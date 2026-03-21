Tranh cãi MU mất phạt đền, nhận bàn thua đau: Trọng tài có thiên vị Bournemouth hay không?

Trong cuộc đối đầu giữa Bournemouth và MU trên sân Vitality ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, một tình huống tranh cãi đã xảy ra trong hiệp hai. Pha bóng này ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của trận đấu khi MU không những không được hưởng phạt đền, mà còn để thủng lưới.

Pha bóng gây tranh cãi

Tình huống xảy ra ở phút 67 của trận đấu khi Man United có đường phản công nhanh. Diallo có bóng bên hành lang cánh phải và quyết định rê ngang vào trong. Truffert bên phía Bournemouth là người thực hiện pha truy cản.

Cầu thủ này thất thế và quyết định dùng tay kéo đối thủ. Diallo cũng rất khôn khéo ngã ra nhưng trọng tài lại không thổi phạt đền, dù có vị trí quan sát rất đẹp. Chưa dừng lại ở đó, Bournemouth tổ chức phản công luôn từ tình huống này và Christie đã tung cú dứt điểm đem về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Tưởng như tổ VAR sẽ can thiệp vào tình huống này. Nếu như vậy, Bournemouth có thể sẽ bước bàn thắng do bóng chưa "chết" kể từ pha va chạm của Diallo. Thậm chí, "Quỷ đỏ" có cơ hội được hưởng phạt đền thứ hai. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.

Điều đáng nói là trọng tài Stuart Artwell lại có cách xử lý rất khác trong tình huống tương tự ở phút 79. Evanilson thoát xuống và Maguire đưa tay kéo cầu thủ người Brazil. Tiền đạo của Bournemouth ngã trong vòng cấm và nhận ngay quả phạt đền. Không những vậy, số 5 của MU còn nhận thẻ đỏ vì truy cản trái phép khi đối thủ có cơ hội ghi bàn.

Ban tổ chức giải thích ra sao?

Câu hỏi được đặt ra là tại sao Man United lại không được hưởng phạt đền trong tình huống Diallo bị kéo người trong vòng cấm? Theo giải thích của ban tổ chức sau khi trận đấu kết thúc, các trọng tài nhận định tác động của Truffert chưa đủ để tính là phạm lỗi.

Giải thích này đang nhận phải sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ "Quỷ đỏ". Truffert vừa ôm và vừa kẹp lấy 1 tay của Diallo khiến cầu thủ này mất thăng bằng. Vậy phải tác động như thế nào mới tính là phạm lỗi?

Tất nhiên, trước mặt Diallo khi đó vẫn còn một cầu thủ Bournemouth nữa nhưng cầu thủ người Bờ Biển có cơ hội dứt điểm hoặc chuyền sang cho đồng đội đang ở tư thế rất thoải mái. Có thể nói rằng MU đã mất oan một phạt đền, còn phải nhận một bàn thua!