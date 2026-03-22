Haaland & lời nguyền tại Wembley: Man City lo sốt vó trước đại chiến Arsenal

♟️ Chiến lược hoàn hảo trừ Wembley

Khi công bố khoản đầu tư vào giải cờ vua thế giới, Haaland từng nói về việc phải “suy nghĩ nhanh, tin vào bản năng và tính trước nhiều bước”. Triết lý ấy phản ánh rõ cách anh chinh phục bóng đá đỉnh cao. Thế nhưng, có một nơi mà mọi toan tính dường như mất tác dụng: Wembley.

Haaland vẫn chưa thể hiện được bản năng sát thủ mỗi khi thi đấu tại Wembley

Tại sân đấu mang tính biểu tượng của bóng đá Anh, Haaland chưa bao giờ thực sự là chính mình. Không phải vì anh thiếu cơ hội, mà bởi sự sắc bén quen thuộc dường như biến mất ở những thời khắc quan trọng nhất.

🎯 Con số đáng lo

Trong 6 lần ra sân tại Wembley, Haaland chỉ tung ra 9 cú dứt điểm, với vỏn vẹn 3 lần trúng đích và 1 lần đưa bóng trúng khung gỗ. Một thống kê quá nghèo nàn so với tiêu chuẩn của một “cỗ máy ghi bàn”.

Ở bán kết FA Cup 2023 trước Sheffield United, chân sút người Na Uy hoàn toàn bị lu mờ khi Riyad Mahrez lập hat-trick. Tại chung kết gặp Man Utd, Haaland tiếp tục im tiếng, nhường sân khấu cho Ilkay Gundogan.

Thậm chí ở FA Community Shield 2023, anh còn bị thay ra sớm và không góp mặt ở loạt luân lưu mà Arsenal giành chiến thắng.

⚠️ Khoảnh khắc gây tranh cãi

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng đến ở trận chung kết FA Cup gần nhất, khi Man City gây sốc với thất bại trước Crystal Palace. Nhưng điều khiến dư luận dậy sóng là việc Haaland từ chối thực hiện quả phạt đền.

Quyết định nhường penalty của Haaland khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích

Thay vào đó, Omar Marmoush bước lên và thất bại trước Dean Henderson. Hành động này lập tức bị chỉ trích, đặc biệt từ Wayne Rooney.

Rooney thẳng thắn so sánh: nếu là Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, họ sẽ không bao giờ nhường cơ hội. Theo ông, chính khát khao ghi bàn và sự “ích kỷ cần thiết” là yếu tố phân biệt những huyền thoại với phần còn lại, bao gồm cả Haaland hay Kylian Mbappe.

❌ 8 trận chung kết, 0 bàn thắng

Thống kê gây sốc hơn cả: Erling Haaland chưa ghi bàn trong cả 8 trận chung kết khoác áo Man City. Từ UEFA Champions League Final 2023 đến các trận Siêu cúp, tiền đạo 25 tuổi đều “im lặng”.

Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc tại Ngoại hạng Anh, Haaland vẫn chưa thể xóa đi định kiến “tịt ngòi ở trận lớn”. Đây chính là nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 2000.

📊 Sự thật khác: Không hề tệ trước “Big Six”

Nếu nhìn rộng hơn, Haaland không hề “kém cỏi” ở các trận cầu lớn. Trong 35 lần đối đầu “Big Six”, anh ghi 24 bàn và có 10 kiến tạo - tức gần 1 lần góp dấu giày mỗi trận.

Haaland vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng khi đối đầu các đội bóng lớn

Trước Man Utd, anh có 8 bàn và 3 kiến tạo sau 7 trận. Trước Arsenal là 5 bàn và 2 kiến tạo. Thậm chí trước Liverpool - đối thủ từng khiến anh gặp khó, Erling Haaland cũng đã cải thiện với 3 bàn và 1 kiến tạo trong 6 trận gần nhất, bao gồm pha kiến tạo cho Bernardo Silva.

Những con số này cho thấy vấn đề của Haaland không nằm ở năng lực, mà ở thời điểm - cụ thể là các trận chung kết.

🧠 Niềm tin từ Guardiola và đồng đội

HLV Pep Guardiola luôn bảo vệ học trò: những chân sút lớn sẽ sớm lên tiếng và “khiến mọi chỉ trích phải im lặng”. Trong khi đó, Sergio Aguero cho rằng Haaland đang bị “chiều hư” bởi chính thành tích phi thường của mình.

Bản thân tiền đạo người Na Uy cũng từng nhìn nhận vấn đề theo cách tích cực: thay vì tập trung vào chuỗi trận tịt ngòi, hãy nhìn vào tổng thể - nơi anh ghi hơn 50 bàn mỗi mùa.

🔥 Thời điểm quyết định tại Wembley

Dẫu vậy, bóng đá đỉnh cao luôn được định đoạt bằng những khoảnh khắc. Và tại Wembley, Haaland vẫn đang thiếu đi khoảnh khắc của riêng mình.

Chung kết Carabao Cup trước Arsenal có thể là bước ngoặt để Haaland xóa bỏ mọi hoài nghi

Nếu Man City thất bại trước Arsenal ở chung kết Carabao Cup (23h30 - 22/3) và Erling Haaland tiếp tục không ghi bàn, những nghi ngờ sẽ càng lớn. Nhưng nếu anh lên tiếng đúng lúc, mọi định kiến có thể bị xóa bỏ chỉ sau một đêm.

Như chính lời anh từng nói với Arsenal 2 năm trước: đã đến lúc “khiêm tốn lại”. Và có lẽ, cũng là lúc Haaland chinh phục Wembley - mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong hành trình vươn tới đỉnh cao.