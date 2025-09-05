Cựu ngôi sao Liverpool Michael Owen đã nói về sự sa sút của mình trong những năm cuối sự nghiệp cầu thủ. Michael Owen - Cựu thần đồng của tuyển Anh chia sẻ về nỗi xấu hổ khi chơi cho MU.

Michael Owen đã cởi mở chia sẻ về những khó khăn trong việc đối phó với sự sa sút tinh thần của mình trong giai đoạn cuối sự nghiệp tại Manchester United. Cựu thần đồng của tuyển Anh thừa nhận anh cảm thấy "xấu hổ" trước sự sa sút phong độ chóng mặt trong nửa sau sự nghiệp, rằng điều đó "khiến anh suy sụp".

Owen bùng nổ trên đấu trường Ngoại hạng Anh khi mới 17 tuổi tại Liverpool, nhanh chóng khẳng định vị thế với tốc độ chớp nhoáng và khả năng dứt điểm sắc bén. Anh đã giành danh hiệu Chiếc giày vàng của giải đấu trong hai mùa giải trọn vẹn đầu tiên trước khi ghi dấu ấn trong màu áo tuyển Anh với cú sút tuyệt đẹp vào lưới Argentina ở tuổi 18 tại World Cup 1998.

Sau khi đóng vai trò quan trọng trong cú ăn ba của Liverpool với UEFA Cup, FA Cup và League Cup năm 2001 - giúp anh giành được Quả bóng vàng - Owen đã chuyển đến CLB khổng lồ của Tây Ban Nha là Real Madrid vào năm 2004.

Owen chỉ trải qua một mùa giải tại La Liga trước khi chuyển đến Newcastle với mức phí chuyển nhượng 16,8 triệu bảng Anh, nơi những chấn thương cơ dai dẳng khiến anh phải ngồi ngoài trong bốn mùa giải tiếp theo. Thể lực của Owen tiếp tục sa sút tại Manchester United và sau đó là Stoke City, và cuối cùng tiền đạo này đã quyết định giải nghệ vào năm 2013.

Owen, 45 tuổi gần đây đã xuất hiện trên podcast Rio Presents, nơi đồng đội cũ tại MU là Rio Ferdinand, hỏi anh về sự sa sút khi chuyển từ môi trường đỉnh cao sang một môi trường không phải đỉnh cao. Thay vào đó, Owen đã suy ngẫm về sự nghiệp của chính mình, giải thích rằng anh nhìn nhận nó theo hai khía cạnh riêng biệt: trước và sau những rắc rối từ chấn thương.

Owen chia sẻ: “Chà, tôi đã nói rồi, ý tôi là, tôi chia sự nghiệp của mình thành hai phần. Phần đầu tiên là Liverpool và có thể là Real Madrid. Và sau đó, bởi vì tôi không còn như trước nữa. Không phải là tôi không thích. Tôi yêu Manchester United. Tôi yêu anh, yêu các chàng trai ở Manchester.

Nhưng tôi không phải là tôi. Anh biết tôi thế nào khi tôi 18 tuổi. Và anh biết tôi thế nào khi tôi 30 tuổi. Kiểu như, tôi hơi xấu hổ. Tôi bước ra sân, các cổ động viên đến những sân vận động lớn, như St James' Park, Old Trafford, với tên tôi trên lưng áo.

Kiểu như, tôi không thể đổi tên và nghĩ ra cái gì đó, kiểu như gọi tôi bằng cái tên khác không được sao? Tôi không muốn mọi người nhớ đến mình theo kiểu này. Vẫn giỏi, vẫn ghi bàn. Nhưng tôi không còn là chính mình nữa. Điều đó đang giết chết tôi. Nhưng tôi có thể làm gì đây?".

Thời gian khoác áo Liverpool, Owen ghi hơn 20 bàn trên mọi đấu trường mỗi mùa, ngoại trừ hai mùa giải. Sau khi ghi 16 bàn trong 45 lần ra sân cho Real Madrid, thành tích của Owen giảm mạnh do chấn thương liên miên và tốc độ ghi bàn giảm sút.

Nói về quãng thời gian khoác áo Newcastle, MU và Stoke, Owen thẳng thắn chia sẻ: “Tôi đã trải qua điều đó trong tám năm, khi tôi cứ nghĩ, "Mình chẳng thích điều này chút nào". Tôi đã nhìn đồng hồ suốt nửa sự nghiệp của mình. Tôi chỉ nghĩ tôi vẫn có thể ghi bàn, tôi vẫn có thể chơi tốt, nhưng chỉ trong 20 phút.

Tôi không còn có thể xé nát trái tim của một đội bóng nữa. Tôi có thể dứt điểm nếu có cơ hội. Giờ tôi phải dựa vào tất cả mọi người. Trước đây tôi có thể tự mình làm, tôi chẳng cần ai cả. Chỉ cần đưa bóng cho tôi là tôi sẽ làm được. Và đó là sự thay đổi trong tư duy.

Tôi không giải nghệ vì sức khỏe. Hôm nọ tôi vẫn còn chơi một trận. Tôi giải nghệ vì đầu óc tôi sắp nổ tung. Và tôi không thể chịu đựng được việc mình chỉ là một cầu thủ tầm thường ở Ngoại hạng Anh nữa".

Mặc dù màn trình diễn của Owen không đạt đến đẳng cấp cao nhất của chính mình, nhưng thời gian khoác áo Manchester United đã mang về cho anh chiếc cúp Ngoại hạng Anh vào mùa giải 2010/11, cùng với một chiến thắng khác tại League Cup. Owen kết thúc sự nghiệp với thành tích ấn tượng với 222 bàn thắng sau 482 trận đấu, cùng với 40 bàn thắng sau 89 lần ra sân cho đội tuyển Anh.