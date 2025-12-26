Trực tiếp bóng đá Ai Cập - Nam Phi: Kẻ bất bại thách thức Salah & đồng đội (CAN Cup)
(22h, 26/12, bảng B CAN Cup) Một Nam Phi đã bất bại hơn nửa năm nay sẽ là đối thủ cực kỳ khó nhằn cho Salah và các đồng đội.
22h, 26/12 | Adrar
Điểm
El Shenawy
Hany
Ibrahim
Abdelmaguid
Fatouh
Attia
Fathy
Marmoush
Salah
Mohamed
Trezeguet
Điểm
Williams
Mudau
Ngezana
Mbokazi
Modiba
Mokoena
Sithole
Nkota
Mbule
Appollis
Foster
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ai Cập chật vật khẳng định uy thế
Ai Cập thắng nhọc nhằn trước Zimbabwe ở trận ra quân nhờ các bàn thắng của Omar Marmoush và Mohamed Salah. Dù phải tới phút bù giờ mới giành được 3 điểm, Ai Cập vẫn đạt được mục tiêu là có chiến thắng đầu tay để không ở vào tình thế khó trước cuộc đấu được xem là quan trọng nhất bảng.
Ai Cập đang có chuỗi 8 trận không giữ sạch lưới liên tiếp nên hàng công dù tốt vẫn chưa bảo đảm điều gì cho đội cựu vô địch. Dư luận Ai Cập đang tạm thời yên tâm khi đội nhà đã thắng trận đầu, dù vẫn còn nhiều sự nghi ngại sau chiến dịch thảm họa năm 2023.
Nam Phi nối dài chuỗi bất bại?
Nam Phi được đánh giá là đội có cửa đoạt ngôi nhì bảng để đi tiếp, và họ đã có khởi đầu thắng lợi trước Angola. Dù vậy trận vừa qua là một trận cầu hết sức ngang ngửa và Nam Phi chi có được 3 điểm nhờ một bàn thắng muộn.
Nam Phi đang trong chuỗi trận khá thành công ở CAN Cup khi họ đã thắng 5/8 trận gần nhất ở giải đấu này, bao gồm chiến dịch năm 2023 mà họ đã đoạt huy chương Đồng. Ai Cập dù được đánh giá cao hơn và có nhiều cầu thủ tên tuổi hơn, nhưng Nam Phi đang bất bại 12 trận liên tiếp (thắng 6 hòa 6).
(Bảng F) Bryan Mbeumo đã giúp Cameroon, đội tuyển từng 5 lần vô địch châu Phi, đánh bại Gabon trong trận ra quân.
