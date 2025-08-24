Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Nỗi lo mất mặt lần 2 (V-League)

V-League | 18h, 24/8 | Gò Đậu Becamex TP.HCM 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Becamex TP.HCM vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Minh Toàn Tùng Quốc Schmidt Miguel Thanh Hậu Minh Bình Minh Trọng Tuấn Tài Milos Trung Hiếu Oduenyi Điểm Nguyễn Filip Quang Vinh Đình Trọng Adou Minh Tuấn Dương Vitor Hugo Thành Long Quang Hải Văn Đức Leo Artur Alan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Becamex TP.HCM Becamex TP.HCM Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Minh Toàn, Tùng Quốc, Schmidt, Miguel, Thanh Hậu, Minh Bình, Minh Trọng, Tuấn Tài, Milos, Trung Hiếu, Oduenyi Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Adou Minh, Tuấn Dương, Vitor Hugo, Thành Long, Quang Hải, Văn Đức, Leo Artur, Alan

Anh Đức và các học trò khởi đầu suôn sẻ

Becamex TPHCM khởi đầu mùa giải tốt với chiến thắng đậm 3-0 trước HAGL, dù vậy HAGL đã suy yếu đi nhiều và không đáng được xem là đối thủ ngang tầm. Thách thức cho HLV Anh Đức và các học trò ở trận này sẽ là một Công an Hà Nội mạnh hơn, nhưng cũng đang mang cục tức trong người sau trận thua ngược ê mặt tại Thái Lan.

Bên cạnh phong độ cao của thủ môn Minh Toán, Becamex TPHCM đang trông cậy nhiều vào khả năng leo biên ấn tượng của Võ Minh Trọng. Khả năng đánh biên đang là điều được HLV Anh Đức khai thác do tuyến giữa của ông, với những Thanh Hậu, Trung Hiếu và Miguel, chủ yếu làm công tác dọn dẹp hơn là sáng tạo.

CAHN gỡ thể diện

Sau danh hiệu Siêu cúp quốc gia, CAHN phải chia điểm ở ngày ra quân V-League trước đối thủ khó chịu là Thể Công Viettel. Dù vậy đây là kết quả có thể hiểu được, nhưng khi đá trên sân của Pathum trong trận mở màn giải ASEAN Cup, CAHN đã thua ngược 1-2 trong thế đã dẫn bàn trước và thậm chí đá hơn người.

Bên cạnh việc hàng thủ bị một Chanathip Songkrasin đã già dạy dỗ, CAHN còn bị thiệt quân khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi ở vùng đầu và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Mùa trước đã thắng cả 2 trận lượt đi & về trước Becamex Bình Dương, nhưng giờ không có gì bảo đảm CAHN sẽ có kết quả tương tự dù Becamex sau khi "chuyển khẩu" đã chia tay Tiến Linh & Quế Ngọc Hải.