Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Tottenham

(Vòng 29 Ngoại hạng Anh) Tottenham bất lực trong việc ghi bàn ở hiệp 2, qua đó chấp nhận thất bại trước Crystal Palace.

   

Premier League | 3h, 6/3 | Tottenham Hotspur

Tottenham
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
1 - 3
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Crystal Palace
(H1: 1-3)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Solanke 35'
40' Sarr
45+1' Larsen
45+7' Sarr

Tình huống nổi bật

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Crystal Palace giao bóng.

1’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

NGUY HIỂM

Wharton bắt vô lê trong vòng cấm của Tottenham nhưng thủ môn Vicario vẫn kịp đổ người cứu thua.

15’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

NỖ LỰC KHÔNG THÀNH

Tel cố gắng đi bóng và dứt điểm nhưng anh đưa bóng đi còn quá nhẹ. 

30’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CRYSTAL PALACE BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG

Sarr đón đường căng ngang của đồng đội và cố gắng dứt điểm chéo góc. Van De Ven truy cản nhưng không thành, thậm chí anh còn đưa bóng vào lưới. May cho Tottenham khi VAR vào cuộc và xác định Sarr việt vị trước khi sút bóng.

35’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! TOTTENHAM GHI BÀN MỞ ĐIỂM!!

Gray nỗ lực đột phá ở đáy biên, sau đó chuyền vào thuận lợi để Solanke dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Tottenham.

38’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

PHẠT ĐỀN CHO CRYSTAL PALACE & VAN DE VEN BỊ PHẠT THẺ ĐỎ

Van De Ven phạm lỗi với Sarr trong vòng cấm, qua đó bị phạt thẻ đỏ. Điều này đồng nghĩa Crystal Palace được hưởng phạt đền. 

40’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CRYSTAL PALACE GỠ HÒA!!

Sarr dứt điểm thành công ở chấm phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Crystal Palace. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 8 phút bù giờ.

45+1’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

VÀO!! CRYSTAL PALACE GHI BÀN THỨ 2!!

Tottenham mất bóng ở phần sân nhà. Sau đó, Wharton kiến tạo thuận lợi để Larsen ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Crystal Palace. 

45+7’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

VÀO!! CRYSTAL PALACE GHI BÀN THỨ 3!!

Wharton chọc khe bổng điệu nghệ. Sarr thoát xuống tốc độ để đón đường chuyền, tiếp đấy dứt điểm một chạm tinh tế để nâng tỷ số lên 3-1. 

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Tottenham giao bóng.

56’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Palhinha cố gắng dứt điểm từ xa nhưng anh đưa bóng đi quá thiếu chính xác. 

68’

KHÔNG VÀO!!

Solanke đột phá ấn tượng và cố gắng dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng tiếc thay anh lại không thắng được thủ môn Henderson. 

71’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Larsen nỗ lực đi bóng và dứt điểm ngẫu hứng, tiếc thay bóng đi chệch khung thành của Tottenham trong gang tấc. 

83’

QUÁ KHÓ CHO TOTTENHAM

Tottenham nỗ lực dồn đội hình lên để tìm bàn thắng, nhưng do thua thiệt về quân số nên bàn thắng rất khó đến. 

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 

90+3’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Tel bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành của Crystal Palace trong gang tấc. 

90+6’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Tottenham thua 1-3 Crystal Palace. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Vicario, Danso, Van de Ven, Souza, Porro, Sarr, Palhinha, Gray, Tel, Solanke, Kolo Muani
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: Chủ nhà bất lực (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Henderson, Canvot, Richards, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Guessand, Strand Larsen

HLV Igor Tudor tính “trảm” Vicario, trao cơ hội cho Kinsky cứu Tottenham

Theo truyền thông Anh, HLV Igor Tudor đang cân nhắc loại thủ môn Guglielmo Vicario khỏi đội hình xuất phát của Tottenham ở trận đấu này. Nhà cầm quân người Croatia muốn tạo ra sự thay đổi trong bối cảnh Spurs rơi vào khủng hoảng phong độ, khi đội bóng liên tiếp thủng lưới và đứng trước nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Nguồn tin cho biết thủ môn Antonin Kinsky nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội bắt chính thay Vicario. Dù không thi đấu kể từ tháng 10 năm ngoái và mới chỉ có vài lần ra sân ở cúp quốc nội, thủ thành người CH Séc được kỳ vọng mang lại luồng gió mới cho hàng thủ Tottenham, trong bối cảnh đội bóng cần một chiến thắng để tránh bị các đối thủ vượt mặt trong cuộc đua trụ hạng.

Tottenham chìm trong khủng hoảng dưới thời Igor Tudor

Tottenham đã có 4 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Tottenham đã có 4 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Mới chỉ trải qua 2 trận cầm quân, HLV Igor Tudor đã thẳng thắn chỉ trích các học trò sau thất bại đau đớn trên sân Fulham cuối tuần qua. Tottenham hiện là đội duy nhất tại Premier League chưa thắng trận nào trong năm 2026, đồng thời san bằng kỷ lục chuỗi trận không thắng dài nhất của chính CLB tại giải đấu, vốn tồn tại từ năm 1994.

Dù vậy, Spurs vẫn may mắn khi Nottingham Forest và West Ham cùng sảy chân, giúp họ chưa rơi vào tình thế quá nguy hiểm. Tottenham hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và hơn nhóm xuống hạng 1 điểm, nhưng với chuỗi 4 trận thua liên tiếp, không đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh có phong độ tệ hơn họ lúc này.

Crystal Palace hồi sinh trước chuyến làm khách

Trong khi Tottenham khủng hoảng, Crystal Palace lại đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Trước đó, sự bất ổn quanh tương lai của HLV Oliver Glasner khiến “Đại bàng” trải qua chuỗi 12 trận không thắng từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay.

Tuy nhiên, Palace đã dần lấy lại sự tự tin khi giành 3 chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, đội bóng này từng đánh bại Tottenham 2-0 ngay tại sân Tottenham ở những vòng cuối mùa giải 2024/25, điều có thể tiếp thêm sự tự tin cho họ trước cuộc tái đấu.

Theo Tiến Tài

05/03/2026 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
