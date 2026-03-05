HLV Carrick nhận điểm thấp nhất trận MU thua Newcastle, Lammens không gánh nổi

Thế trận bùng nổ cuối hiệp một

Manchester United bước vào chuyến làm khách với chuỗi trận bất bại kể từ khi Michael Carrick tạm thời nắm quyền. Tuy nhiên, mọi thứ đã khép lại theo kịch bản đầy tiếc nuối.

Newcastle xuất sắc đánh bại MU, dù thi đấu thiếu người suốt hiệp 2

Trận đấu chỉ thực sự nóng lên ở những phút cuối hiệp một. Bước ngoặt xảy ra khi Jacob Ramsey của Newcastle bị truất quyền thi đấu sau chiếc thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ.

Dù thi đấu thiếu người, đội chủ nhà lại bất ngờ có bàn mở tỷ số. Anthony Gordon kiếm được quả phạt đền sau tình huống bị Bruno Fernandes phạm lỗi trong vòng cấm, trước khi tự mình thực hiện thành công.

Tưởng chừng MU sẽ bước vào giờ nghỉ với bất lợi, nhưng đúng phút bù giờ thứ 9, dù trước đó trọng tài chỉ thông báo 3 phút, Fernandes treo bóng từ pha đá phạt để Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng muộn khiến MU ôm hận

Sang hiệp hai, Manchester United cố gắng tận dụng lợi thế hơn người để tìm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, lối chơi của họ thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

HLV Carrick không có ngày làm việc hiệu quả

Trong khi "Quỷ đỏ" loay hoay tìm đường vào khung thành, Newcastle lại tung ra đòn kết liễu ở cuối trận. Phút cuối cùng, William Osula tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân St James’ Park và giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Thất bại này chính thức chấm dứt chuỗi trận bất bại của Manchester United dưới thời Carrick.

Chấm điểm cầu thủ MU: Lammens nổi bật, nhiều cái tên gây thất vọng

Trong một ngày hàng công thiếu hiệu quả, thủ môn Senne Lammens là điểm sáng hiếm hoi. Anh chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu khi đội nhà chịu sức ép đầu hiệp một và tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu, nhận điểm 7.

Thủ môn Lammens là điểm sáng hiếm hoi của MU trận này

Ở hàng thủ, Leny Yoro có màn trình diễn tiến bộ so với giai đoạn đầu mùa. Trung vệ trẻ thường xuyên hỗ trợ Noussair Mazraoui và phòng ngự đầy quyết đoán. Trong khi đó, Harry Maguire vẫn thi đấu ổn định dù trước đó phải đối mặt với những vấn đề pháp lý tại Hy Lạp.

Ở tuyến giữa, Casemiro ghi bàn gỡ hòa nhưng vẫn để lại vài tình huống xử lý thiếu chính xác, đặc biệt là pha bóng dẫn đến quả phạt đền cho Newcastle. Kobbie Mainoo có lẽ trải qua trận đấu tệ nhất kể từ khi trở lại đội hình, khi thường xuyên mất bóng và thiếu kiểm soát.

Trên hàng công, Bryan Mbeumo gây thất vọng lớn khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp một. Matheus Cunha có vài pha đột phá nhưng không duy trì được ảnh hưởng trong hiệp hai. Trong khi đó, Benjamin Sesko thể hiện tốt ở khả năng làm tường và giữ bóng nhưng không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội.

Từ băng ghế dự bị, Manuel Ugarte để lại dấu ấn tích cực khi mang lại sự kiểm soát tốt hơn cho tuyến giữa, còn Joshua Zirkzee nỗ lực tạo đột biến dù thời gian trên sân không nhiều.

Ngược lại, Tyrell Malacia bị chỉ trích khi để Osula dễ dàng cắt vào trong ở tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định.

Tựu chung lại, Carrick vẫn là người bị chấm điểm thấp nhất trận này, do những quyết định thay người thiếu hợp lý. Vị HLV tạm quyền của MU bị trang Manchester Evening News chấm điểm 4.

Một trận đấu cho thấy Manchester United vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn duy trì sự ổn định trong phần còn lại của mùa giải.