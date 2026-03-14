Lịch thi đấu của Arsenal "dễ thở" hơn Man City, MU sáng cửa có vé dự Cúp C1

Cuộc đua vô địch và top 4 gay cấn

Sau vòng 29, cục diện Ngoại hạng Anh vẫn chưa ngã ngũ. Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm so với đội bám đuổi Man City. Tuy nhiên, “Pháo thủ” đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận nên lợi thế này chưa thực sự được đảm bảo.

Ở nhóm phía sau, MU, Aston Villa, Chelsea và Liverpool cạnh tranh quyết liệt cho 2 suất (hoặc có thể là 3) còn lại tham dự Champions League.

Trong khi đó ở cuối bảng xếp hạng, Wolves và Burnley nhiều khả năng phải xuống hạng. Tuy nhiên, cuộc chiến tránh suất rớt hạng cuối cùng vẫn rất căng thẳng và có thể chỉ ngã ngũ ở những vòng đấu cuối.

Dựa trên bảng xếp hạng sức mạnh (Opta Power Rankings), siêu máy tính của trang The Analyst đã đánh giá về độ khó lịch thi đấu của từng đội từ giờ đến cuối mùa.

Các đội bóng vẫn đang gồng mình chiến đấu trong giai đoạn cuối mùa

Arsenal "dễ thở" hơn Man City trong cuộc đua vô địch

Arsenal đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04. Tuy nhiên, họ cần duy trì phong độ trong chặng cuối. Theo đánh giá từ siêu máy tính, chỉ 4 đội sở hữu lịch thi đấu dễ hơn thầy trò Mikel Arteta trong phần còn lại.

Đội bóng thành London sẽ trải qua một số trận khó như Everton, Bournemouth trước thềm chuyến làm khách quan trọng trên sân Man City. Tuy vậy, 5 vòng cuối của Arsenal được xem là khá thuận lợi khi gặp West Ham và Burnley – 2 đội thuộc nhóm xuống hạng.

Ngược lại, Man City đối mặt với lịch thi đấu khó hơn. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn còn các trận gặp Chelsea, Arsenal, Everton, Brentford và Aston Villa.

Aston Villa, MU có lợi thế đua vé Champions League

Trong nhóm cạnh tranh suất dự Champions League, Aston Villa được đánh giá có lịch thi đấu dễ thở nhất. Sau trận gặp MU, đội bóng của HLV Unai Emery trải qua chuỗi 6 trận gặp các đối thủ đua trụ hạng như West Ham, Nottingham Forest, Tottenham và Burnley. Tuy nhiên, 2 vòng cuối của họ sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu Liverpool và Man City.

MU có lịch thi đấu ở mức trung bình. Trận gặp Aston Villa tại Old Trafford có thể trở thành bước ngoặt bởi sau đó, họ trải qua chuỗi trận với Chelsea, Brentford và Liverpool, bên cạnh gặp các đối thủ nhẹ hơn như Leeds, Sunderland và Nottingham Forest.

Liverpool, Chelsea gặp khó

Liverpool là một trong những đội có lịch thi đấu khó hơn phần lớn các đối thủ còn lại. Sau thất bại trước Wolves, phong độ thiếu ổn định của “Lữ đoàn đỏ” khiến sức mạnh đối thủ có thể không phải yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới kết quả của họ.

Liverpool chỉ còn một trận gặp đội đang đua trụ hạng là Tottenham ở vòng 30. Ngoài chuyến làm khách trên sân Everton, 4 vòng cuối của họ đều là các trận đấu lớn với MU, Chelsea, Aston Villa và Brentford.

Chelsea cũng đối mặt với lịch thi đấu tương đối nặng. Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa vừa qua được xem là cú hích quan trọng.

Trong 4 trận tiếp theo, đội bóng của HLV Liam Rosenior sẽ lần lượt gặp Newcastle, Everton, Man City và MU. 3 trong số đó là các trận đấu trên sân nhà, bên cạnh chuyến làm khách đầy khó khăn tại Anfield trước Liverpool.

Crystal Palace và Everton có lịch thi đấu khó nhất

Theo siêu máy tính, 2 đội có lịch thi đấu khó nhất ở giai đoạn cuối mùa là Crystal Palace và Everton. Crystal Palace vừa có chiến thắng quan trọng trước Tottenham, qua đó tạo khoảng cách 10 điểm so với nhóm xuống hạng. Điều này có thể giúp họ phần nào yên tâm bởi những trận cuối mùa của họ khá nặng.

Trong những trận đấu cuối cùng tại Selhurst Park trước khi hợp đồng kết thúc, HLV Oliver Glasner sẽ đối đầu Man City, Liverpool và Newcastle. Đặc biệt, Crystal Palace còn tiếp đón Arsenal ở vòng cuối.

Everton cũng trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Trong 4 trận tiếp theo, đội bóng của David Moyes lần lượt gặp Arsenal, Chelsea, Brentford và Liverpool, trước khi tiếp tục đối đầu Man City sau đó.

West Ham gặp thử thách trong cuộc đua trụ hạng

West Ham đang có dấu hiệu khởi sắc trong nỗ lực thoát khỏi nhóm xuống hạng, nhưng lịch thi đấu sắp tới lại khá khắc nghiệt. Theo đánh giá sức mạnh trung bình đối thủ, thầy trò Nuno Santo sở hữu lịch thi đấu khó thứ 3 trong giai đoạn cuối mùa.

2 trận tiếp theo của họ lần lượt là Man City và Aston Villa. Trong 5 vòng cuối, “The Hammers” còn phải đối đầu Everton, Brentford, Arsenal và Newcastle.

Trong nhóm đua trụ hạng, Leeds United có phần thuận lợi hơn các đối thủ. Theo thống kê, đội bóng sở hữu lịch thi đấu dễ thứ 2 trong phần còn lại mùa giải. Đối thủ duy nhất trong nhóm top 6 mà họ còn phải gặp là MU.

Ngoài ra, Leeds lần lượt chạm trán Wolves, Burnley và West Ham – 3 đội thuộc khu vực xuống hạng. Tottenham cũng nằm trong nhóm có lịch thi đấu tương đối dễ. Tuy nhiên, phong độ của họ lại là vấn đề đáng lo khi trải qua chuỗi 11 trận không thắng tại giải VĐQG lần đầu tiên kể từ tháng 10/1975.