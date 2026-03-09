Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Triều Tiên định bỏ dở trận đấu Trung Quốc ở Asian Cup nữ

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Australia Triều Tiên từ chối thi đấu vài phút trong trận thua Trung Quốc 1-2 ở Asian Cup nữ 2026, sau khi trọng tài Lê Thị Ly công nhận bàn thắng của Wang Shuang.

Trước trận cuối bảng B trên sân Western Sydney tối 9/3, Triều Tiên và Trung Quốc đều đã vào tứ kết. Tuy nhiên, vị trí nhất bảng chưa được quyết định, và Triều Tiên chỉ cần hòa để đứng đầu. Trận đấu diễn ra căng thẳng trong cơn mưa lớn, với nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

Cầu thủ Triều Tiên (áo đỏ) phản ứng trong trận thua Trung Quốc 1-2 trên sân Western Sydney, thành phố Sydney, Australia, lượt cuối bảng B Asian Cup nữ tối 9/3/2026. Ảnh: AP

Cầu thủ Triều Tiên (áo đỏ) phản ứng trong trận thua Trung Quốc 1-2 trên sân Western Sydney, thành phố Sydney, Australia, lượt cuối bảng B Asian Cup nữ tối 9/3/2026. Ảnh: AP

Hiệp một có năm phút bù giờ, và tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số 1-1. Ở phút bù thứ tư, Trung Quốc được đá phạt gần giữa sân. Bóng được treo xuống bên phải cấm địa để Zhang Chengxue căng ngang cho Wang Shuang đệm vào lưới trống, đưa Trung Quốc vượt lên dẫn 2-1. Trọng tài người Việt Nam, Lê Thị Ly ban đầu không công nhận bàn thắng, khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Tuy nhiên, VAR can thiệp và xác định bàn thắng hợp lệ, vì Zhang không việt vị trước khi kiến tạo cho Wang. Quyết định này khiến các cầu thủ Triều Tiên phản ứng dữ dội. Họ vây quanh trọng tài và liên tục yêu cầu xem lại tình huống trên màn hình ngoài đường biên.

Không thay đổi được quyết định của trọng tài, Triều Tiên tỏ ra tức giận và từ chối tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ không vào sân, mà đứng ngoài đường biên, tạo nên thế bế tắc kéo dài khoảng bốn phút trên sân.

Trong lúc đó, khán giả trên khán đài, phần lớn cổ vũ cho Trung Quốc, liên tục la ó. Trọng tài đã rút thẻ vàng với HLV Triều Tiên Ri Song-ho khi ông phản ứng quyết liệt từ khu vực kỹ thuật.

Tình huống Zhang Chengxue (trên cùng) được xác định không việt vị trước khi kiến tạo cho Wang Shuang ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Trung Quốc. Ảnh: chụp màn hình

Tình huống Zhang Chengxue (trên cùng) được xác định không việt vị trước khi kiến tạo cho Wang Shuang ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Trung Quốc. Ảnh: chụp màn hình

Khi tranh cãi chưa chấm dứt, trọng tài Ly quyết định thổi còi kết thúc hiệp một sớm, thay vì tiếp tục thi đấu thời gian bù giờ còn lại. Đây không phải lần đầu một đội từ chối thi đấu tại giải vô địch châu lục trong năm nay. Ở chung kết bóng đá nam châu Phi hôm 18/1, Senegal cũng rời sân để phản đối quyết định thổi phạt đền cho chủ nhà Morocco. Sau đó, thủ quân Sadio Mane thuyết phục đồng đội quay lại sân, rồi cuối cùng chiến thắng ở hiệp phụ.

Sau giờ giải lao, Triều Tiên trở lại sân và trận đấu tiếp tục bình thường. Đội bóng này suýt gỡ hòa ở cuối hiệp hai khi cầu thủ trẻ Choe Il-son đưa bóng vào lưới Trung Quốc, nhưng VAR một lần nữa xác định việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Chung cuộc, Trung Quốc thắng 2-1 và đứng đầu bảng B. Với kết quả này, các nhà đương kim vô địch sẽ gặp đội đứng nhì bảng C, nhiều khả năng là Việt Nam hoặc Đài Loan, ở tứ kết.

Triều Tiên, đội ba lần vô địch Asian Cup nữ, rơi xuống nhì bảng và phải đối đầu chủ nhà Australia ở tứ kết tại Perth. Đây được xem là thử thách lớn khi Australia được thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Ở trận còn lại của bảng B, Uzbekistan thắng Bangladesh 4-0 để đứng thứ ba và vào tứ kết với tư cách một trong hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Việt Nam sẽ chơi trận cuối vòng bảng gặp Nhật Bản tại Perth ngày mai 10/3. Thầy trò Mai Đức Chung đang đứng thứ ba bảng C với ba điểm. Nhật Bản đứng đầu với sáu điểm, còn Đài Loan xếp thứ hai với ba điểm, hơn Việt Nam chỉ số đối đầu. Ấn Độ xếp cuối bảng do chưa giành điểm nào.

Theo Hoàng An

09/03/2026 20:12 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển nữ Việt Nam
