Tottenham mất hàng chục triệu bảng vì đá kém, MU cần lấy đó làm gương

Tottenham mất hàng chục triệu bảng vì đá kém

Tottenham đang có phong độ cực tệ kể từ đầu mùa giải. Hiện tại, họ đang xếp cuối bảng tại Ngoại hạng Anh với chỉ 2 điểm sau 5 trận. Điểm đáng nói là vấn đề của “Gà trống” tồn tại từ 2 mùa giải trước. Họ xếp thứ 17 ở mùa giải 2024/25 và tiếp tục giữ vững "thành tích" này ở mùa giải 2025/26. Sang đến mùa giải này, họ thậm chí còn tệ hơn với vị trí 20/20.

Hàng loạt nhà tài trợ áo đấu tháo chạy khỏi Tottenham sau chuỗi thành tích yếu kém

Thành tích tệ hại như vậy khiến tên tuổi của Tottenham dần trở nên kém hấp dẫn. Mới nhất, nhà tài trợ nội thất của Hàn Quốc vừa quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với đội bóng thành London. Trước đó chỉ 6 tháng, công ty chuyên sản xuất lốp ô tô của Hàn Quốc cũng từ bỏ Tottenham.

Chưa dừng lại ở đó, công ty bảo hiểm nổi tiếng tới từ châu Á cũng quyết định không tài trợ chính cho áo đấu của Tottenham nữa mà chỉ xuất hiện trên trang phục tập của đội sau khi mùa giải này kết thúc.

Được biết, hợp đồng tài trợ áo đấu của hãng này hiện tại trị giá lên tới 40 triệu bảng mỗi năm nhưng con số này giảm xuống chỉ còn 10 triệu bảng sau mùa giải này, tức là Tottenham sẽ mất 30 triệu bảng chỉ riêng từ một nhà tài trợ.

Theo một nghiên cứu mới đây, “Gà trống” kiếm được khoảng 50 triệu bảng/năm chỉ từ các bản hợp đồng in tên doanh nghiệp lên trang phục thi đấu (chính giữa, cầu tay…). So với những bản hợp đồng “bom tấn”, số tiền này chẳng thấm tháp vào đâu nhưng khoản thu cố định này giúp đội bóng có thể hoạt động thoải mái.

Bởi vậy, việc các nhãn hàng thi nhau rời bỏ Tottenham có thể khiến đội bóng này rơi vào cảnh khó khăn. Tất nhiên, “Gà trống” có thể tìm những bản hợp đồng tài trợ mới nhưng rõ ràng, họ phải cải thiện thành tích mới có thể “chào hàng” hiệu quả.

Man United cần phải tránh "vết xe đổ" của Tottenham

Từ câu chuyện của Tottenham, Man United có thể thấy trước được vấn đề của mình. “Quỷ đỏ” đang có giá trị về mặt thương hiệu cực lớn. Họ có hợp đồng tài trợ áo đấu lên tới 90 triệu bảng/năm, cùng với hợp đồng quảng cáo trước ngực áo trị giá 70 triệu bảng/mùa. Ngoài ra, Man United có 2 bản hợp đồng khác tài trợ tay áo giá 22 triệu bảng/mùa và quần áo tập là 20 triệu bảng/mùa.

Tuy nhiên, nếu họ không có được phong độ tốt, những món tiền này có thể tan vào hư không ngay lập tức. Nhà tài trợ áo đấu đã dọa cắt luôn bản hợp đồng 90 triệu bảng/năm nếu Man United để xuống hạng ở mùa giải trước. Họ cũng tuyên bố luôn nếu đội bóng không đạt thành tích tốt trong mùa giải 2026/27, bản hợp đồng cũng sẽ bị xem xét lại.

Đó là phần nào lý do Man United khá vội vàng trong những quyết định sa thải HLV trong những năm qua. Những nhà tài trợ rõ ràng là muốn nhìn thấy ngay kết quả nhưng điều đó là rất khó ở thời điểm hiện tại.