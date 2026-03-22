Dự đoán tỷ số Arsenal - Man City: Đấu trí đỉnh cao, "Pháo thủ" phá dớp (Chung kết League Cup)

Milan vs Torino 22/03/26 - Trực tiếp
3
2
Everton vs Chelsea 22/03/26 - Trực tiếp
2
0
Borussia Dortmund vs Hamburger SV 22/03/26 - Trực tiếp
0
2
Juventus vs Sassuolo
-
-
Leeds United vs Brentford
-
-
Nice vs Paris Saint-Germain
-
-
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
-
-
Newcastle United vs Sunderland
-
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
-
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
-
-
Aston Villa vs West Ham United
-
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
-
-
Olympique Marseille vs Lille
-
-
Athletic Club vs Real Betis
-
-
Augsburg vs Stuttgart
-
-
Fiorentina vs Inter Milan
-
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
-
-
Việt Nam vs Bangladesh
-
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
-
-
Italy vs Northern Ireland
-
-
Ukraine vs Thụy Điển
-
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
-
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
-
-
Ba Lan vs Albania
-
-
Slovakia vs Kosovo
-
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
-
-
Brazil vs Pháp
-
-
Colombia vs Croatia
-
-
Iran vs Nigeria
-
-
Chile vs Cabo Verde
-
-
Trung Quốc vs Curaçao
-
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
-
-
Nga vs Nicaragua
-
-
Saudi Arabia vs Egypt
-
-
Hà Lan vs Na Uy
-
-
Anh vs Uruguay
-
-
Thụy Sĩ vs Đức
-
-
Tây Ban Nha vs Serbia
-
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
-
-
Scotland vs Nhật Bản
-
-
Mỹ vs Bỉ
-
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
-
-
Colombia vs Pháp
-
-
New Zealand vs Chile
-
-
Đức vs Ghana
-
-
Iran vs Costa Rica
-
-
Cameroon vs Trung Quốc
-
-
Australia vs Curaçao
-
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
-
-
Serbia vs Saudi Arabia
-
-
Morocco vs Paraguay
-
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
-
-
Algeria vs Uruguay
-
-
Hà Lan vs Ecuador
-
-
Anh vs Nhật Bản
-
-
Áo vs Hàn Quốc
-
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
-
-
Brazil vs Croatia
-
-
Mexico vs Bỉ
-
-
Hải Phòng vs Hà Nội
-
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Manchester City vs Liverpool
-
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Chelsea vs Port Vale
-
-
Southampton vs Arsenal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
West Ham United vs Leeds United
-
-

Dự đoán tỷ số Arsenal - Man City: Đấu trí đỉnh cao, "Pháo thủ" phá dớp (Chung kết League Cup)

(23h30, 22/3, chung kết) Cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City tại Wembley không chỉ mang ý nghĩa tranh cúp, mà còn là “đòn tâm lý” cực lớn cho đội giành chiến thắng trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

   

Nhận định trận đấu

Không quá lời khi nói rằng vận mệnh mùa giải của Man City sẽ được định đoạt trong vòng một tháng tới. Sau khi chính thức dừng bước tại Champions League giữa tuần qua, Man City sẽ phải nhanh chóng xốc lại tinh thần để bước vào trận chung kết League Cup gặp Arsenal.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc đấu trí giữa Mikel Arteta và người thầy cũ Pep Guardiola

Cuộc đại chiến tại Wembley không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng đứng đầu Ngoại hạng Anh, mà còn là cuộc đấu trí đầy duyên nợ giữa Pep Guardiola và cậu học trò cũ Mikel Arteta. Dù đang xếp thứ hai, Man City đã bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 9 điểm tại Ngoại hạng Anh.

Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG, Man City sẽ tiếp tục đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt. Họ phải chạm trán Liverpool tại tứ kết FA Cup, trước khi lần lượt đụng độ Chelsea và Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Rõ ràng, đây là giai đoạn mang tính bản lề với thầy trò Pep Guardiola.

Mùa trước cũng đánh dấu lần đầu tiên Man City của Pep Guardiola trắng tay trên mọi đấu trường. Nếu 4 trận sắp tới không đạt kết quả tích cực, chiến lược gia người Tây Ban Nha có nguy cơ lần đầu tiên trong sự nghiệp trải qua 2 mùa liên tiếp không giành được danh hiệu nào.

Arsenal Chỉ số Man City
9 Bàn thắng 12
3 Bàn thua 2
41 Cú sút 54
24 Cú sút trúng đích 32
85,67% Tỷ lệ chuyền chính xác 90,12%

So sánh thống kê giữa Arsenal và Man City ở League Cup 2025/26

Ở chiều ngược lại, đây cũng là tháng mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Arsenal của Mikel Arteta. Tất cả bắt đầu từ trận chung kết League Cup, nơi “người học trò” quyết tâm vượt qua “người thầy”.

Kể từ khi dẫn dắt Arsenal, Arteta mới chỉ giành được 1 danh hiệu là FA Cup 2020. Trong khi đó, Pep Guardiola đã cùng Man City giành tới 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup, 1 League Cup và 1 Champions League.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đóng vai “kẻ về nhì”, Arsenal đang cho thấy dấu hiệu của một chu kỳ thành công mới. Nếu muốn chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004, thậm chí là “cú ăn 4” lịch sử mùa này, việc có được chiếc cúp đầu tiên trong bộ sưu tập sẽ là bước đệm vô cùng quan trọng.

Phong độ gần đây của Arsenal và Man City

Arsenal đang hướng tới lần thứ ba đăng quang League Cup, sau các năm 1987 và 1993. Dù vậy, “Pháo thủ” cũng là đội thua nhiều trận chung kết League Cup nhất (6 lần), gần nhất là thất bại trước chính Man City của Pep Guardiola vào năm 2018.

Trong khi đó, Man City thắng 8/9 trận chung kết League Cup từng góp mặt, chỉ xếp sau Liverpool (10 lần vô địch). “The Citizens” đã toàn thắng 7 trận chung kết gần nhất kể từ sau thất bại trước Wolves năm 1974.

Dẫu vậy, những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện ở các trận chung kết gần đây. Man City đã thua hai trận chung kết lớn liên tiếp, đều tại FA Cup vào các năm 2024 (trước MU) và 2025 (trước Crystal Palace). Trong lịch sử, họ chưa từng thua 3 trận chung kết lớn liên tiếp.

Dưới thời Arteta, Arsenal chưa từng thua tại Wembley, dù khi còn là cầu thủ (thắng 3, hòa 1) hay trên cương vị HLV (thắng 2, hòa 2). Đáng chú ý, cả 3 trận hòa đó đều được “Pháo thủ” giải quyết bằng chiến thắng trên chấm luân lưu.

Ngôi sao nổi bật

Điểm sáng hiếm hoi của Man City sau thất bại trước Real Madrid là việc Erling Haaland đã chấm dứt chuỗi trận “tịt ngòi”. Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn trong cả 3 lần gần nhất đối đầu Arsenal trên mọi đấu trường, nhưng lại chưa từng lập công sau 6 lần ra sân tại Wembley trong màu áo Man City.

Màn đối đầu tay đôi giữa Gabriel và Haaland sẽ là một trong những điểm nóng trên sân

Hỗ trợ cho Haaland nhiều khả năng sẽ là Rayan Cherki, cầu thủ đã góp dấu giày vào 4 bàn thắng sau 4 lần ra sân tại League Cup (3 bàn, 1 kiến tạo), đạt hiệu suất trung bình 47 phút tham gia vào 1 bàn thắng.

Bên phía Arsenal, cái tên đáng chú ý là Eberechi Eze, người vừa ghi siêu phẩm trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Bayer Leverkusen tại Champions League giữa tuần. Chính anh cũng là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Crystal Palace đánh bại Man City ở chung kết FA Cup mùa trước.

Nếu tiếp tục ghi bàn, Eze có thể trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử lập công vào lưới cùng một đối thủ ở cả chung kết League Cup lẫn FA Cup, sau Roberto Di Matteo (trước Middlesbrough) và Didier Drogba (trước Liverpool).

Thông tin lực lượng

Mikel Arteta tỏ ra khá kín tiếng khi cập nhật tình hình lực lượng Arsenal trước trận chung kết, song ông không loại trừ khả năng Jurrien Timber và đội trưởng Martin Odegaard kịp bình phục để ra sân.

Trong khi đó, Mikel Merino vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương bàn chân và đặt mục tiêu trở lại tập luyện trước khi mùa giải khép lại. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu tại Wembley.

Một quyết định đáng chú ý khác của HLV Mikel Arteta nằm ở vị trí thủ môn. Kepa Arrizabalaga là lựa chọn số 1 của Arsenal tại các cúp quốc nội mùa này, nhưng khả năng anh tiếp tục được tin dùng hay nhường chỗ cho David Raya vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola xác nhận James Trafford sẽ bắt chính trong khung gỗ, thay vì Gianluigi Donnarumma. Trong khi đó, Josko Gvardiol vẫn tiếp tục vắng mặt vì gãy chân gặp phải trong trận gặp Chelsea hồi đầu năm và dự kiến chỉ có thể trở lại sau khoảng một tháng nữa.

Cuối cùng, trung vệ Marc Guehi sẽ không đủ điều kiện thi đấu trận chung kết do gia nhập Man City sau thời hạn đăng ký, buộc Pep Guardiola sẽ phải có ít nhất một sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Thành tích đối đầu

Như đã đề cập, Man City từng đánh bại Arsenal trong trận chung kết League Cup năm 2018. Tuy nhiên, ở lần gần nhất hai đội chạm trán nhau tại Wembley, phần thắng lại thuộc về phía “Pháo thủ”.

Lịch sử đối đầu cho thấy sự cân bằng nhất định giữa hai đội trong các trận cầu lớn, hứa hẹn một màn tái đấu khó lường ở trận chung kết sắp tới.

Dự đoán kịch bản

Cuộc chạm trán trong trận chung kết giữa hai đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng, khi đội chiến thắng không chỉ giành danh hiệu mà còn tạo lợi thế tâm lý quan trọng trong cuộc đua vô địch Premier League.

Man City, đặc biệt dưới thời Pep Guardiola, là “ông vua” của đấu trường League Cup, và chưa có HLV nào nâng cao chiếc cúp này nhiều hơn chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Dẫu vậy, Arsenal lại đang chiếm ưu thế trước Man City trong những lần đối đầu gần đây. Với phong độ và sự tự tin hiện tại, “Pháo thủ” được dự đoán sẽ ca khúc khải hoàn, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 6 năm.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Kepa; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard

Man City: Trafford; Nunes, Khusanov, Dias, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Doku; Semenyo, Haaland

Dự đoán tỷ số: Arsenal 1-0 Man City

