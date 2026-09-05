Mỹ nhân nửa triệu fan, nữ CEO gợi cảm hâm nóng đại chiến Arsenal - Chelsea

Tatiana Trouboul – vợ David Raya (Arsenal)

Tatiana Trouboul sinh ra tại Barcelona. Cô bắt đầu hẹn hò với thủ môn David Raya vào năm 2021 và hai người kết hôn vào mùa hè năm ngoái.

Tatiana Trouboul sở hữu thân hình nóng bỏng

Tháng 3 vừa qua, Tatiana, 31 tuổi, sinh con đầu lòng cho Raya. Bé trai được đặt tên là Rio.

Tatiana hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô hiện có khoảng 40.000 người theo dõi.

Tolami Benson – bạn gái Bukayo Saka (Arsenal)

Tolami Benson, 25 tuổi, là người London và có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, với khoảng 300.000 người trên Instagram.

Nữ CEO Tolami Benson gây ấn tượng nhờ học thức "khủng" và sự nghiệp thành công

Tolami được cho là bắt đầu hẹn hò với Bukayo Saka từ năm 2020. Tuy nhiên, cả hai giữ kín mối quan hệ trong một thời gian, trước khi công khai hơn vào năm 2022 bằng những hình ảnh trong kỳ nghỉ tại Dubai.

Về công việc, Tolami làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng và giữ vị trí Giám đốc Điều hành Hoạch định Cấp cao tại Zenith. Theo thông tin trên LinkedIn, cô từng theo học tại Đại học Birmingham City, tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông với bằng Cử nhân Danh dự.

Helene Spilling – vợ Martin Odegaard (Arsenal)

Helene Spilling bắt đầu hẹn hò với đội trưởng Arsenal Martin Odegaard trong mùa giải 2022-2023. Cô là một vũ công người Na Uy và từng tham gia chương trình “Skal vi Danse”, phiên bản Na Uy của chương trình “Strictly Come Dancing”.

Helene từng giành chiến thắng tại cuộc thi này vào năm 2021.

Helene Spilling - "Một nửa" xinh đẹp của Odegaard

Odegaard và Helene, 30 tuổi, làm lễ kết hôn theo pháp luật trong một buổi lễ riêng tư vào năm 2024. Đến tháng 6/2025, hai người tổ chức thêm một lễ cưới lớn hơn tại Na Uy.

Tháng 12/2024, cặp đôi đón con đầu lòng, một bé trai tên Matheo.

Sophia Havertz – vợ Kai Havertz (Arsenal)

Sophia Havertz, 26 tuổi, là một trong những WAG nổi tiếng nhất của Arsenal với hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram.

Sophia Havertz là WAG nổi tiếng bậc nhất của Arsenal với hơn nửa triệu lượt người theo dõi trên Instagram

Cô là người mẫu thời trang và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường chia sẻ hình ảnh về những kỳ nghỉ, trải nghiệm trong các ngày thi đấu tại sân Emirates cùng nhiều nội dung về cuộc sống.

Sophia bắt đầu hẹn hò với Kai Havertz vào năm 2018 và chuyển đến London cùng anh khi sự nghiệp bóng đá của Havertz phát triển. Hai người kết hôn trong một buổi lễ riêng tư vào năm 2024 và đón con đầu lòng vào năm 2025.

Ana Lídia Guimaraes – vợ Bruno Guimaraes (Arsenal)

Ana Lidia Guimaraes, 29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng, thể hình và hoạt động trên mạng xã hội. Mỹ nhân người Brazil bắt đầu hẹn hò với Bruno Guimarães vào năm 2020.

3 năm sau, họ kết hôn trong một đám cưới được truyền thông chú ý, diễn ra ngay bên dưới tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng tại Rio de Janeiro. Cặp đôi hiện có hai con trai là Matteo và Pietro.

Ana Lídia Guimaraes là "hậu phương" vững chắc của Bruno

Olivia Holder – bạn gái Cole Palmer (Chelsea)

Olivia Holder, được gọi với biệt danh “Công chúa Pilates”, đang hẹn hò với Cole Palmer. Hai người lần đầu được bắt gặp bên nhau vào tháng 12 năm ngoái trong một buổi hẹn hò tại Winter Wonderland ở London.

Olivia, 24 tuổi, được cho là điều hành một phòng khám làm đẹp cùng chị gái tại Bromley, khu vực thuộc Greater London.

Cô là một tín đồ Cơ đốc giáo và thường chia sẻ về đức tin của mình trên Instagram. Olivia ngày càng xuất hiện thường xuyên bên cạnh Chelsea và thường được nhìn thấy tại khu vực dành cho khách VIP ở sân Stamford Bridge.

Palmer hẹn hò với “Công chúa Pilates” Olivia Holder

Mia McClenaghan – bạn gái Reece James (Chelsea)

Mia McClenaghan và Reece James đã âm thầm hẹn hò trong khoảng 6 năm. Mia là cử nhân luật, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô có hơn 27.000 người theo dõi trên Instagram.

Một năm sau khi công khai mối quan hệ, Reece và Mia, 25 tuổi, xuất hiện trong những bộ đồ thể thao màu xanh nhạt giống nhau. Hình ảnh này được cho là chụp tại ngôi nhà mới của họ.

Mia tốt nghiệp Đại học Royal Holloway ở London vào năm 2021. Cô được cho là từng làm việc tại HMP Coldingley ở Surrey, nơi cung cấp tư vấn pháp lý cho các phạm nhân.

Nữ cử nhân luật Mia McClenaghan chiếm trọn trái tim của hậu vệ Reece James

Carolina Silva – hôn thê Pedro Neto (Chelsea)

Carolina Silva và Pedro Neto chuẩn bị kết hôn sau khi hai người đính hôn vào tháng trước. Carolina chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn trên mạng xã hội và gọi lời đồng ý của mình là “lời ‘đồng ý’ dễ dàng và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi”.

Hiện 26 tuổi, Carolina hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và mạng xã hội. Trước đó, cô từng có ý định trở thành vận động viên quần vợt và đã thi đấu ở cấp độ nghiệp dư. Cha cô là Joao Cunha Silva, một cựu tay vợt chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha.

Carolina Silva mang vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động

Mandinha Martinez – vợ Emiliano Martinez (Chelsea)

Mandinha Martinez, vợ của thủ môn Emiliano Martinez, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất và kinh doanh.

Cô sinh ra tại London, có cha là người Bồ Đào Nha và mẹ là người Brazil.

Câu chuyện tình cảm của hai người bắt đầu khi Emiliano Martinez gặp Mandinha, 39 tuổi, tại một trạm xe buýt ở London trong thời gian anh thi đấu cho Arsenal.

Hai người kết hôn vào năm 2017 và hiện có hai con, một con trai tên Santi và một con gái tên Ava.

Mandinha là doanh nhân thành đạt

Khadije Skandar – bạn gái Joao Pedro (Chelsea)

Khadije Skandar, bạn gái của Joao Pedro, có xu hướng giữ cuộc sống riêng tư hơn so với nhiều WAG khác của Chelsea.

Cô được cho là làm việc trong lĩnh vực y sinh, với mối liên hệ công việc tại thành phố Curitiba của Brazil và London. Trong năm nay, Khadije và Joao Pedro lần đầu công khai mối quan hệ khi cùng xuất hiện tại giải Wimbledon.

Trước đó, Khadije từng được nhìn thấy đi nghỉ tại Madrid cùng những WAGs của các cựu cầu thủ Chelsea là Marc Cucurella và Enzo Fernandez.

Khadije Skandar công khai hẹn hò tiền đạo Joao Pedro cách đây chưa lâu