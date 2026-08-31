"Trò hề" Tottenham bạo chi 380 triệu bảng vẫn toàn thua, HLV De Zerbi sớm bay ghế?

380 triệu bảng và lời cảnh báo từ Newcastle

Nhiều người trong giới bóng đá đang than phiền về mức phí chuyển nhượng ngày càng bị đẩy lên cao. Nhưng với Tottenham, 380 triệu bảng được chi trong mùa hè cũng không thể bảo đảm cho họ một chiến thắng trên sân nhà. Thực tế cho thấy con đường trở lại đỉnh cao phức tạp hơn rất nhiều.

Tottenham (áo trắng) đang chơi rất tệ

Trước giờ bóng lăn tại Tottenham Hotspur Stadium, phát thanh viên kỳ cựu Paul Coyte từng khuấy động bầu không khí bằng tuyên bố đầy phấn khích: “Chúng ta đã chi tiền và tiếp tục chi tiền. Chúng ta đang trở lại đúng hướng. Chúng ta sẽ tiến lên. Chúng ta là một đội bóng lớn”.

Nhưng thất bại 0-2 trước Newcastle hôm thứ Bảy nhanh chóng trở thành lời nhắc nhở đau đớn rằng Tottenham vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Dấu ấn của cuộc đại cải tổ xuất hiện ở khắp sân Tottenham. Năm trong số tám tân binh được đưa vào đội hình xuất phát, trong đó Omar Marmoush có màn ra mắt sau khi gia nhập từ Manchester City với giá 60 triệu bảng.

Đáng chú ý nhất là Sandro Tonali. Tiền vệ người Italia trở thành biểu tượng cho tham vọng mới của Tottenham sau thương vụ trị giá 100 triệu bảng từ Newcastle. Đây được xem là bản hợp đồng thể hiện rõ nhất ý định thay đổi của "Spurs": không còn dè dặt trên thị trường chuyển nhượng, mà quyết tâm trở lại cuộc đua ở nhóm đầu Premier League.

Tonali bị CĐV Newcastle la ó ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên. Joe Willock thậm chí còn khiến bầu không khí nóng lên khi có pha vào bóng quyết liệt với người đồng đội cũ.

Tottenham có ngôi sao, nhưng thiếu sự gắn kết

Newcastle mới là đội biết cách biến những khoảnh khắc quan trọng thành bàn thắng. Phút 62, Nico González tung đường chuyền dài sang cánh phải, Amar Dedic đưa bóng vào trong cho Anthony Elanga. Cầu thủ này xoay người loại Tonali trước khi tung cú sút tuyệt đẹp đưa bóng dội cột phải rồi vào lưới.

Tonali (áo trắng) thất bại khi gặp lại đội bóng cũ

Yoane Wissa sau đó nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm thông minh, trong tình huống Tottenham một lần nữa để thủng lưới từ bóng chết. Chỉ ba phút sau, Tonali bị thay ra trong tiếng reo hò và những tiếng chế giễu từ khán đài: “Đáng lẽ anh nên ở lại một CLB lớn”.

Đáng nói, đây là lần đầu tiên Tonali phải nhận ở các cuộc đối đầu giữa Newcastle và Tottenham, sau tổng cộng sáu lần góp mặt. Điểm khác biệt ở chỗ, 5 trận trước Tonali đá cho Newcastle, còn trận này anh đổi sang màu áo của Tottenham. Trong khi đó, González mới chỉ có hai buổi tập cùng đội nhưng lại chơi nổi bật hơn nhiều so với bản hợp đồng 100 triệu bảng của "Spurs".

Tottenham chắc chắn cần thêm thời gian để những tân binh hiểu nhau. Tuy nhiên, những CĐV rời sân từ rất lâu trước tiếng còi mãn cuộc có lý do để thất vọng. Tottenham đã thua cả hai trận mở màn Premier League mà không ghi được bàn nào, lần đầu tiên kể từ mùa giải 1974/75. Cú đá phạt của Tel ở phút 68 thậm chí bị xem là một trong những pha dứt điểm tệ nhất của đội chủ nhà trong nhiều thập kỷ.

De Zerbi đối mặt bài toán không thể giải bằng tiền

HLV Roberto De Zerbi thừa hưởng một vấn đề nghiêm trọng: phong độ sân nhà tệ hại của Tottenham. "Spurs" đã thua tới 21 trận sân nhà tại Premier League trong ba mùa giải gần nhất, ngang với Wolverhampton về số thất bại nhiều nhất trong cùng khoảng thời gian. Đáng chú ý, Wolves hiện không còn thi đấu ở Premier League, trong khi Tottenham cũng chỉ trụ hạng ở mùa trước nhờ chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng đấu cuối.

HLV De Zerbi đang gặp quá nhiều khó khăn với tập thể của Tottenham

Chiến thắng đó mới là lần thứ ba Tottenham giành trọn ba điểm trên sân nhà tại Premier League mùa 2025/26. Và trước Newcastle, mọi dấu hiệu cải thiện dường như biến mất sau giờ nghỉ. Từ phút 37 đến phút 87, đội bóng của HLV De Zerbi không tung ra nổi một cú sút trúng đích.

Đây chưa phải một màn sụp đổ hoàn toàn, nhưng lại cho thấy sự suy giảm niềm tin quen thuộc từng xuất hiện trong trận thua Brentford 0-3 ở ngày khai màn và nhiều trận đấu dưới thời những HLV tiền nhiệm của De Zerbi.

Vì thế, câu hỏi lớn nhất được đặt ra: liệu cải thiện tâm lý thi đấu có phải thách thức lớn nhất của De Zerbi?

“Đúng vậy, chắc chắn rồi”, chiến lược gia người Italia thừa nhận. “Vấn đề lớn nhất, thách thức lớn nhất và mục tiêu lớn nhất là tìm ra tâm lý đúng đắn. Đáng tiếc, bạn không thể mua tâm lý ấy trên thị trường chuyển nhượng hay có được chỉ bằng cách đưa nhiều cầu thủ mới vào đội”, De Zerbi nói thêm.

De Zerbi hiểu rằng bóng đá không vận hành đơn giản theo công thức tiền bạc. Một đội bóng có thể thay đổi hàng loạt cầu thủ trong một kỳ chuyển nhượng và lập tức tìm được sự cân bằng, nhưng cũng có thể cần nhiều thời gian hơn.

Niềm tin của người hâm mộ Tottenham dần cạn kiệt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Một vài tiếng la ó xuất hiện, nhưng chủ yếu là sự thất vọng chứ chưa phải cơn giận dữ như từng xảy ra trước đây.

Những lời chỉ trích nhắm vào ban lãnh đạo trước đó chủ yếu xuất phát từ quan điểm rằng CLB quá chú trọng đến tài chính mà thiếu tham vọng đầu tư cho đội hình. Giờ đây, giới chủ đã đáp lại bằng một mùa hè chi tiêu mạnh tay. Nhưng liệu 380 triệu bảng có phải những khoản đầu tư đúng đắn hay không vẫn cần thời gian để trả lời.

Áp lực vì thế đang dồn lên De Zerbi: ông phải biến một tập hợp những bản hợp đồng đắt giá thành một đội bóng thực sự. “Tôi xin lỗi người hâm mộ vì bầu không khí này. Sau hai thất bại, có thể một số người nghĩ rằng mọi thứ vẫn giống hai mùa giải trước. Nhưng tôi không nghi ngờ rằng lần này không như vậy”, De Zerbi nói.