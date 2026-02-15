Đua trụ hạng NHA hấp dẫn như đua vô địch, 40 điểm vẫn có thể "rớt đài"

Chỉ vài tuần trước, cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh tưởng như đã sớm ngã ngũ. Giữa tháng 1, khi các đội đều đã thi đấu 21 trận, West Ham United cùng Burnley và Wolverhampton chìm sâu ở nhóm cuối bảng.

Đội bóng của HLV Nuno Santo đứng thứ 18 – vị trí xuống hạng cuối cùng – kém Nottingham Forest (thứ 17) tới 7 điểm. Khi đó, West Ham mới có 14 điểm sau 21 vòng. Theo chiều ngược lại, Forest (21 điểm), Leeds United (22), Bournemouth (26), Tottenham (27) và Crystal Palace (28) có lẽ chưa quá lo lắng.

Lịch sử cho thấy, với thành tích như vậy, nguy cơ rớt hạng gần như chắc chắn. Trong 24 đội từng giành 14 điểm hoặc ít hơn sau 21 trận ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh 38 vòng, duy nhất một đội thoát hiểm là West Bromwich mùa 2004/05. Đây vẫn được xem như một trong những cuộc “đại đào thoát” nổi tiếng nhất lịch sử giải đấu.

Nuno Santo giúp West Ham khởi sắc, trong khi Tottenham bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng và sa thải HLV

West Ham hồi sinh, cuộc chiến nóng trở lại

Mọi thứ nhanh chóng thay đổi. West Ham bất ngờ bứt tốc với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất – trong đó có trận hòa MU tuần này, thậm chí suýt giành trọn 3 điểm. Họ vươn lên 24 điểm sau 26 vòng.

Nottingham Forest cũng có chuỗi trận tích cực, giành 6 điểm trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, điều đó không đủ để làm hài lòng ông chủ Evangelos Marinakis. Sau trận hòa 0-0 với Wolves giữa tuần, HLV Sean Dyche bị sa thải, Nottingham Forest cũng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh có tới 4 HLV chính thức trong cùng mùa giải.

Tottenham cũng vừa chia tay HLV Thomas Frank, trải qua qua 8 trận không thắng liên tiếp và chỉ còn hơn West Ham 5 điểm, thậm chí bị Leeds, Bournemouth vượt mặt trên bảng xếp hạng. Hệ quả tất yếu, đội bóng thành London phải sa thải HLV Thomas Frank.

Sau 21 vòng, Tottenham từng hơn nhóm an toàn tới 13 điểm. Nhưng sự sa sút khiến họ tụt dốc đáng lo ngại và buộc ban lãnh đạo phải hành động. Mục tiêu trước mắt của "Gà trống" là kiếm thêm 11 điểm trong 12 trận còn lại để chạm mốc 40 điểm – con số vẫn được xem là “ngưỡng an toàn”.

40 điểm liệu còn đủ?

Câu hỏi đặt ra: Liệu 40 điểm có còn đảm bảo suất trụ hạng?

Trong 30 mùa giải Ngoại hạng Anh thi đấu 38 vòng trước đây, chỉ có 3 lần một đội xuống hạng dù giành từ 40 điểm trở lên – và điều đó không xảy ra kể từ mùa 2002/03. Suốt 23 năm qua, 40 điểm luôn đủ để trụ hạng.

40 điểm chưa phải bảo chứng cho suất trụ hạng mùa này

Siêu máy tính của The Analyst dự đoán, West Ham sẽ kết thúc mùa ở vị trí thứ 18 với trung bình 36,1 điểm dựa vào số điểm trung bình sau 10.000 mô phỏng phần còn lại của mùa giải. Theo kịch bản này, 37 điểm có thể đủ trụ hạng. Trong khi đó, Nottingham Forest được dự đoán đạt 40,5 điểm, còn Tottenham và Leeds vượt mốc 44 điểm.

Tuy nhiên, siêu máy tính không phải lúc nào cũng chính xác. Nó từng dự đoán West Ham thua Tottenham và MU, nhưng thực tế họ thắng 1 và hòa 1. Dù vậy, hệ thống có thể xem đó chỉ là “khoảng thời gian thăng hoa” ngắn hạn.

Hiện khả năng West Ham xuống hạng được đánh giá ở mức 70,8%. Nhưng với 10 điểm giành được trong 5 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể vượt qua con số 36,1 điểm dự báo. Với 12 trận còn lại, việc kiếm hơn 12 điểm không phải điều quá xa vời.

Nhóm cuối bảng đang tiến bộ

Thống kê cho thấy, trong 30 mùa giải 38 vòng trước đây, chỉ có 4 mùa đội đứng thứ 18 sau 26 vòng sở hữu nhiều điểm hơn West Ham hiện tại (24 điểm). Đáng chú ý, ở 2 mùa 1996/97 và 1997/98, từng có đội xuống hạng dù đạt 40 điểm – thời điểm đội đứng thứ 18 cũng có 24 điểm sau 26 vòng.

Ở chiều ngược lại, chỉ 1 đội từng đứng thứ 17 sau 26 vòng mà có nhiều điểm hơn 27 điểm của Nottingham Forest hiện nay.

Điều đó cho thấy các đội đứng giữa ranh giới sống còn (vị trí 17-18) đang sở hữu số điểm tương đối cao. Dù chưa thể khẳng định họ sẽ tiếp tục duy trì phong độ, nhóm cuối bảng mùa này được đánh giá mạnh hơn những năm gần đây.

Sau 2 mùa các đội mới thăng hạng đều lập tức xuống hạng, việc Sunderland và Leeds có cơ hội trụ lại khiến cuộc chiến trở nên hấp dẫn.

Nottingham Forest có thể bị nhóm "cầm đèn đỏ" đuổi kịp sau khi sa thải 3 HLV

Chưa đội nào có thể yên tâm

Tottenham hiện đứng thứ 16 với 29 điểm và còn phải gặp 7 trong số 9 đội thuộc nửa dưới bảng xếp hạng. Họ rất cần hiệu ứng “thay tướng đổi vận” để bứt phá.

Leeds đang hơn Tottenham 1 điểm, thắng 2 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó có màn ngược dòng từ thế bị dẫn 2 bàn để hòa Chelsea 2-2. HLV Daniel Farke tin rằng ông có thể đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong khi đó, Brighton (31 điểm) đã 6 trận chưa thắng, còn Crystal Palace (32 điểm) cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Với 12 vòng đấu còn lại, cuộc chiến trụ hạng Ngoại hạng Anh vẫn còn rất nhiều biến số. Nhiều đội bóng ở nhóm cuối cho thấy họ đủ khả năng giành thêm điểm số và có lẽ, ngay cả khi chạm mốc 40 điểm, chưa đội nào dám chắc mình đã an toàn.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại