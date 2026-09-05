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Baleba 70 triệu bảng gây xôn xao MU dù chưa đá trận ra mắt

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Dù chưa thể có trận ra mắt MU, Carlos Baleba đã ghi dấu ấn tích cực trong nội bộ đội bóng.

   

Baleba nhanh chóng hòa nhập ở MU

Carlos Baleba gia nhập MU từ Brighton theo bản hợp đồng có tổng giá trị lên tới 70 triệu bảng, bao gồm các khoản phụ phí.

Cầu thủ người Cameroon đã nằm trong danh sách theo dõi của MU từ mùa hè năm ngoái. Khi đó, cầu thủ người Cameroon chỉ muốn chuyển đến Old Trafford, dù Brighton không đồng ý bán anh trong năm 2025. Baleba thậm chí đạt thỏa thuận cá nhân với MU vào thời điểm đó.

Baleba gây ấn tượng bằng sự hài hước, hòa đồng

Baleba gây ấn tượng bằng sự hài hước, hòa đồng

Vì vậy, khi MU chính thức mở cuộc đàm phán với Brighton trong mùa hè này, quá trình thương lượng diễn ra tương đối thuận lợi, qua đó giúp Baleba thỏa ước nguyện.

Theo Sun Sports, Baleba đang “thích nghi suôn sẻ” với cuộc sống tại Manchester. Trong tuần đầu tiên ở Carrington, anh chủ yếu tập trung vào quá trình hồi phục chấn thương mắt cá chân.

“Những người trong nội bộ đội bóng đánh giá cao tính cách vui vẻ và sự hiện diện hài hước, thoải mái của anh trong tập thể", Sun Sports cho hay.

Quyết tâm gia nhập MU của Baleba

Mức độ sẵn sàng trở thành một phần trong dự án của MU được cho là yếu tố quan trọng trong cách INEOS lựa chọn các mục tiêu chuyển nhượng.

Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đều từng từ chối những cơ hội có mức đãi ngộ hấp dẫn hơn để chuyển tới Old Trafford vào mùa hè năm ngoái, dù MU không được dự Champions League.

Theo ESPN, MU cũng quyết định không ký hợp đồng với Mateus Fernandes, một phần vì cầu thủ này không thể hiện trong quá trình đàm phán rằng "Quỷ đỏ" là lựa chọn ưu tiên của anh trước khi gia nhập Tottenham.

Trường hợp của  Baleba lại hoàn toàn khác. Tiền vệ người Cameroon đã bày tỏ rõ mong muốn gia nhập MU từ trước khi thương vụ được hoàn tất.

Khi nào Baleba có thể ra mắt?

Baleba không thi đấu trong bất kỳ trận giao hữu nào của Brighton ở mùa hè này sau khi gặp vấn đề về chấn thương.

Tiền vệ người Cameroon được dự kiến bình phục hoàn toàn vào giữa tháng 9. Nếu quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn dự kiến, anh có thể ra mắt MU trong trận gặp Fulham ngày 20/9.

Tuy nhiên, do Baleba không thi đấu trong mùa hè và MU hiện có một số lựa chọn tương đối tốt ở tuyến giữa, việc để anh ra sân sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, trong trận gặp Tottenham ngày 10/10, được cho là phương án phù hợp hơn.

MU sẽ gặp Everton vào 20h ngày 6/9. Với màn thể hiện của Kobbie Mainoo và Youri Tielemans trong trận đấu với Ipswich Town, hàng tiền vệ của đội bóng nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên cho chuyến làm khách tại Merseyside.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 09:21 AM (GMT+7)
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