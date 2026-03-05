Carrick thua trận đầu tiên ở MU, "tật cũ" tại Middlesbrough vẫn chưa sửa

MU cuối cùng đã thua dưới thời Michael Carrick, sau khi bị đánh bại 1-2 bởi Newcastle dù đá hơn người. Bàn thua quyết định, ghi bởi William Osula, chứng kiến pha phòng ngự rất kém của Tyrell Malacia, người được thay vào sân bởi Carrick chỉ 5 phút trước khi xảy ra bàn thua.

Wiliam Osula giúp Newcastle tiếp nối truyền thống đánh bại MU ở St. James Park những năm qua

Nhìn chung lối chơi của MU đã có một số vấn đề từ những trận trước nhưng đội vẫn giành được kết quả, nên đây được xem là đòn cảnh tỉnh để có sự chấn chỉnh. Việc Malacia mắc sai lầm cũng có thể xem là hệ quả tất yếu, khi dàn dự bị của MU không được đánh giá cao vào lúc này.

Tuy nhiên Malacia không phải cầu thủ duy nhất chơi dở trong trận này của MU, khi trước đó Bryan Mbeumo và Kobbie Mainoo cũng chơi không tốt và thậm chí đáng phải bị thay ra từ sau hiệp 1. Thay người chậm lẫn thiếu hợp lý là một vấn đề lớn của Carrick và nó đã từng được đề cập từ thời ông dẫn dắt Middlesbrough.

Phản ứng chậm

Carrick trong 3 mùa dẫn dắt Boro đã đưa đội tiệm cận khu vực tranh vé lên Premier League nhưng rốt cuộc không bao giờ có được cơ hội đó. Boro đá tốt ở 6 tháng đầu tiên Carrick dẫn dắt, nhưng theo thời gian lối chơi của đội bị bắt bài, Carrick cũng không có sự thay đổi nào để ứng phó, và ông không thích nghi được với tình hình mới khi CLB cần bán cầu thủ (Morgan Rogers).

Thay người quá chậm là điều thường xuyên xảy ra ở Middlesbrough dưới thời Carrick

Carrick đặc biệt thay người rất chậm, Boro ở mùa cuối cùng do ông dẫn dắt thường xuyên “bó tay chịu trói” khi đã bị dẫn bàn trước. Nhưng ngay cả khi Boro dẫn bàn, đối thủ vẫn có cách vượt lên dẫn ngược và Carrick cũng tỏ ra kém cỏi trong thay người ở tình huống này.

Hồi cuối tháng 2 năm ngoái, Middlesbrough làm khách trước Bristol City và đã dẫn trước 1-0 từ cuối hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, Bristol City thay tới 4 người chỉ trong vòng 6 phút sau khi trận đấu kéo dài được hơn 1 giờ, và 1 trong 4 dự bị đó đã ghi cú đúp trong vòng 10 phút từ 72 đến 82. Carrick phải sau bàn thua thứ 2 mới cuống cuồng dùng 2 quyền thay người, nhưng Bristol bảo toàn chiến thắng 2-1.

Trong một tình huống khác diễn ra sau đó 2 tháng, Boro đến thăm Millwall và tỷ số là 0-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, cho đến phút 58 Millwall đã thay tới 4 người và một trong những dự bị đó, Camiel Neghli, đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 65. Ngay sau bàn thua Carrick mới thay người lần đầu, nhưng Millwall đổ rào phòng ngự thành công để giữ thắng lợi 1-0.

Tật khó sửa

Trận thua Newcastle chứng kiến Carrick để Mbeumo và Mainoo trên sân quá lâu, tới tận phút 76 mới thay họ ra. Fan MU sẽ còn thấy rất nhiều màn thay người kiểu này trong các trận tới, bởi Carrick không tỏ ra quyết đoán khi phải dùng đến quyền thay người. Cần nhấn mạnh điều này: 2 trận thua của Middlesbrough được đề cập ở trên, Carrick đều không dùng hết quyền thay người.

Carrick đã thể hiện sự chậm chạp trong thay người từ những trận trước dù MU không thua

Những dấu hiệu của điều này đã đến ở những trận trước. Sesko cứu cho MU khỏi thất bại nhưng West Ham đã dẫn bàn từ tận phút 50 và đến phút 80 MU vẫn không có sự gia tăng quân số trên hàng công. Phải tới phút 82 Joshua Zirkzee mới được đưa vào để có thêm một mũi nhọn công phá khung thành West Ham.

Không chỉ thay người chậm, Carrick ở Boro còn hay thay người theo bài chứ không căn cứ theo nhu cầu thế trận và phong độ cầu thủ. Điều này tiếp tục được mang sang MU: Malacia đã xuống phong độ quá nhiều trong khi Ayden Heaven có thể đá được vị trí của Noussair Mazraoui, đáng lẽ Heaven mới là người nên được tung vào.

MU thua Newcastle tại St. James Park không phải điều gì ngạc nhiên vì xảy ra liền mấy năm qua, nhưng với trận này Carrick đã thua bài kiểm tra lớn về khả năng quản trị trận đấu của mình. Ông vẫn còn hơn 2 tháng để cải thiện bản thân, nhưng với năng lực hiện tại thì khó để MU tin tưởng giao hẳn chiếc “ghế nóng”.