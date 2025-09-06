Trực tiếp bóng đá Anh - Andorra: "Tam sư" dạo chơi tại Villa Park (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 23h, 6/9 | SVĐ Villa Park Anh 0 - 0 Andorra (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Anh vs Andorra Andorra Điểm Dean Henderson Livramento Stones Burn Spence Rice Jordan Henderson Bowen Rogers Rashford Kane Điểm Alvarez Olivera Llovera San Nicolas M. Garcia Martinez M. Vales Borra M. Rebes Cervos R. Fernandez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Anh Anh Andorra Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dean Henderson, Livramento, Stones, Burn, Spence, Rice, Jordan Henderson, Bowen, Rogers, Rashford, Kane Alvarez, Olivera, Llovera, San Nicolas, M. Garcia, Martinez, M. Vales, Borra, M. Rebes, Cervos, R. Fernandez

🔥 Thầy trò Tuchel tràn đầy hưng phấn

Trước lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, sự chênh lệch giữa Anh và Andorra gần như quá rõ ràng. Trên bảng xếp hạng FIFA, “Tam sư” hơn đối thủ tới 170 bậc (hạng 4 và hạng 174).

Ở bảng K, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm và chưa thủng lưới lần nào. Với thành tích bất bại 30 trận sân nhà tại vòng loại World Cup (27 thắng, 3 hòa), tuyển Anh đang băng băng trên hành trình giành vé tới Mỹ – Canada – Mexico năm 2026.

💪 Chênh lệch đẳng cấp

Sau 4 trận toàn thua, chưa ghi nổi bàn nào, Andorra đang hướng tới một vòng loại đáng quên. Thực tế, việc rời cuộc chơi mà không có nổi pha lập công chẳng hề xa lạ, bởi Andorra từng trải qua kịch bản tương tự ở vòng loại World Cup 2010 và 2014. Với thành tích vỏn vẹn 4 chiến thắng sau 66 trận vòng loại trong lịch sử, đội bóng xứ núi nhỏ bé khó tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu càng cho thấy sự áp đảo tuyệt đối: Anh thắng cả 7 trận gặp Andorra, ghi 26 bàn và không thủng lưới lần nào. Thậm chí ở lượt đi, dù chỉ thắng 1-0, nhưng đó vẫn là trận đấu mà Andorra chỉ phòng ngự cầm cự chứ không tạo ra cơ hội rõ rệt.

🚀 "Tam sư" không lo thiếu ngôi sao

Thời điểm hiện tai, tuyển Anh sẽ thiếu vắng Adam Wharton, Cole Palmer, Jude Bellingham và Bukayo Saka do chấn thương, nhưng chiều sâu đội hình của họ đủ để khỏa lấp khoảng trống. Ngược lại, Andorra gần như có đầy đủ nhân sự, song điều đó khó giúp họ tránh khỏi một thất bại nữa.