Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Nỗi lo mất mặt lần 2 (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(18h, 24/8, vòng 2 V-League) CAHN vừa thua ngược trên đất Thái và giờ sẽ đối đầu một Becamex TP.HCM đá rất bài bản và khó chịu.

  

V-League | 18h, 24/8 | Gò Đậu

Becamex TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Nỗi lo mất mặt lần 2 (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Nỗi lo mất mặt lần 2 (V-League) - 1
Công an Hà Nội
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Nỗi lo mất mặt lần 2 (V-League) - 1
Minh Toàn, Tùng Quốc, Schmidt, Miguel, Thanh Hậu, Minh Bình, Minh Trọng, Tuấn Tài, Milos, Trung Hiếu, Oduenyi
Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Nỗi lo mất mặt lần 2 (V-League) - 1
Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Adou Minh, Tuấn Dương, Vitor Hugo, Thành Long, Quang Hải, Văn Đức, Leo Artur, Alan

Anh Đức và các học trò khởi đầu suôn sẻ

Becamex TPHCM khởi đầu mùa giải tốt với chiến thắng đậm 3-0 trước HAGL, dù vậy HAGL đã suy yếu đi nhiều và không đáng được xem là đối thủ ngang tầm. Thách thức cho HLV Anh Đức và các học trò ở trận này sẽ là một Công an Hà Nội mạnh hơn, nhưng cũng đang mang cục tức trong người sau trận thua ngược ê mặt tại Thái Lan.

Bên cạnh phong độ cao của thủ môn Minh Toán, Becamex TPHCM đang trông cậy nhiều vào khả năng leo biên ấn tượng của Võ Minh Trọng. Khả năng đánh biên đang là điều được HLV Anh Đức khai thác do tuyến giữa của ông, với những Thanh Hậu, Trung Hiếu và Miguel, chủ yếu làm công tác dọn dẹp hơn là sáng tạo.

CAHN gỡ thể diện

Sau danh hiệu Siêu cúp quốc gia, CAHN phải chia điểm ở ngày ra quân V-League trước đối thủ khó chịu là Thể Công Viettel. Dù vậy đây là kết quả có thể hiểu được, nhưng khi đá trên sân của Pathum trong trận mở màn giải ASEAN Cup, CAHN đã thua ngược 1-2 trong thế đã dẫn bàn trước và thậm chí đá hơn người.

Bên cạnh việc hàng thủ bị một Chanathip Songkrasin đã già dạy dỗ, CAHN còn bị thiệt quân khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi ở vùng đầu và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Mùa trước đã thắng cả 2 trận lượt đi & về trước Becamex Bình Dương, nhưng giờ không có gì bảo đảm CAHN sẽ có kết quả tương tự dù Becamex sau khi "chuyển khẩu" đã chia tay Tiến Linh & Quế Ngọc Hải.

Video bóng đá Hà Nội - HAGL: Mừng hụt cuối trận vì VAR (V-League)
Video bóng đá Hà Nội - HAGL: Mừng hụt cuối trận vì VAR (V-League)

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội và HAGL đã cống hiến cho người hâm mộ một cuộc so tài căng thẳng và kịch tính ở vòng 2 V-League.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/08/2025 12:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN