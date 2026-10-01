Trực tiếp bóng đá Đan Mạch - Bồ Đào Nha: Không Ronaldo, không vấn đề (Nations League)

Nations League | 1h45 2/10 | Parken Đan Mạch 0 - 0 Bồ Đào Nha (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đan Mạch vs Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Điểm Hermansen Kristensen Andersen Provstgaard Maehle Hjulmand Hojbjerg Damsgaard Isaksen Hojlund Daramy Điểm Costa Mendes Veiga Dias Cancelo Joao Neves Ruben Neves Vitinha Neto Felix Ramos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đan Mạch Đan Mạch Bồ Đào Nha Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Damsgaard, Isaksen, Hojlund, Daramy Costa, Mendes, Veiga, Dias, Cancelo, Joao Neves, Ruben Neves, Vitinha, Neto, Felix, Ramos

Phong độ trập trùng và điểm tựa sân nhà của Đan Mạch

Đan Mạch khởi đầu giải đấu bằng thất bại 2-3 trước Na Uy, nhưng nhanh chóng tìm lại sự ổn định khi đánh bại Wales 2-0 trên sân nhà. Ở trận đấu đó, Đan Mạch kiểm soát tới 70% thời lượng bóng trong hiệp một và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ những pha phối hợp của Mikkel Damsgaard.

Gustav Isaksen ghi bàn thứ hai, trong khi hàng thủ đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Sau hai lượt trận, Đan Mạch có 3 điểm.

Vào lúc này, phong độ của Đan Mạch không thực sự ổn định. Họ hòa CHDC Congo 0-0, hòa Séc 2-2, thắng Bắc Macedonia 4-0, rồi thua Scotland 2-4 và hòa Belarus 2-2.

Điều đó cho thấy đội bóng Bắc Âu vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn tấn công ấn tượng, nhưng sự ổn định chưa phải điểm mạnh.

Dù vậy, Đan Mạch vẫn có điểm tựa sân nhà làm chỗ dựa, nơi họ từng thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 2 trong 6 lần gần nhất tiếp đón Bồ Đào Nha.

Sức mạnh chiều sâu và đẳng cấp của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha lại đang có khởi đầu hoàn hảo với hai chiến thắng liên tiếp. Sau khi đánh bại Wales 1-0 ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Jorge Jesus tiếp tục thắng Na Uy 2-1 tại Oslo.

Trong trận này, João Félix đưa Bồ Đào Nha vượt lên, Erling Haaland gỡ hòa cho Na Uy, trước khi Gonçalo Ramos ghi bàn quyết định. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo không thi đấu phút nào ở trận thắng Na Uy, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đủ khả năng giành 3 điểm nhờ chiều sâu đội hình.

Ở trận gặp Đan Mạch, Ronaldo đã tạm rời ĐTQG vào cuối ngày 30/9 vì lý do cá nhân, do đó vị trí trung phong sẽ tiếp tục được giao lại cho Ramos.

Thành tích tại Nations League 2025/26 cũng cho thấy sự lấn lướt của Bồ Đào Nha so với Đan Mạch. Đội bóng này đứng đầu bảng A1, sau đó vượt qua Đan Mạch ở tứ kết với tổng tỷ số 5-3 (thua 0-1 lượt đi, thắng 5-2 sau hiệp phụ ở lượt về), trước khi lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha để lần thứ 2 lên ngôi vô địch.

Lịch sử đối đầu tổng cộng cũng nghiêng về Bồ Đào Nha với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Xét phong độ hiện tại cùng khả năng xoay tua nhân sự hiệu quả, Bồ Đào Nha hoàn toàn tự tin sẽ giành trọn 3 điểm dù Đan Mạch nỗ lực gây khó khăn.