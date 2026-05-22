Mourinho yêu cầu mua 2 cầu thủ cho Real Madrid, bao gồm Dalot của MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Mourinho yêu cầu mua 2 cầu thủ cho Real Madrid, bao gồm Dalot của MU

Sự kiện: Real Madrid Chuyển nhượng mùa hè HLV Mourinho

Jose Mourinho đang yêu cầu Real Madrid bổ sung 2 vị trí ở hàng phòng ngự trước khi bước sang mùa giải 2026/27.

  

Tăng cường tuyến sau

Jose Mourinho cuối tuần này có thể sẽ ra mắt Real Madrid trên cương vị HLV trưởng mới, bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 cùng đội chủ sân Bernabeu. So với nhiệm kỳ thứ nhất, Real Madrid bây giờ cũng không thực sự quá khác biệt so với của năm 2010 khi họ vừa trải qua 2 mùa giải liên tiếp không có danh hiệu nào, và Mourinho có nhiệm vụ vực dậy uy thế của “Los Blancos” giống như lần trước.

Jose Mourinho đang chờ ngày trở lại Real Madrid

Jose Mourinho đang chờ ngày trở lại Real Madrid

Mặc dù trước đây Real Madrid đã luôn quy tụ các ngôi sao về mình và xây dựng một đội hình thiên về tầm nhìn của ông chủ tịch Florentino Perez, sự trở về của Mourinho lần này đi kèm một chút nhường nhịn. Perez hiểu rằng Mourinho cũng có những cầu thủ ông muốn để ghép vào bên cạnh những siêu sao Perez ưa thích, do đó “Người đặc biệt” sẽ được cho một chút tự do trong lựa chọn cầu thủ.

Mới đây đài phát thanh COPE đã tiết lộ thêm rằng để có được sự đồng ý của Mourinho, Real Madrid đã duyệt việc tuyển về 2 cầu thủ phòng ngự. 

Đi tìm "người quen"

Theo COPE, Mourinho đang đề nghị Real Madrid tuyển mộ Morten Hjulmand của Sporting. Hjulmand đã đóng vai trò “mỏ neo” trong đội hình Sporting từ mùa 2023/24 khi đánh bật Manuel Ugarte để chiếm sự tin tưởng của HLV Ruben Amorim, tiền vệ người Đan Mạch này đặc biệt là một chân sút xa cừ khôi và đã ghi 10 bàn ở Sporting trong 3 mùa qua.

Dalot &amp; Hjulmand trong màu áo ĐTQG

Dalot & Hjulmand trong màu áo ĐTQG

Với vị trí hậu vệ phải, mục tiêu của Mourinho là… Diogo Dalot của MU. COPE cho biết việc mua Dalot cho Real Madrid không nhất thiết là để đá chính, Mourinho chỉ cần 1 người có thể trông cậy được để tung vào sân bất cứ lúc nào. Dalot rất hiếm khi chấn thương và có thể đá được cả 2 cánh nên Mourinho đánh giá rất cao cầu thủ đồng hương.

Hjulmand có giá không dưới 40 triệu euro và cách đây 1 tuần đã xuất hiện thông tin giám đốc thể thao Hugo Viana của Man City quay lại CLB cũ Sporting để hỏi mua Hjulmand cho Man City, đề phòng Rodri ra đi (và Rodri có thể là mục tiêu của Real Madrid). Trong khi đó, Real đang hy vọng sẽ mua được Dalot với giá trong khoảng tầm 20-25 triệu euro.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Real có thể "quay xe" với Mourinho vì điều khoản sốc của "ông trùm" Perez
Real có thể "quay xe" với Mourinho vì điều khoản sốc của "ông trùm" Perez

Real Madrid đã chốt xong lịch công bố chính thức HLV Jose Mourinho, tuy nhiên một điều khoản bất ngờ có thể khiến "mối lương duyên" này không thể xảy...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/05/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN