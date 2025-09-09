Nottingham Forest bổ nhiệm HLV Postecoglou, ra mắt ở đại chiến Arsenal

👔 Nottingham Forest bổ nhiệm Ange Postecoglou thay thế Nuno Santo

Theo thông tin từ Mail Sport, Nottingham Forest sẽ bổ nhiệm Ange Postecoglou – cựu HLV Tottenham – nắm giữ cương vị tân "thuyền trưởng" trong ngày hôm nay. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi đội bóng sa thải Nuno Espirito Santo.

Thông báo chính thức có thể diễn ra ngay trong hôm nay và nếu không có gì thay đổi, Ange Postecoglou sẽ ra mắt đội bóng mới trong trận gặp Arsenal thuộc khuôn khổ vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần này (18h30, 13/9).

Postecoglou được Nottingham Forest chọn làm tân HLV trưởng

Hồi tháng 7, Postecoglou và Marinakis từng gặp nhau trong sự kiện do giải VĐQG Hy Lạp tổ chức nhằm vinh danh cựu HLV trưởng Tottenham nhờ thành tích vô địch Europa League (Postecoglou là người có gốc gác Hy Lạp).

Tại sự kiện, Marinakis không ngớt lời ca ngợi nhà cầm quân 60 tuổi: “Ange luôn tự hào về nguồn gốc Hy Lạp của mình. Trong thành công lớn mà ông đạt được cùng Tottenham, ông không ngừng nhắc đến quê hương. Đó là điều rất đáng quý và chúng tôi biết ơn ông vì đã làm rạng danh đất nước".

🛠️ Hướng đi mới cho Nottingham Forest

Trong khi đó, Postecoglou nhấn mạnh mong muốn tiếp tục sự nghiệp tại Anh sau khi rời Tottenham vào cuối mùa giải trước. Dù giúp Tottenham vô địch Europa League (danh hiệu đầu tiên của đội bóng kể từ năm 2008), vị trí thứ 17 tại Ngoại hạng Anh khiến ban lãnh đạo "Gà trống" không hài lòng và quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia 60 tuổi.

Thú vị hơn, Postecoglou sẽ trở lại đấu trường Europa League với tham vọng tái hiện chiến tích vô địch giải đấu này, trên cương vị "thuyền trưởng" Nottingham Forest.

Việc bổ nhiệm Ange Postecoglou được xem là bước đi đầy kỳ vọng của Nottingham Forest, trong bối cảnh đội bóng cần sự ổn định và chiến lược rõ ràng sau thời kỳ nhiều biến động. Dù mới chia tay HLV đã mang lại thành công, ban lãnh đạo tin tưởng Postecoglou có thể đưa đội bóng tiến xa hơn tại cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu.

🔥 Chia tay Nuno giữa căng thẳng nội bộ

Nottingham Forest chính thức sa thải HLV Nuno Espirito Santo vào rạng sáng thứ Ba, sau khi mối quan hệ giữa ông và giới chủ đội bóng trở nên căng thẳng.

Postecoglou sẽ tái xuất đấu trường Europa League sau khi vô địch cùng Tottenham mùa trước

"CLB xác nhận rằng, sau những diễn biến gần đây, ông Nuno Espírito Santo đã không còn là HLV trưởng của đội bóng. CLB xin cảm ơn những đóng góp to lớn của ông, đặc biệt là trong mùa giải 2024/25, một giai đoạn sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử sân City Ground", trích thông báo trên trang chủ Nottingham Forest.

Mặc dù giúp đội bóng giành quyền tham dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong thế kỷ 21, Nuno không còn nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo, đặc biệt từ chủ sở hữu Evangelos Marinakis.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định này bắt nguồn từ những bất đồng trong chính sách chuyển nhượng. Nuno từng công khai chỉ trích cách vận hành của CLB và thừa nhận mối quan hệ giữa ông với Marinakis không còn tốt đẹp như mùa giải trước. Sự xuất hiện của Edu – cựu cầu thủ Arsenal – trong vai trò Giám đốc Bóng đá toàn cầu cũng khiến bộ máy huấn luyện gặp nhiều khó khăn trong quá trình phối hợp công việc.