Trực tiếp bóng đá Anh - Andorra: "Tam sư" dạo chơi tại Villa Park (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Anh World Cup 2026

(23h, 6/9, bảng K vòng loại World Cup khu vực châu Âu) ĐT Anh hứa hẹn sẽ tạo nên "đại tiệc" bàn thắng trên sân nhà trước đối thủ hạng 174 FIFA.

Vòng loại World Cup | 23h, 6/9 | SVĐ Villa Park

Anh
Trực tiếp bóng đá Anh - Andorra: "Tam sư" dạo chơi tại Villa Park (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Anh - Andorra: "Tam sư" dạo chơi tại Villa Park (Vòng loại World Cup) - 1
Andorra
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Anh - Andorra: "Tam sư" dạo chơi tại Villa Park (Vòng loại World Cup) - 1
Dean Henderson, Livramento, Stones, Burn, Spence, Rice, Jordan Henderson, Bowen, Rogers, Rashford, Kane
Trực tiếp bóng đá Anh - Andorra: "Tam sư" dạo chơi tại Villa Park (Vòng loại World Cup) - 1
Alvarez, Olivera, Llovera, San Nicolas, M. Garcia, Martinez, M. Vales, Borra, M. Rebes, Cervos, R. Fernandez

🔥 Thầy trò Tuchel tràn đầy hưng phấn

Trước lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, sự chênh lệch giữa Anh và Andorra gần như quá rõ ràng. Trên bảng xếp hạng FIFA, “Tam sư” hơn đối thủ tới 170 bậc (hạng 4 và hạng 174).

Ở bảng K, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm và chưa thủng lưới lần nào. Với thành tích bất bại 30 trận sân nhà tại vòng loại World Cup (27 thắng, 3 hòa), tuyển Anh đang băng băng trên hành trình giành vé tới Mỹ – Canada – Mexico năm 2026.

💪 Chênh lệch đẳng cấp

Sau 4 trận toàn thua, chưa ghi nổi bàn nào, Andorra đang hướng tới một vòng loại đáng quên. Thực tế, việc rời cuộc chơi mà không có nổi pha lập công chẳng hề xa lạ, bởi Andorra từng trải qua kịch bản tương tự ở vòng loại World Cup 2010 và 2014. Với thành tích vỏn vẹn 4 chiến thắng sau 66 trận vòng loại trong lịch sử, đội bóng xứ núi nhỏ bé khó tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu càng cho thấy sự áp đảo tuyệt đối: Anh thắng cả 7 trận gặp Andorra, ghi 26 bàn và không thủng lưới lần nào. Thậm chí ở lượt đi, dù chỉ thắng 1-0, nhưng đó vẫn là trận đấu mà Andorra chỉ phòng ngự cầm cự chứ không tạo ra cơ hội rõ rệt.

🚀 "Tam sư" không lo thiếu ngôi sao

Thời điểm hiện tai, tuyển Anh sẽ thiếu vắng Adam Wharton, Cole Palmer, Jude Bellingham và Bukayo Saka do chấn thương, nhưng chiều sâu đội hình của họ đủ để khỏa lấp khoảng trống. Ngược lại, Andorra gần như có đầy đủ nhân sự, song điều đó khó giúp họ tránh khỏi một thất bại nữa.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Dự đoán tỷ số vòng loại World Cup: "Sư tử" Anh vượt trội, Bồ Đào Nha chờ Ronaldo
Dự đoán tỷ số vòng loại World Cup: "Sư tử" Anh vượt trội, Bồ Đào Nha chờ Ronaldo

Hai ông lớn Anh và Bồ Đào Nha sẽ thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 với những đối thủ dưới cơ. Đây là cơ hội để những siêu sao của hai đội bóng như...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh

