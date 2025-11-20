Tranh cãi FIFA "bỏ quên" Ronaldo ở poster World Cup 2026

FIFA vừa tạo nên một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội sau khi công bố poster chính thức cho World Cup 2026, gây bất ngờ khi thiếu vắng Cristiano Ronaldo. Điều này khiến nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới xôn xao, nhất là khi đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo không có mặt trong poster World Cup 2026

Trên tài khoản X, FIFA giới thiệu poster với hình ảnh đại diện cho 42 đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2026. Mỗi đội được chọn một gương mặt tiêu biểu, với sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Vinicius. Tuy nhiên, đại diện của tuyển Bồ Đào Nha lại là Bruno Fernandes, thay vì Ronaldo.

Quyết định này lập tức gây tranh cãi. Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha với kỷ lục ghi bàn ấn tượng và ảnh hưởng vượt trội trong hai thập kỷ qua. Nhiều người tự hỏi đây là quyết định mang tính chuyên môn, truyền thông, hay chỉ là cách FIFA muốn thể hiện sự chuyển giao thế hệ.

Một số giả thuyết cho rằng phát biểu gần đây của Ronaldo về World Cup "không phải giấc mơ lớn nhất" có thể ảnh hưởng đến lựa chọn này, trong khi số khác nhận định FIFA muốn tôn vinh những cầu thủ đang giữ vai trò trung tâm hiện tại.

Giả thuyết thì vậy, nhưng khi đăng ảnh quảng bá cho lễ bốc thăm diễn ra hôm 5/12 tới, FIFA vẫn đăng ảnh có Ronaldo nổi bật như hình trên. Tương tự như vậy, poster quảng cáo cho World Cup thì Haaland đại diện cho Na Uy, nhưng ảnh quảng cáo cho lễ bốc thăm FIFA lại chọn Odegaard, và chúng ta có McTominay - Robertson đại diện cho Scotland hay Merino - Morata đại diện cho Tây Ban Nha.