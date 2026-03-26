CĐV Đông Nam Á khen ngợi U23 Việt Nam sau trận hoà U23 Triều Tiên

CĐV Đông Nam Á khen ngợi U23 Việt Nam

Trong trận ra quân tại giải giao hữu CFA Team China 2026, U23 Việt Nam thi đấu lép vế nhưng nhờ có bàn thắng sớm do công của Minh Tâm ở phút thứ 6 cùng với sự chắc chắn nơi khâu phòng ngự nên các học trò HLV Đinh Hồng Vinh đã xuất sắc cầm hoà U23 Triều Tiên với tỷ số 1-1.

Ngày 28/3 tới, U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan, còn U23 Triều Tiên đối đầu chủ nhà U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam giành 1 điểm ở trận ra quân tại giải CFA Team China 2026. Ảnh: VFF.

Chứng kiến trận hoà của U23 Việt Nam trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã dành lời khen cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Trên mạng xã hội X, tài khoản Somchai Phumphan bình luận: “Phải thừa nhận U23 Việt Nam vẫn duy trì được sự lỳ lợm đáng nể. Dù kết quả hòa nhưng cách các bạn kiểm soát nhịp độ trước đối thủ giàu thể lực như U23 Triều Tiên cho thấy bản lĩnh của mình”.

“Hàng phòng ngự U23 Việt Nam tổ chức cực kỳ khoa học, bọc lót cho nhau như đã được lập trình sẵn. Tuy nhiên, tôi cảm giác các tiền đạo của các bạn trận này hơi thiếu một chút 'bản năng sát thủ' để kết liễu đối phương trong những tình huống quyết định” - Budi Santoso nhận định.

Ahmad Zaki chia sẻ: “Lối chơi kỷ luật vẫn là thương hiệu của U23 Việt Nam. Trận hòa này không phải là thảm họa, nó chỉ cho thấy bảng đấu này quá cân bằng”.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng thoát pressing của các tiền vệ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, họ cần thêm những phương án nhân sự đột biến từ băng ghế dự bị” - Ramesh Nair đánh giá.

Maria Gonzales nhận định: “U23 Việt Nam thực sự là niềm tự hào của ASEAN. Xem họ thi đấu với các đội Đông Á hiện nay không còn cảm giác bị ngợp về đẳng cấp nữa. Một sự tự tin rất đáng khen ngợi”.

"Tuyến giữa của U23 Việt Nam chơi rất sáng tạo nhưng Triều Tiên quá khỏe và đá rất rát. Trận hòa 1-1 là bài học quý giá để các cầu thủ U23 Việt Nam thích nghi tốt hơn với những đối thủ chơi thiên về va chạm thể chất” - Kyaw Zaw chia sẻ.

Sengphet Douang nhận định: “Dù kết quả là chia điểm, nhưng xem U23 Việt Nam thi đấu bây giờ mang lại cảm giác rất an tâm. Họ không còn hoảng loạn khi bị đối phương dồn ép mà luôn bình tĩnh triển khai bóng từ phần sân nhà."