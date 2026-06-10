Trực tiếp bóng đá Argentina - Iceland: Chờ Messi tái xuất rực rỡ

8h, 10/6 | Argentina 0 - 0 Iceland (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Iceland Iceland Điểm Musso Romero Lisandro Martinez Tagliafico De Paul Simeone Mac Allister Enzo Fernandez Gonzalez Messi Lautaro Martinez Điểm Valdimarsson Thorhallsson Gretarsson Hermannsson Magnusson Tomasson Ellertsson Thordarson Baldursson Gudmundsson Oskarsson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Iceland Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Musso, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Simeone, Mac Allister, Enzo Fernandez, Gonzalez, Messi, Lautaro Martinez Valdimarsson, Thorhallsson, Gretarsson, Hermannsson, Magnusson, Tomasson, Ellertsson, Thordarson, Baldursson, Gudmundsson, Oskarsson

Chờ Messi tái xuất rực rỡ

Argentina còn 1 trận giao hữu trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương World Cup. Họ chạm trán Iceland, đối thủ không hề dễ chơi. Việc có bài test nặng đô như vậy sẽ giúp đoàn quân HLV Scaloni đánh giá được chính xác sức mạnh toàn đội khi bước vào World Cup 2026.

Ở trận này, Messi có thể thi đấu sau giai đoạn được cho nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Người hâm mộ tất nhiên hy vọng "El Pulga" tỏa sáng rực rỡ ở trận này, qua đó tạo bàn đạp cho anh ở World Cup 2026, giải đấu lớn cuối cùng của Messi trong màu áo ĐTQG.