thăng hạng. Villa đã thắng 9 hòa 4 trong 13 trận và trong chuỗi trận đó, Everton ghi vỏn vẹn 5 bàn.

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 16:08 PM (GMT+7)
