Trực tiếp bóng đá Wolves - Newcastle: Cơ hội vượt qua MU (Ngoại hạng Anh)
(21h, 18/1) Newcastle nắm trong tay cơ hội vượt qua MU trên bảng xếp hạng để chiếm lấy vị trí thứ 5.
Premier League | 21h, 18/1 | Molineux
Điểm
Sa
Mosquera
S. Bueno
Krejci
Tchatchoua
Arias
Mane
Gomes
H. Bueno
Arokodare
Hwang Hee Chan
Điểm
Pope
Trippier
Thiaw
Botman
Hall
Guimaraes
Tonali
Willock
Barnes
Woltemade
Gordon
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Newcastle có cơ hội giành vị trí thứ 5 từ tay Man United
Do thi đấu muộn, Newcastle đã tạm thời rớt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Eddie Howe còn nguyên cơ hội kết thúc vòng đấu ở vị trí thứ 5, và đẩy Man United xuống vị trí thứ 6. Điều kiện họ cần đạt được là giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu là 2 bàn trước Wolves.
Chủ nhà đang có phong độ tạm ổn
Wolves đang cải thiện phong độ trong thời gian gần đây khi giành được 2 trận hòa và 1 chiến thắng trong 3 vòng gần nhất. Tuy nhiên, khoảng cách của họ với đội đứng áp chót lúc này vẫn là 7 điểm. Họ cần phải nỗ lực vượt bậc trong phần còn lại của mùa giải mới mong điều kỳ diệu xảy ra.
18/01/2026 16:08 PM (GMT+7)