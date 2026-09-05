Rashford có động thái lạ, chờ đá chính cho MU trước "mồi ngon" Everton

Thông điệp ấn tượng của Rashford

Chỉ vài tháng trước, việc Marcus Rashford xuất hiện trở lại trong màu áo MU gần như là điều khó tưởng tượng. Tiền đạo trưởng thành từ học viện của CLB từng được cho là không còn đường quay lại Old Trafford và nhiều khả năng sẽ rời đội bóng.

Tuy nhiên, kế hoạch chuyển nhượng của Rashford thay đổi sau khi Barcelona quyết định theo đuổi Anthony Gordon thay vì chiêu mộ anh. Không muốn tiếp tục chuyển sang một đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh, Rashford lựa chọn ở lại MU.

Rashford xăm số áo mới ở MU lên người

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý trong lần trở lại này là Rashford không còn khoác áo số 10. Số áo này hiện thuộc về Matheus Cunha, người gia nhập MU từ Wolves vào mùa hè năm ngoái.

Thay vào đó, Rashford sử dụng áo số 9. Sự thay đổi số áo không cho thấy dấu hiệu khiến tiền đạo người Anh khó chịu.

Rashford đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh những hình xăm ghi lại các số áo mà anh đã và đang sử dụng trong sự nghiệp. Kèm theo hình ảnh, anh viết: “Số áo mới, sứ mệnh không đổi…”.

Rashford khởi đầu như mơ

Sự trở lại của Rashford được xem là có ý nghĩa đối với MU, trong bối cảnh đội bóng thiếu những lựa chọn chất lượng ở vị trí tấn công bên cánh trái.

Trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, Patrick Dorgu được Michael Carrick lựa chọn cho vị trí bên cánh trái. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ kéo dài 45 phút trong trận mở màn của MU gặp Hull City.

Rashford được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu đó. Sau đó, anh đá chính trong chiến thắng trước Ipswich Town và cho thấy tiềm năng trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch của MU mùa này.

Rashford có thành tích đặc biệt trước Everton

MU sẽ làm khách trên sân Hill Dickinson của Everton tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật. Sau chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town ở vòng đấu trước, Carrick được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp đội bóng duy trì đà thi đấu tích cực.

Rashford có thành tích đáng chú ý trong những lần gần đây đối đầu Everton. Lần gần nhất anh thi đấu trước đội bóng này là chiến thắng 4-0 của MU vào tháng 12/2024.

Trong trận đấu đó, Rashford mở tỷ số vào khoảng thời gian gần cuối hiệp một và tiếp tục ghi thêm một bàn ngay sau giờ nghỉ. Trước đó, anh cũng ghi bàn trong hai lần gần nhất gặp Everton, góp phần giúp MU giành các chiến thắng 3-0 và 2-0 ở mùa giải 2023/24.