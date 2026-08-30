MU leo 8 "ngọn núi" ở vòng bảng Cúp C1: Từ ký ức đẹp 1999 tới đại tiệc 7-1

MU có thể tiến xa đến đâu?

Lá thăm may rủi ở vòng bảng Champions League đã đưa MU chạm trán Bayern Munich, Atletico Madrid, AS Roma, Sporting CP, Leipzig, Villarreal, Como, Sabah. Đây là những đội bóng có sự khác biệt về đẳng cấp, truyền thống nhưng đều hứa hẹn mang lại khó khăn cho "Quỷ đỏ", trong lần họ trở lại Champions League sau 2 năm vắng bóng.

MU đối diện 8 thách thức ở vòng bảng Champions League

MU chưa từng vào tới tứ kết Champions League kể từ tháng 4/2019. Trước lễ bốc thăm, The Athletic xếp "Quỷ đỏ" ở vị trí thứ 10 trong số những đội tham dự Champions League mùa này - đồng nghĩa không lọt vào nhóm đoạt vé vào thẳng vòng knock-out (top 8).

Nhiệm vụ của HLV Michael Carrick và học trò là đập tan nghi ngờ dành cho mình, cũng như tránh nguy cơ đá thêm 2 lượt play-off vào cuối tháng Hai (nếu vượt qua vòng bảng).

Thách thức cực đại từ Bayern Munich - Atletico

Trong số các đối thủ, Atletico Madrid mang đến thử thách khác biệt nhờ lối chơi phòng ngự phản công khó chịu. Kiểu đối thủ này có thể gây khó cho MU, nhất là khi hàng công vẫn đang tìm cách thích nghi với việc phải chủ động kiểm soát bóng trước những khối phòng ngự thấp. Đây cũng là dịp để MU đòi lại món nợ trước Atletico ở vòng 16 đội Champions League mùa 2021/22.

Cuộc tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà được xem là trận đấu đáng chú ý nhất. Ngoài đẳng cấp của nhà vô địch Bundesliga, "Hùm xám" còn mang tới những mối duyên nợ với MU trong quá khứ, từ trận chung kết giàu cảm xúc năm 1999 tới chiến thắng cay đắng 3-2 ở tứ kết lượt về năm 2010 (bị loại vì luật bàn thắng sân khách).

Bayern hiện được dẫn dắt bởi Vincent Kompany - cựu đội trưởng Man City - yếu tố làm tăng thêm sức nặng cho cuộc đối đầu.

AS Roma & Villarreal: "Đại tiệc" 7-1 và ký ức đẹp của Carrick

Không nhiều đối thủ mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho HLV Carrick hơn Roma. 20 năm trước, ông ghi 2 bàn trong chiến thắng 7-1 nổi tiếng của "Quỷ đỏ" trước đội bóng Italia tại tứ kết Champions League trên sân Old Trafford. Đây cũng là lần đầu tiên Roma trở lại Old Trafford kể từ trận đấu đó nhưng lần này, Carrick không còn đứng trên sân với tư cách cầu thủ mà chỉ đạo từ đường biên với vai trò HLV trưởng.

Villarreal gợi lại ký ức đẹp trong giai đoạn tạm quyền ngắn ngủi của Carrick mùa 2021/22. Thời điểm đó, ông dẫn dắt MU giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách - điều không thường xảy ra với các đội Anh trước đại diện La Liga (Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho lập công).

Đại chiến Bayern Munich mang tới nhiều hoài niệm cho người hâm mộ MU

Fernandes - Sesko về lại "chốn xưa", ẩn số từ đội của Fabregas

Những trận gặp Sporting CP, RB Leipzig mang đến nhiều cảm xúc cho Bruno Fernandes và Benjamin Sesko hơn cả. có Sporting. Nếu Sporting CP là nơi Fernandes tạo dựng tên tuổi, Leipzig góp phần nâng tầm Sesko thành tiền đạo triển vọng bạc nhất châu Âu trước khi chuyển sang MU vào mùa hè năm ngoái.

Cuộc chạm trán đội bóng Azerbaijan, Sabah trên sân nhà được xem là "dễ thở" nhất với MU. Trận đấu diễn ra vào lượt đấu áp chót, lượt đấu bản lề có thể định đoạt cơ hội đi tiếp của thầy trò Carrick. Ngược lại, nếu sớm chắc suất vào nhóm 8 đội dẫn đầu trước thời điểm diễn ra trận đấu, HLV Carrick có thể trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân.

Yếu tố đặc biệt nhất trong cuộc chạm trán giữa MU và Como nằm ở khu vực kỹ thuật, nơi Carrick chạm trán Cesc Fabregas. Từng là những tiền vệ đẳng cấp, giờ đây cả hai đang gặt hái thành công nhất định khi chuyển sang sự nghiệp cầm quân.

Lịch thi đấu của MU ở vòng bảng Champions League (chưa có thời gian cụ thể; H: sân nhà, A: sân khách)