Arteta đấu thầy cũ Guardiola: “Kẻ học việc” đã lột xác & nắm thế thượng phong?

🔴 Arteta - từ trợ lý Pep đến thuyền trưởng Arsenal

Arsenal và Man City sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết League Cup vào 23h30, 22/3, tái hiện cuộc đối đầu đáng chú ý giữa “kẻ học việc” Mikel Arteta và bậc thầy Pep Guardiola.

Arteta từng làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola tại Man City

Arteta, 43 tuổi, từng làm trợ lý cho Guardiola tại Man City trong ba năm trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Arsenal vào năm 2019. Trong quãng thời gian sát cánh bên nhau, bộ đôi này đã cùng giành nhiều danh hiệu, trong đó có chức vô địch League Cup 2018 - khi Man City đánh bại chính Arsenal.

🔵 Guardiola vẫn thống trị, nhưng khoảng cách đang thu hẹp

Sau khi Arteta rời Etihad, Guardiola tiếp tục gặt hái hàng loạt danh hiệu cùng Man City. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí còn vượt mặt người trợ lý cũ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh các mùa 2023 và 2024.

Tuy nhiên, những mùa giải gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai đội không còn quá lớn. Arsenal mùa trước đã xếp trên Man City, dù vẫn đứng sau Liverpool, còn ở mùa giải hiện tại, “Pháo thủ” đang dẫn trước đối thủ 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

🧠 Chiến thắng đầu tay và những năm tháng lép vế

Arteta từng sớm ghi dấu ấn trước Guardiola trong sự nghiệp huấn luyện khi đánh bại Man City 2-0 ở bán kết FA Cup 2020. Ở trận đấu diễn ra trong bối cảnh không khán giả vì dịch Covid-19, Arsenal gây bất ngờ với sơ đồ ba trung vệ.

Thành tích đối đầu của Arteta và Pep Guardiola

Chiến thắng đó mở đường cho Arsenal lên ngôi vô địch FA Cup mùa giải ấy - danh hiệu đầu tiên của Arteta trên cương vị HLV trưởng.

Dù vậy, đó cũng là lần duy nhất Arteta đánh bại Guardiola trong chín lần đối đầu đầu tiên. Ở tám trận còn lại, Arsenal đều phải nhận thất bại.

Chuỗi trận thua ấy bao gồm thất bại nặng nề 0-5 tại Etihad vào tháng 8/2021, cùng trận thua 1-4 tại Eastlands vào tháng 4/2023 - thời điểm giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal mùa đó bị dập tắt.

Đáng chú ý, trận thua này cũng là lần gần nhất Guardiola đánh bại Arteta. Kể từ đó, cục diện đối đầu đã thay đổi đáng kể.

📈 Cán cân xoay chiều: Arteta dần chiếm ưu thế

Kể từ sau thất bại tháng 4/2023, hai HLV đã chạm trán nhau 6 lần. Arsenal giành chiến thắng 3 trận và hòa 2 trận.

Chuỗi kết quả tích cực bắt đầu bằng chiến thắng 5-2 của Arsenal trước Man City ở Community Shield 2023. Dù bị xem là một trận giao hữu mang tính biểu diễn, đây vẫn là bước tiến quan trọng với đội bóng của Arteta.

Hai tháng sau, Arsenal tiếp tục đánh bại Man City 1-0 tại Ngoại hạng Anh, trước khi cầm hòa 0-0 ngay trên sân Etihad ở giai đoạn sau của mùa giải.

⏱️ Những trận đấu khó quên giữa hai đội

Ở cuộc đối đầu tháng 9/2024, John Stones ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 98 cho Man City, trong bối cảnh Arsenal phải chơi cả hiệp hai với 10 người sau khi Leandro Trossard nhận thẻ vàng thứ hai vì đá bóng đi.

Đến tháng 2 năm ngoái, các CĐV Arsenal được sống trong khoảnh khắc không thể quên khi đội nhà đè bẹp Man City 5-1 tại Emirates, trong một trận đấu mà đội khách chơi dưới sức rõ rệt.

Đầu mùa giải 2025/26, hai đội hòa 1-1 tại Bắc London. Gabriel Martinelli ghi bàn gỡ hòa ở phút 93, xóa nhòa pha lập công trong hiệp một của Erling Haaland.

📊 Thống kê lịch sử và sự tự tin của Arteta

Kết quả hòa 1-1 đó giúp Arteta trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử không thua Guardiola ở năm trận Ngoại hạng Anh liên tiếp.

Những trận đấu giữa Arsenal và Man City kể từ khi Arteta dẫn dắt "Pháo thủ"

Sau trận đấu, Arteta khẳng định Arsenal đã “hoàn toàn áp đảo” Man City. Đội bóng của Guardiola chỉ kiểm soát bóng 32,8% - con số thấp nhất trong sự nghiệp cầm quân ở giải VĐQG của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Arteta chia sẻ: “Rất dễ để nói rằng chúng tôi thiếu tham vọng, nhưng thực tế là Arsenal đã khởi đầu rất tốt và hoàn toàn áp đảo”.

“City ghi được một bàn rồi sau đó không làm được gì nữa. Ai cũng cố gắng để có kết quả, điều đó là bình thường. Nhưng chúng tôi kiểm soát trận đấu, áp đảo trong suốt 90 phút. Tôi cực kỳ tự hào về các cầu thủ, dù vẫn rất thất vọng với kết quả”, Arteta cho biết.

🏆 Chung kết League Cup - bước ngoặt của Arteta?

Kể từ chức vô địch FA Cup trong giai đoạn Covid vào tháng 8/2020 (không tính Community Shield), Arteta vẫn chưa giành thêm danh hiệu lớn nào cùng Arsenal.

Bởi vậy, một chức vô địch League Cup đêm nay không chỉ có thể mở ra “cơn mưa danh hiệu” cho Arsenal, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng của Arteta, trong bối cảnh kỷ nguyên Guardiola tại Man City đang dần bị thách thức.

Liệu cuộc đối đầu Arteta và Guardiola có thêm một bước ngoặt lớn nữa hay không, câu trả lời sẽ đến ở trận chung kết Carabao Cup, phép thử lớn cho cả hai chiến lược gia.