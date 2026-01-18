Trực tiếp bóng đá Wolves - Newcastle: Cơ hội vượt qua MU (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 18/1 | Molineux Wolves 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Wolves vs Newcastle Newcastle Điểm Sa Mosquera S. Bueno Krejci Tchatchoua Arias Mane Gomes H. Bueno Arokodare Hwang Hee Chan Điểm Pope Trippier Thiaw Botman Hall Guimaraes Tonali Willock Barnes Woltemade Gordon Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Wolves Wolves Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sa, Mosquera, S. Bueno, Krejci, Tchatchoua, Arias, Mane, Gomes, H. Bueno, Arokodare, Hwang Hee Chan Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Guimaraes, Tonali, Willock, Barnes, Woltemade, Gordon

Newcastle có cơ hội giành vị trí thứ 5 từ tay Man United

Do thi đấu muộn, Newcastle đã tạm thời rớt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Eddie Howe còn nguyên cơ hội kết thúc vòng đấu ở vị trí thứ 5, và đẩy Man United xuống vị trí thứ 6. Điều kiện họ cần đạt được là giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu là 2 bàn trước Wolves.

Chủ nhà đang có phong độ tạm ổn

Wolves đang cải thiện phong độ trong thời gian gần đây khi giành được 2 trận hòa và 1 chiến thắng trong 3 vòng gần nhất. Tuy nhiên, khoảng cách của họ với đội đứng áp chót lúc này vẫn là 7 điểm. Họ cần phải nỗ lực vượt bậc trong phần còn lại của mùa giải mới mong điều kỳ diệu xảy ra.