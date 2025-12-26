Trực tiếp bóng đá Ai Cập - Nam Phi: Kẻ bất bại thách thức Salah & đồng đội (CAN Cup)

22h, 26/12 | Adrar Ai Cập 0 - 0 Nam Phi (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ai Cập vs Nam Phi Nam Phi Điểm El Shenawy Hany Ibrahim Abdelmaguid Fatouh Attia Fathy Marmoush Salah Mohamed Trezeguet Điểm Williams Mudau Ngezana Mbokazi Modiba Mokoena Sithole Nkota Mbule Appollis Foster Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ai Cập Ai Cập Nam Phi Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: El Shenawy, Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Fatouh, Attia, Fathy, Marmoush, Salah, Mohamed, Trezeguet Williams, Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Nkota, Mbule, Appollis, Foster

Ai Cập chật vật khẳng định uy thế

Ai Cập thắng nhọc nhằn trước Zimbabwe ở trận ra quân nhờ các bàn thắng của Omar Marmoush và Mohamed Salah. Dù phải tới phút bù giờ mới giành được 3 điểm, Ai Cập vẫn đạt được mục tiêu là có chiến thắng đầu tay để không ở vào tình thế khó trước cuộc đấu được xem là quan trọng nhất bảng.

Ai Cập đang có chuỗi 8 trận không giữ sạch lưới liên tiếp nên hàng công dù tốt vẫn chưa bảo đảm điều gì cho đội cựu vô địch. Dư luận Ai Cập đang tạm thời yên tâm khi đội nhà đã thắng trận đầu, dù vẫn còn nhiều sự nghi ngại sau chiến dịch thảm họa năm 2023.

Nam Phi nối dài chuỗi bất bại?

Nam Phi được đánh giá là đội có cửa đoạt ngôi nhì bảng để đi tiếp, và họ đã có khởi đầu thắng lợi trước Angola. Dù vậy trận vừa qua là một trận cầu hết sức ngang ngửa và Nam Phi chi có được 3 điểm nhờ một bàn thắng muộn.

Nam Phi đang trong chuỗi trận khá thành công ở CAN Cup khi họ đã thắng 5/8 trận gần nhất ở giải đấu này, bao gồm chiến dịch năm 2023 mà họ đã đoạt huy chương Đồng. Ai Cập dù được đánh giá cao hơn và có nhiều cầu thủ tên tuổi hơn, nhưng Nam Phi đang bất bại 12 trận liên tiếp (thắng 6 hòa 6).