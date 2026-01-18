Trực tiếp bóng đá Wolves - Newcastle: Cơ hội vượt qua MU (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Trực tiếp bóng đá Wolves - Newcastle: Cơ hội vượt qua MU (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United Wolverhampton

(21h, 18/1) Newcastle nắm trong tay cơ hội vượt qua MU trên bảng xếp hạng để chiếm lấy vị trí thứ 5.

   

Premier League | 21h, 18/1 | Molineux

Wolves
Trực tiếp bóng đá Wolves - Newcastle: Cơ hội vượt qua MU (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Wolves - Newcastle: Cơ hội vượt qua MU (Ngoại hạng Anh) - 1
Newcastle
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Wolves - Newcastle: Cơ hội vượt qua MU (Ngoại hạng Anh) - 1
Sa, Mosquera, S. Bueno, Krejci, Tchatchoua, Arias, Mane, Gomes, H. Bueno, Arokodare, Hwang Hee Chan
Trực tiếp bóng đá Wolves - Newcastle: Cơ hội vượt qua MU (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Guimaraes, Tonali, Willock, Barnes, Woltemade, Gordon

Newcastle có cơ hội giành vị trí thứ 5 từ tay Man United

Do thi đấu muộn, Newcastle đã tạm thời rớt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Eddie Howe còn nguyên cơ hội kết thúc vòng đấu ở vị trí thứ 5, và đẩy Man United xuống vị trí thứ 6. Điều kiện họ cần đạt được là giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu là 2 bàn trước Wolves.

Chủ nhà đang có phong độ tạm ổn

Wolves đang cải thiện phong độ trong thời gian gần đây khi giành được 2 trận hòa và 1 chiến thắng trong 3 vòng gần nhất. Tuy nhiên, khoảng cách của họ với đội đứng áp chót lúc này vẫn là 7 điểm. Họ cần phải nỗ lực vượt bậc trong phần còn lại của mùa giải mới mong điều kỳ diệu xảy ra. 

Haaland "tịt ngòi" bị fan MU chế giễu, hiệu suất ghi bàn sụt thê thảm
Haaland "tịt ngòi" bị fan MU chế giễu, hiệu suất ghi bàn sụt thê thảm

Tiền đạo Erling Haaland đã trở thành tâm điểm chế giễu của fan MU sau khi anh tịt ngòi ở trận đấu Man City thua MU 0-2 tại vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 16:08 PM (GMT+7)
