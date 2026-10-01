Trực tiếp bóng đá Đan Mạch - Bồ Đào Nha: Không Ronaldo, không vấn đề (Nations League)
(01h45, 2/10, vòng bảng UEFA Nations League 2026) Dù vắng Ronaldo và phải làm khách, Bồ Đào Nha vẫn tự tin giành 3 điểm trước một Đan Mạch gặp khủng hoảng lực lượng.
Nations League | 1h45 2/10 | Parken
Điểm
Hermansen
Kristensen
Andersen
Provstgaard
Maehle
Hjulmand
Hojbjerg
Damsgaard
Isaksen
Hojlund
Daramy
Điểm
Costa
Mendes
Veiga
Dias
Cancelo
Joao Neves
Ruben Neves
Vitinha
Neto
Felix
Ramos
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Phong độ trập trùng và điểm tựa sân nhà của Đan Mạch
Đan Mạch khởi đầu giải đấu bằng thất bại 2-3 trước Na Uy, nhưng nhanh chóng tìm lại sự ổn định khi đánh bại Wales 2-0 trên sân nhà. Ở trận đấu đó, Đan Mạch kiểm soát tới 70% thời lượng bóng trong hiệp một và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ những pha phối hợp của Mikkel Damsgaard.
Gustav Isaksen ghi bàn thứ hai, trong khi hàng thủ đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Sau hai lượt trận, Đan Mạch có 3 điểm.
Vào lúc này, phong độ của Đan Mạch không thực sự ổn định. Họ hòa CHDC Congo 0-0, hòa Séc 2-2, thắng Bắc Macedonia 4-0, rồi thua Scotland 2-4 và hòa Belarus 2-2.
Điều đó cho thấy đội bóng Bắc Âu vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn tấn công ấn tượng, nhưng sự ổn định chưa phải điểm mạnh.
Dù vậy, Đan Mạch vẫn có điểm tựa sân nhà làm chỗ dựa, nơi họ từng thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 2 trong 6 lần gần nhất tiếp đón Bồ Đào Nha.
Sức mạnh chiều sâu và đẳng cấp của Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha lại đang có khởi đầu hoàn hảo với hai chiến thắng liên tiếp. Sau khi đánh bại Wales 1-0 ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Jorge Jesus tiếp tục thắng Na Uy 2-1 tại Oslo.
Trong trận này, João Félix đưa Bồ Đào Nha vượt lên, Erling Haaland gỡ hòa cho Na Uy, trước khi Gonçalo Ramos ghi bàn quyết định. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo không thi đấu phút nào ở trận thắng Na Uy, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đủ khả năng giành 3 điểm nhờ chiều sâu đội hình.
Ở trận gặp Đan Mạch, Ronaldo đã tạm rời ĐTQG vào cuối ngày 30/9 vì lý do cá nhân, do đó vị trí trung phong sẽ tiếp tục được giao lại cho Ramos.
Thành tích tại Nations League 2025/26 cũng cho thấy sự lấn lướt của Bồ Đào Nha so với Đan Mạch. Đội bóng này đứng đầu bảng A1, sau đó vượt qua Đan Mạch ở tứ kết với tổng tỷ số 5-3 (thua 0-1 lượt đi, thắng 5-2 sau hiệp phụ ở lượt về), trước khi lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha để lần thứ 2 lên ngôi vô địch.
Lịch sử đối đầu tổng cộng cũng nghiêng về Bồ Đào Nha với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Xét phong độ hiện tại cùng khả năng xoay tua nhân sự hiệu quả, Bồ Đào Nha hoàn toàn tự tin sẽ giành trọn 3 điểm dù Đan Mạch nỗ lực gây khó khăn.
Cristiano Ronaldo có thể đối mặt án đình chỉ thi đấu cùng khoản tiền phạt sau khi rời trại tập trung của ĐT Bồ Đào Nha, nếu hành động này được xác...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2026 17:50 PM (GMT+7)