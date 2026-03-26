CĐV Đông Nam Á khen ngợi U23 Việt Nam sau trận hoà U23 Triều Tiên

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Việt Nam
-
Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Thổ Nhĩ Kỳ
-
Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Italy
-
Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Ukraine
-
Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Đan Mạch
-
Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Wales
-
Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Ba Lan
-
Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Slovakia
-
Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Cộng Hòa Séc
-
Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Brazil
-
Pháp
-
Colombia vs Croatia
Colombia
-
Croatia
-
Chile vs Cabo Verde
Chile
-
Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Trung Quốc
-
Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Indonesia
-
St. Kitts and Nevis
-
Iran vs Nigeria
Iran
-
Nigeria
-
Nga vs Nicaragua
Nga
-
Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Saudi Arabia
-
Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Hà Lan
-
Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Anh
-
Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Thụy Sĩ
-
Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Tây Ban Nha
-
Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc
-
Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Scotland
-
Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Mỹ
-
Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico
-
Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Colombia
-
Pháp
-
New Zealand vs Chile
New Zealand
-
Chile
-
Đức vs Ghana
Đức
-
Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon
-
Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Australia
-
Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Iran
-
Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy
-
Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia
-
Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Morocco
-
Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland
-
Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Algeria
-
Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan
-
Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Anh
-
Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Áo
-
Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ
-
Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Brazil
-
Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Mexico
-
Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng
-
Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
-
Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
-
SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Chelsea
-
Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Southampton
-
Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai
-
Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
-
Leeds United
-

CĐV Đông Nam Á khen ngợi U23 Việt Nam sau trận hoà U23 Triều Tiên

Sự kiện: U23 Việt Nam

Chứng kiến U23 Việt Nam cầm hoà U23 Triều Tiên với tỷ số 1-1 ở trận ra quân quân tại giải giao hữu CFA Team China 2026, phần lớn các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đều lên tiếng khen ngợi thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Trong trận ra quân tại giải giao hữu CFA Team China 2026, U23 Việt Nam thi đấu lép vế nhưng nhờ có bàn thắng sớm do công của Minh Tâm ở phút thứ 6 cùng với sự chắc chắn nơi khâu phòng ngự nên các học trò HLV Đinh Hồng Vinh đã xuất sắc cầm hoà U23 Triều Tiên với tỷ số 1-1.

Ngày 28/3 tới, U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan, còn U23 Triều Tiên đối đầu chủ nhà U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam giành 1 điểm ở trận ra quân tại giải CFA Team China 2026. Ảnh: VFF.

Chứng kiến trận hoà của U23 Việt Nam trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã dành lời khen cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Trên mạng xã hội X, tài khoản Somchai Phumphan bình luận: “Phải thừa nhận U23 Việt Nam vẫn duy trì được sự lỳ lợm đáng nể. Dù kết quả hòa nhưng cách các bạn kiểm soát nhịp độ trước đối thủ giàu thể lực như U23 Triều Tiên cho thấy bản lĩnh của mình”.

“Hàng phòng ngự U23 Việt Nam tổ chức cực kỳ khoa học, bọc lót cho nhau như đã được lập trình sẵn. Tuy nhiên, tôi cảm giác các tiền đạo của các bạn trận này hơi thiếu một chút 'bản năng sát thủ' để kết liễu đối phương trong những tình huống quyết định” - Budi Santoso nhận định.

Ahmad Zaki chia sẻ: “Lối chơi kỷ luật vẫn là thương hiệu của U23 Việt Nam. Trận hòa này không phải là thảm họa, nó chỉ cho thấy bảng đấu này quá cân bằng”.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng thoát pressing của các tiền vệ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, họ cần thêm những phương án nhân sự đột biến từ băng ghế dự bị” - Ramesh Nair đánh giá.

Maria Gonzales nhận định: “U23 Việt Nam thực sự là niềm tự hào của ASEAN. Xem họ thi đấu với các đội Đông Á hiện nay không còn cảm giác bị ngợp về đẳng cấp nữa. Một sự tự tin rất đáng khen ngợi”.

"Tuyến giữa của U23 Việt Nam chơi rất sáng tạo nhưng Triều Tiên quá khỏe và đá rất rát. Trận hòa 1-1 là bài học quý giá để các cầu thủ U23 Việt Nam thích nghi tốt hơn với những đối thủ chơi thiên về va chạm thể chất” - Kyaw Zaw chia sẻ.

Sengphet Douang nhận định: “Dù kết quả là chia điểm, nhưng xem U23 Việt Nam thi đấu bây giờ mang lại cảm giác rất an tâm. Họ không còn hoảng loạn khi bị đối phương dồn ép mà luôn bình tĩnh triển khai bóng từ phần sân nhà."

Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: SAO trẻ HAGL toả sáng (CFA Team China)
Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ sinh từ năm 2005 trở về sau, U23 Việt Nam bước vào giải đấu giao hữu tại Trung Quốc với mục tiêu thử nghiệm và...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/03/2026 17:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN