MU phải đá vòng 2 League Cup lần đầu sau 11 năm, gặp ngay "khắc tinh"

MU sẽ bắt đầu chiến dịch League Cup 2025/26 từ vòng hai, lần đầu tiên sau 11 năm họ phải nhập cuộc sớm như vậy do không giành được suất dự cúp châu Âu.

   

Đối thủ vòng 2 League Cúp của MU lộ diện

Theo thể thức, các đội Ngoại hạng Anh không thi đấu ở đấu trường châu Âu sẽ tham gia ngay từ vòng 2 League Cup. Lễ bốc thăm được tổ chức hôm 13/8, với các trận vòng hai diễn ra từ tuần bắt đầu ngày 25/8.

MU&nbsp;sẽ bắt đầu chiến dịch League Cup 2025/26 từ vòng hai

MU sẽ bắt đầu chiến dịch League Cup 2025/26 từ vòng hai

Lá thăm đã đưa MU làm khách trước Grimsby Town, một đại diện League Two (hạng 4 của Anh), đây là kiểu đối thủ mà “Quỷ đỏ” từng nhiều lần gặp khó trong những mùa gần đây. Grimsby giành quyền vào vòng hai sau chiến thắng 3-1 trước Shrewsbury Town hôm 13/8.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là năm 1948. Trong quá khứ, MU và Grimsby từng đối đầu nhiều năm ở giải Hạng Nhất hoặc Hạng Nhì Anh, khởi đầu từ năm 1894 khi MU còn mang tên Newton Heath. Sau 35 lần chạm trán, MU thắng 16, hòa 6 và thua 15, tức Grimsby từng là đối thủ ngang cơ với MU rất lâu trước khi thời kỳ thống trị dưới thời Sir Alex Ferguson bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, MU mới phải đá từ vòng 2 League Cup. Vào năm 2014, sau mùa giải tệ hại dưới thời David Moyes, MU đã không được tham dự Cup Châu Âu và phải đá vòng 2 League Cup với đối thủ Milton Keynes Dons. Khi đó, thầy trò HLV Van Gaal đã gây sốc cho người hâm mộ khi nhận thất bại nặng nề với tỉ số 0-4.

⚠️Coi chừng cú sốc

Nếu nhìn vào thành tích đối đầu, các CĐV Grimsby sẽ có lý do để lạc quan bởi MU chỉ thắng họ 2 trong 17 lần gặp gần nhất. Dù ở thời hiện đại đây là cặp đấu chênh lệch lớn, CĐV “Quỷ đỏ” hiểu rằng không có trận nào dễ dàng.

Mùa 2023/24, MU từng hành quân tới sân Newport County (League Two) ở vòng 4 FA Cup và phải nhờ tới màn tỏa sáng muộn mới thoát hiểm. Khi đó, Bruno Fernandes và Mainoo giúp họ dẫn 2-0 chỉ sau 13 phút, tưởng như sẽ có trận đấu nhàn nhã. Nhưng 2 bàn của Bryn Morris và Will Evans đã khiến thế trận đảo chiều. Phải tới phút 68, Antony mới giúp MU tái lập thế dẫn bàn, trước khi Hojlund ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 94.

Ở các cặp đấu đáng chú ý khác của vòng hai, Bournemouth sẽ tiếp Brentford, trong khi Wolves tiếp đón West Ham. Đây đều là những trận “nội chiến” Ngoại hạng Anh.

Kết quả bốc thăm vòng 2 League Cup

Khu vực phía Bắc:

  • Tranmere Rovers hoặc Burton Albion - Lincoln City

  • Accrington Stanley - Doncaster Rovers

  • Wigan Athletic - Stockport County

  • Stoke City - Bradford City

  • Burnley - Derby County

  • Sunderland - Huddersfield Town hoặc Leicester City

  • Birmingham City hoặc Sheffield United - Port Vale

  • Preston North End - Wrexham

  • Barnsley hoặc Fleetwood Town - Rotherham

  • Bolton Wanderers hoặc Sheffield Wednesday - Leeds United

  • Everton - Mansfield Town

  • Grimsby Town - MU

Khu vực phía Nam:

  • Fulham - Bristol City

  • Norwich City - Southampton

  • Oxford United - Brighton

  • Reading - AFC Wimbledon

  • Bournemouth - Brentford

  • Millwall - Coventry City

  • Wolverhampton - West Ham

  • Swansea City - Plymouth Argyle

  • Bromley - Wycombe Wanderers

  • Cardiff City - Cheltenham Town hoặc Exeter City

  • Cambridge United - Charlton Athletic

14/08/2025 08:53 AM (GMT+7)
