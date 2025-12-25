Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Video bóng đá Algeria - Sudan: Mahrez chói sáng, 3 bàn thăng hoa (CAN Cup)

Sự kiện: CAN Cup 2024

(Bảng E CAN Cup) Mahrez có ngày thi đấu thăng hoa để giúp Algeria đánh bại Sudan với cách biệt lớn.

Algeria tràn đội hình lên để ép sân Sudan ngay từ đầu trận. Phút thứ 2, họ đã được hưởng thành quả. Boudaoui kiến tạo để Mahrez dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Algeria. 

Đẳng cấp của Mahrez

Đẳng cấp của Mahrez

Việc có bàn thắng sớm giúp Algeria chơi vô cùng thoải mái. Trong khi đó, Sudan gặp bế tắc và còn rơi vào thế thiếu người ở phút 39. Adil bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ 2. 

Sang hiệp hai, Algeria duy trì thế trận một chiều. Phút 61, Mahrez hoàn tất cú đúp bằng cú dứt điểm không thể cản phá. 

Chiến thắng đậm đà được Algeria ấn định ở phút 85. Sao gốc Việt Ibrahim Maza vào sân thay người và để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Thắng lợi này giúp Algeria leo lên ngôi đầu bảng E CAN Cup. 

Tỷ số chung cuộc: Algeria 3-0 Sudan (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Algeria: Mahrez 2' (Boudaoui), 61' (Amoura), Maza 85' (Bounedjah)

Thẻ đỏ: 

Sudan: Adil 39' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát: 

Algeria: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Boudaoui, Bennacer, Chaibi, Mahrez, Bounedjah, Amoura

Sudan: El Neel, Boshara, Ereng, Karshom, Khamis, Taifour, Abdalla, Eisa, Yagoub, Adil, Eisa

