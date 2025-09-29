Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tranh cãi Arsenal ngược dòng hạ Newcastle: Tâm điểm VAR tước penalty, đôi bên cùng ức chế

Sự kiện: Arsenal Newcastle United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nhiều quyết định của trọng tài Jarred Gillett cùng đồng sự trong trận đấu giữa Newcastle và Arsenal đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

   

Arsenal ức chế trong hiệp một

Một trong những điểm nhấn của cuộc đối đầu giữa Arsenal và Newcastle là những tình huống liên quan đến VAR. Cả Arsenal và Newcastle đều có lý do để cảm thấy ức chế và không đồng tình với những quyết định của trọng tài chính Jarred Gillett sau khi tham vấn tổ VAR.

Tổ VAR tư vấn cho trọng tài hủy quả phạt đền của Arsenal

Tổ VAR tư vấn cho trọng tài hủy quả phạt đền của Arsenal

Đầu tiên là Arsenal với 2 tình huống diễn ra trong hiệp một. Phút 14, đường chuyền về bất cẩn của Murphy trở thành đường kiến tạo cực đẹp cho Gyokeres. Tiền đạo này băng xuống và ngã sau tác động của Nick Pope. Ban đầu, trọng tài Jarred Gillett chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, tổ VAR tư vấn và "vị vua áo đen" này quyết định đợi.

Sau đó, trọng tài Jarred Gillett đã đích thân ra xem lại băng hình và thay đổi quyết định. Đó là Arsenal không được hưởng phạt đền và phát bóng lên cho Newcastle. Vị trọng tài này giải thích rằng bóng đá chạm vào chân của Nick Pope trước khi thủ thành này tác động vào đầu gối của Gyokeres. Bởi vậy, đó không phải là tình huống phạm lỗi.

Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta không đồng tình với quyết định này. Ông chia sẻ trong buổi họp báo sau trận. "Vâng, tôi đã xem trực tiếp rồi xem lại trên màn hình, và với tôi, đó là một quả phạt đền. Mùa giải này, chúng tôi lại được hướng dẫn rất rõ ràng rằng trừ khi đó là một lỗi rõ ràng và hiển nhiên, trọng tài sẽ không can thiệp. Không hề. Đó là quan điểm của tôi".

Tình huống thứ hai khiến các CĐV Arsenal cảm thấy không hài lòng chính là bàn thắng của Woltemade. Trước khi tiền đạo của Newcastle đánh đầu tung lưới David Raya, cầu thủ này đã có hành động đẩy sau đối với trung vệ Gabriel. Tuy nhiên, các trọng tài cho rằng tác động này là chưa đủ để hậu vệ của Arsenal ngã xuống như vậy và bàn thắng được công nhận.

Newcastle chịu cảnh tương tự trong hiệp hai

Nếu như Arsenal cảm thấy ức chế trong hiệp một, Newcastle chịu cảnh tương tự trong hiệp hai cũng với một tình huống liên quan đến phạt đền và một pha bóng dẫn đến bàn thắng. Đầu tiên là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Gabriel.

Newcastle không được hưởng phạt đền trong tình huống này

Newcastle không được hưởng phạt đền trong tình huống này

Ngay sau bàn gỡ của Merino, trung vệ người Brazil có pha dùng tay chặn cú dứt điểm của Elanga trong vòng cấm. Tay của Gabriel ở tư thế không tự nhiên khi giang rộng trên không. Thế nhưng, tổ VAR cùng trọng tài Jarred Gillett quyết định không có phạt đền cho chủ nhà. 

Theo lý giải của ban tổ chức Ngoại hạng Anh sau đó, bóng đã chạm ống đồng của Gabriel trước khi chạm tay. Điều đó giúp pha dùng tay chơi bóng của Gabriel trở thành hợp lệ bởi không đủ thời gian phản ứng. Tuy nhiên các CĐV Newcastle vẫn rất tức giận bởi thực tế bóng chỉ sượt qua chân Gabriel và không bị đổi hướng. 

Cơn giận dữ của CĐV "Chích chòe" còn tăng hơn nữa với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Gabriel. Trung vệ người Brazil không có lỗi làm gì nhưng đồng đội của cầu thủ này, Saliba đã chặn đường di chuyển của thủ thành Nick Pope trong khu vực 5m50 từ đầu đến cuối.

Theo điều 12 trong bộ luật bóng đá của FIFA ban hành, nếu cầu thủ cố tình cản trở bằng thân người (blocking) khiến thủ môn không thể bắt bóng hoặc di chuyển, trọng tài sẽ thổi phạt gián tiếp cho đội thủ môn. Tuy nhiên, trọng tài Jarred Gillett và tổ VAR lại công nhận bàn thắng cho Arsenal. 

