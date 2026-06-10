Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Saudi Arabia vs Senegal
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Argentina vs Iceland
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Pakistan vs Afghanistan
Logo Pakistan - PAK Pakistan
-
Logo Afghanistan - AFG Afghanistan
-

Trực tiếp bóng đá Argentina - Iceland: Chờ Messi tái xuất rực rỡ

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Argentina World Cup 2026

(8h, 10/6, giao hữu) Mọi ánh mắt hiện đổ dồn vào Lionel Messi khi anh có khả năng được thi đấu ở trận Argentina gặp Iceland.

8h, 10/6 |

Argentina
Trực tiếp bóng đá Argentina - Iceland: Chờ Messi tái xuất rực rỡ - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Argentina - Iceland: Chờ Messi tái xuất rực rỡ - 1
Iceland
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Argentina - Iceland: Chờ Messi tái xuất rực rỡ - 1
Musso, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Simeone, Mac Allister, Enzo Fernandez, Gonzalez, Messi, Lautaro Martinez
Trực tiếp bóng đá Argentina - Iceland: Chờ Messi tái xuất rực rỡ - 1
Valdimarsson, Thorhallsson, Gretarsson, Hermannsson, Magnusson, Tomasson, Ellertsson, Thordarson, Baldursson, Gudmundsson, Oskarsson

Chờ Messi tái xuất rực rỡ

Argentina còn 1 trận giao hữu trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương World Cup. Họ chạm trán Iceland, đối thủ không hề dễ chơi. Việc có bài test nặng đô như vậy sẽ giúp đoàn quân HLV Scaloni đánh giá được chính xác sức mạnh toàn đội khi bước vào World Cup 2026.

Ở trận này, Messi có thể thi đấu sau giai đoạn được cho nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Người hâm mộ tất nhiên hy vọng "El Pulga" tỏa sáng rực rỡ ở trận này, qua đó tạo bàn đạp cho anh ở World Cup 2026, giải đấu lớn cuối cùng của Messi trong màu áo ĐTQG.

Messi báo tin vui cho ĐT Argentina, dốc toàn lực bảo vệ ngai vàng World Cup
Messi báo tin vui cho ĐT Argentina, dốc toàn lực bảo vệ ngai vàng World Cup

HLV Lionel Scaloni khẳng định Lionel Messi sẽ góp mặt trong trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước thềm World Cup 2026 gặp Iceland (8h ngày 10/6,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/06/2026 00:37 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN