Chung kết Arsenal - Man City: Ngày bị Arteta lật đổ sẽ là ngày Pep "gác kiếm"?

Thầy trò không thể "chung trời"

Lần gần nhất Man City và Arsenal gặp nhau ở một trận chung kết League Cup, Man City đã hủy diệt Arsenal 3-0. Đó là vào tháng 2/2018 và trận chung kết đánh dấu danh hiệu đầu tay của Pep Guardiola tại Anh Quốc.

Arteta & Guardiola, từ thầy trò tới đối thủ số 1

Trợ lý của Pep khi đó không ai khác ngoài Mikel Arteta. Chiến thắng tại Wembley hôm ấy đã đánh dấu Man City thực sự ở một tầm vóc quá cao so với khả năng với đến của Arsenal. “Pháo thủ” trong nhiều năm bị xem là chỉ đủ sức tranh top 4 Premier League, cùng lắm vô địch một vài giải đấu cúp, nhưng vẫn còn giữ được lối chơi tấn công cống hiến.

Man City đã khiến Arsenal mất luôn cả danh tiếng ấy khi thắng Arsenal 3-0 tới 2 lần trong vòng 5 ngày, đội hình của “The Gunners” có nhân tố xuất sắc nhưng không thể địch nổi một tập thể vừa hay, vừa giàu tính khoa học trong cách chơi. Guardiola đã xây dựng và rèn luyện tập thể đó một cách bài bản, kết hợp với những ý tưởng đến từ người trợ lý thân tín.

Nhưng 8 năm sau mọi chuyện đã thay đổi. Arsenal đã vươn lên thành đội bóng mạnh số 1 Premier League, bỏ xa Man City trong cuộc đua vô địch và vẫn có cơ hội đoạt 4 danh hiệu. Và hành trình đi từ một thế lực suy tàn trở lại vai vế ông lớn hàng đầu châu Âu của Arsenal đã được bắt đầu bởi chính Arteta.

Đồ đệ ngày nào giờ đã trở thành bá chủ võ lâm, đe dọa chính sư phụ của mình. Guardiola không thể thẳng thắn hơn khi nói về Arsenal trước trận đấu: “Chúng tôi sẽ thách thức đội bóng mạnh nhất nước Anh, đội bóng mạnh nhất châu Âu”.

Tiến bộ từng bước

Chúng ta hẳn đã từng ít nhiều biết về những câu chuyện “học trò vượt qua sư phụ”, không chỉ trong văn học, phim ảnh mà cả ngoài đời. Có khi chính Pep Guardiola cũng biết điều ấy, bởi chính ông đã khuyến khích Arteta nộp đơn cho Arsenal khi Arsene Wenger rời CLB vào năm 2018, cũng là năm Man City vừa đoạt những danh hiệu đầu tiên thời Guardiola. Pep biết rằng người phụ tá của mình quá giỏi và một rừng sẽ không thể có hai hổ.

Qua từng năm Arsenal thu hẹp khoảng cách, để rồi vượt lên Man City

Kể từ thời điểm Arteta đến Arsenal, đội bóng đã từ về đích vị trí thứ 8 trên BXH Premier League tới 3 lần về nhì. Qua mỗi mùa bóng Arteta lại bồi đắp từng chút, từng chút một cho đội quân của mình: Lối đá của Arsenal đẹp, phóng khoáng, nhưng khi cần cũng biết xù xì và thực dụng. Và không gì chứng minh sự tiến bộ của “Pháo thủ” thời Arteta bằng mỗi lần họ gặp Man City của Pep.

Từ chỗ trận nào Arsenal cũng ở thế cửa dưới và phải chống đỡ, qua từng mùa Arsenal bắt đầu dám đá đôi công, để rồi thậm chí ép sân và lấn lướt Man City. Tháng 9 năm ngoái là lúc cán cân đã dịch sang một bên không thể rõ hơn: Man City đá phòng thủ số đông và chờ thời cơ phản công, tạo nên một cuộc tranh luận kéo dài về vị thế giữa hai đội trên các phương tiện truyền thông.

Đoạn kết tất yếu

Nhưng không chỉ là chuyện một bên mạnh lên còn bên kia yếu đi, giữa Arteta và Pep cũng có sự thay đổi. Trong khi Pep bắt đầu tỏ ra bí ý tưởng lẫn dùng dằng với sự chuyển dịch lối đá của đội bóng (nhất là sau 2 trận chung kết FA Cup liên tiếp để thua), Arteta mỗi mùa lại tiến một bước về mặt tư duy: Từ việc dùng một Raya cao chỉ 1m83 bắt thủ môn nhờ dữ liệu thống kê bắt bóng bổng cực tốt, cho tới sự ngày một hiệu quả hơn trong các tình huống cố định.

Lúc này có nhân đôi số bàn thắng từ các quả đá phạt của Man City vẫn chưa bằng được con số của Arsenal, và đó đang là sự khác biệt của cuộc đua vô địch Premier League. Arteta đã học được từ chính Pep một điều: Mọi ý tưởng phục vụ cho chiến thắng đều phải được học hỏi, để khi đối thủ nghĩ ra cách bắt bài, bản thân chúng ta đã thay đổi và tạo ra sức mạnh mới.

Arteta sẽ là người chấm dứt sự thống trị của Pep, một đoạn kết... tất yếu

Có tin Pep đang tính rời Man City sau mùa này và ông sẽ công bố điều đó sau chung kết League Cup. Nếu vậy thì một chương đầy ý nghĩa trong mối quan hệ Pep – Arteta đã sắp đi tới hồi kết: người thầy đã không còn gì để dạy cho học trò, và học trò đã vượt qua thầy mình để trở thành tân bá chủ của bóng đá Anh.

Liệu Pep và Man City có thể như một huyền thoại boxing, trong những giờ phút cuối cùng trên sàn đấu vẫn đủ sức tung một cú đấm búa tạ để gợi nhớ cho khán giả hình ảnh vinh quang của mình ngày nào? Khó, bởi đối thủ đã sẵn sàng mọi thứ cho trận đấu lớn. Nếu có một ai chấm dứt triều đại của Pep tại nước Anh, một vương triều cực kỳ rực rỡ, thì người đó phải là học trò số 1 của ông.