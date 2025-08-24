Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Nỗi lo mất mặt lần 2 (V-League)
(18h, 24/8, vòng 2 V-League) CAHN vừa thua ngược trên đất Thái và giờ sẽ đối đầu một Becamex TP.HCM đá rất bài bản và khó chịu.
V-League | 18h, 24/8 | Gò Đậu
Điểm
Minh Toàn
Tùng Quốc
Schmidt
Miguel
Thanh Hậu
Minh Bình
Minh Trọng
Tuấn Tài
Milos
Trung Hiếu
Oduenyi
Điểm
Nguyễn Filip
Quang Vinh
Đình Trọng
Adou Minh
Tuấn Dương
Vitor Hugo
Thành Long
Quang Hải
Văn Đức
Leo Artur
Alan
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Anh Đức và các học trò khởi đầu suôn sẻ
Becamex TPHCM khởi đầu mùa giải tốt với chiến thắng đậm 3-0 trước HAGL, dù vậy HAGL đã suy yếu đi nhiều và không đáng được xem là đối thủ ngang tầm. Thách thức cho HLV Anh Đức và các học trò ở trận này sẽ là một Công an Hà Nội mạnh hơn, nhưng cũng đang mang cục tức trong người sau trận thua ngược ê mặt tại Thái Lan.
Bên cạnh phong độ cao của thủ môn Minh Toán, Becamex TPHCM đang trông cậy nhiều vào khả năng leo biên ấn tượng của Võ Minh Trọng. Khả năng đánh biên đang là điều được HLV Anh Đức khai thác do tuyến giữa của ông, với những Thanh Hậu, Trung Hiếu và Miguel, chủ yếu làm công tác dọn dẹp hơn là sáng tạo.
CAHN gỡ thể diện
Sau danh hiệu Siêu cúp quốc gia, CAHN phải chia điểm ở ngày ra quân V-League trước đối thủ khó chịu là Thể Công Viettel. Dù vậy đây là kết quả có thể hiểu được, nhưng khi đá trên sân của Pathum trong trận mở màn giải ASEAN Cup, CAHN đã thua ngược 1-2 trong thế đã dẫn bàn trước và thậm chí đá hơn người.
Bên cạnh việc hàng thủ bị một Chanathip Songkrasin đã già dạy dỗ, CAHN còn bị thiệt quân khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi ở vùng đầu và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Mùa trước đã thắng cả 2 trận lượt đi & về trước Becamex Bình Dương, nhưng giờ không có gì bảo đảm CAHN sẽ có kết quả tương tự dù Becamex sau khi "chuyển khẩu" đã chia tay Tiến Linh & Quế Ngọc Hải.
Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội và HAGL đã cống hiến cho người hâm mộ một cuộc so tài căng thẳng và kịch tính ở vòng 2 V-League.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/08/2025 12:27 PM (GMT+7)