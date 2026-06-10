Trực tiếp bóng đá Argentina - Iceland: Chờ Messi tái xuất rực rỡ
(8h, 10/6, giao hữu) Mọi ánh mắt hiện đổ dồn vào Lionel Messi khi anh có khả năng được thi đấu ở trận Argentina gặp Iceland.
8h, 10/6 |
Điểm
Musso
Romero
Lisandro Martinez
Tagliafico
De Paul
Simeone
Mac Allister
Enzo Fernandez
Gonzalez
Messi
Lautaro Martinez
Điểm
Valdimarsson
Thorhallsson
Gretarsson
Hermannsson
Magnusson
Tomasson
Ellertsson
Thordarson
Baldursson
Gudmundsson
Oskarsson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chờ Messi tái xuất rực rỡ
Argentina còn 1 trận giao hữu trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương World Cup. Họ chạm trán Iceland, đối thủ không hề dễ chơi. Việc có bài test nặng đô như vậy sẽ giúp đoàn quân HLV Scaloni đánh giá được chính xác sức mạnh toàn đội khi bước vào World Cup 2026.
Ở trận này, Messi có thể thi đấu sau giai đoạn được cho nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Người hâm mộ tất nhiên hy vọng "El Pulga" tỏa sáng rực rỡ ở trận này, qua đó tạo bàn đạp cho anh ở World Cup 2026, giải đấu lớn cuối cùng của Messi trong màu áo ĐTQG.
HLV Lionel Scaloni khẳng định Lionel Messi sẽ góp mặt trong trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước thềm World Cup 2026 gặp Iceland (8h ngày 10/6,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/06/2026 00:37 AM (GMT+7)