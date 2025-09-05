ĐT Anh khan hiếm tiền đạo giỏi, "Tam sư" của Tuchel chưa ổn dù toàn thắng

🔥Lực lượng tiền đạo quá mỏng

Một trong những đặc điểm lớn nhất của mùa chuyển nhượng vừa kết thúc ở Premier League là cuộc đua tăng cường trung phong giữa các đội bóng lớn. Liverpool rước cả Hugo Ekitike lẫn Alexander Isak trong khi Arsenal mua được Viktor Gyokeres; MU mua Benjamin Sesko; Newcastle mua Nick Woltemade và Yoane Wissa...

Điểm chung đáng lưu ý giữa những cầu thủ vừa nêu: họ đều là cầu thủ nước ngoài, nhưng không thuộc về các đội bóng lớn. Nước Anh không thể sản sinh tài năng cho vị trí trung phong, đủ để cạnh tranh với CHDC Congo (Wissa), Slovenia (Sesko), Thụy Điển (Gyokeres, Isak)? Ekitike là cầu thủ Pháp, nhưng trung phong 23 tuổi này chưa hề khoác áo ĐTQG. Tương tự, Woltemade chỉ mới khoác áo đội Đức 2 lần.

Trong loạt trận vòng loại World Cup kỳ này, ngoài Harry Kane nhẵn mặt, HLV Thomas Tuchel chỉ còn đúng một trung phong khác trong danh sách đội tuyển Anh. Đó là Ollie Watkins của CLB Aston Villa, đã 29 tuổi nhưng chỉ mới khoác áo ĐTQG 18 lần.

Kane là tiền đạo cắm đẳng cấp hiếm hoi của ĐT Anh

Kane là cầu thủ người Anh thứ hai xưa nay từng đoạt giải thưởng “chiếc giày vàng châu Âu”. Người đầu tiên là Kevin Philips, trong mùa bóng 1999-2000. Khi ấy, dù là cây làm bàn số 1 trong mọi giải VĐQG, Philips vẫn không được ra sân phút nào ở VCK Euro 2000.

Nguyên nhân dễ hiểu: anh phải cạnh tranh chỗ đứng với Alan Shearer, Michael Owen, Emile Heskey, Robbie Fowler – toàn những tượng đài. Shearer chia tay ĐTQG sau Euro 2000, nhưng vẫn có đến 6 tiền đạo danh tiếng trong danh sách đội, khi HLV Sven Goran Eriksson lần đầu tiên triệu tập đội Anh: Owen, Heskey, Fowler, Philips, Andy Cole, Teddy Sheringham. Sau đó không lâu, sẽ lại có Wayne Rooney, Alan Smith, Jermain Defoe, Andrew Johnson!

Nếu như HLV Eriksson ngày trước luôn đau đầu vì không biết chọn ai giữa rất nhiều ngôi sao để xếp vào cặp tiền đạo trong đội hình Anh, thì bây giờ, HLV Tuchel đang có rắc rối ngược lại. Ai sẽ cạnh tranh hoặc bổ sung cho Kane? Chỉ có đúng một chân sút vượt trội suốt nhiều năm nay, “Tam sư” trông khá nghèo nàn về các giải pháp tấn công. Nếu Kane sa sút phong độ, chấn thương hoặc bị “bắt bài”, đấy hẳn nhiên là rắc rối lớn cho HLV Tuchel.

👎Chưa có công thức tối ưu ở hàng tiền vệ

Đây là lần thứ 3 HLV Tuchel tập trung đội tuyển Anh. Trong 3 lần lên danh sách đội, ông đã triệu tập 13 tiền vệ khác nhau. Chúng ta đang nói về các tiền vệ trung tâm, chủ yếu chơi ở khu vực giữa sân – chứ không phải mẫu tiền vệ/tiền đạo cánh. Rõ ràng, đây đang là khu vực mà HLV Tuchel khó chọn người nhất.

Các tiền vệ giữa từng được Tuchel gọi trong 3 lần tập trung đội tuyển là Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Curtis Jones (Liverpool), Declan Rice (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Morgan Rogers (Aston Villa), Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Eberechi Eze (Arsenal), Conor Gallagher (Atletico Madrid), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan).

Kỳ này, Tuchel gọi 2 “tân binh” là Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Adam Wharton (Crystal Palace). Nhưng Wharton phải rút tên vì chấn thương vào giờ chót. Tuchel thay bằng Ruben Loftus-Cheek, cầu thủ đã vắng mặt trong hàng ngũ “Tam sư” suốt 7 năm nay.

Hàng tiền vệ của ĐT Anh rất chật chội

Lọt vào “mắt xanh” của Tuchel là một chuyện. Làm sao thể hiện được khả năng để giữ chỗ lại là chuyện khác, ở khu vực đang có tính cạnh tranh rất cao này. Quan điểm của Tuchel: các tuyển thủ Anh phải duy trì được nhịp độ chơi bóng ổn định. Đây là bất lợi quá lớn cho Kobbie Mainoo. Ngôi sao trẻ từng chơi rất hay tại Euro 2024 này đang bị HLV Ruben Amorim ruồng rẫy ở CLB MU. Không có cơ hội ra sân ở CLB (do phải cạnh tranh chỗ đứng với thủ lĩnh Bruno Fernandes), nên Mainoo cũng không được HLV Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh.

Nhìn chung, Declan Rice cho vị trí tiền vệ “số 8” là khá rõ ràng. Tuchel còn đang vất vả chọn lựa các vị trí “số 6” và “số 10” trong đội bóng của mình.

⏳Không còn nhiều thời gian

Thoạt nhìn, mọi chuyện diễn ra quá ổn thỏa, khi thầy trò Tuchel khởi đầu vòng loại World Cup 2026 bằng 3 trận thắng tuyệt đối, chưa thủng lưới bàn nào (trận đầu tiên ở vòng loại này cũng là trận ra mắt của HLV Tuchel). Nhưng đấy chỉ là câu chuyện trên bề mặt.

Đội tuyển Anh bị khán giả la ó trong trận trận vòng loại gần đây nhất (chỉ thắng 1-0 trước đối thủ “tí hon” Andorra). HLV Tuchel thừa nhận: “la ó là phải”. Thế rồi, thầy trò Tuchel lại hứng lấy cơn thịnh nộ nặng hơn từ khán giả nhà, chỉ vài ngày sau đó. Họ thua Senegal 1-3 trong trận giao hữu tại Birmingham hồi tháng 6.

Thực tế mà HLV danh tiếng Tuchel (đã vô địch Champions League) chưa từng biết đến: huấn luyện ĐTQG là công việc rất khác. Cơ hội tập trung đội tuyển chỉ xuất hiện một cách thi thoảng, rời rạc. Đối thủ ở các trận đấu chính thức thì không xứng tầm. Muốn có đối thủ xứng tầm thì phải sắp xếp thi đấu giao hữu – mà giao hữu là loại hình bóng đá tẻ nhạt, đôi khi chính các cầu thủ không mấy mặn mà.

HLV Tuchel nỗ lực tìm cách giúp ĐT Anh đi đúng hướng

Ba đối thủ vừa qua của thầy trò Tuchel ở vòng loại World Cup là Andorra, Latvia, Albania. Còn đối thủ sắp tới là Andorra (ngày 6.9). Mãi đến ngày 9.9, Anh mới gặp đối thủ duy nhất có vẻ đáng gờm, là Serbia. Lịch giao hữu từ nay đến cuối năm chỉ có trận gặp Xứ Wales. Quả là không dễ để HLV Tuchel trả lời các câu hỏi dành cho chính ông trước thềm World Cup 2026. Thời gian không còn nhiều. Và, xin nhắc lại: Tuchel không được làm việc hàng ngày, hàng giờ với các cầu thủ của mình, như loại hình bóng đá tầm CLB mà ông đã từng thành công. Hồi tháng 6 – tức đúng 1 năm trước ngày khai diễn World Cup – đã xuất hiện những lời kêu gọi FA... sa thải Tuchel!

Dù sao đi nữa, vòng loại World Cup không phải là rào cản quá lớn cho đội tuyển Anh của Tuchel. Vấn đề chỉ là làm sao quy tụ được một “Tam sư” hùng mạnh hướng tới VCK World Cup trong mùa hè năm sau.