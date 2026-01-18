Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Everton: Thời cơ thu ngắn cách biệt (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 18/1, vòng 22 Ngoại hạng Anh) Arsenal và Man City đều không thắng sẽ là cơ hội cho Aston Villa thu ngắn cách biệt với 2 đội xếp trên.
Premier League | 23h30, 18/1 | Villa Park
Điểm
Bizot
Cash
Konsa
Torres
Digne
Bogarde
Tielemans
Buendia
Rogers
McGinn
Watkins
Điểm
Pickford
Patterson
O'Brien
Tarkowski
Mykolenko
Armstrong
Garner
Rohl
McNeil
Barry
Grealish
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Aston Villa mong trở lại mạch thắng
Aston Villa đã vượt qua Tottenham ở vòng 3 FA Cup và họ cũng đang có vị trí trong top 3 Premier League khá vững. Với thất bại của Man City trước MU và Arsenal bị cầm hòa bởi Nottingham Forest, đây là cơ hội cho Aston Villa thu ngắn cách biệt.
Được đá trên sân nhà là một lợi thế to lớn khác cho Aston Villa, khi họ đã toàn thắng cả 11 trận gần nhất tại Villa Park. Thêm 1 trận thắng nữa và họ sẽ san bằng kỷ lục của CLB thiết lập mùa 1971/72.
Everton chặn đà phong độ trồi sụt
Everton vừa bị loại bởi Sunderland ở FA Cup và lúc này "The Toffees" đang có phong độ không ấn tượng, chỉ thắng 1/7 trận gần nhất. Họ vẫn chỉ kém khu vực dự cúp châu Âu có 4 điểm nên thầy trò HLV David Moyes vẫn còn cửa tiến lên nửa trên BXH, nhưng họ cần phải chấn chỉnh trong bối cảnh những đội yếu hơn như Wolves vẫn giành được điểm trước Everton.
Aston Villa là "ông kẹ" của Everton trong 7 năm qua, không một lần Everton thắng nổi đối thủ này kể từ khi Aston Villa thăng hạng. Villa đã thắng 9 hòa 4 trong 13 trận và trong chuỗi trận đó, Everton ghi vỏn vẹn 5 bàn.
Trận thắng Man City không chỉ mang ý nghĩa danh dự với MU trong trận derby Manchester mà còn giúp "Quỷ đỏ" áp sát top 4 Ngoại hạng Anh.
