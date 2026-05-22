Mourinho yêu cầu mua 2 cầu thủ cho Real Madrid, bao gồm Dalot của MU

Tăng cường tuyến sau

Jose Mourinho cuối tuần này có thể sẽ ra mắt Real Madrid trên cương vị HLV trưởng mới, bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 cùng đội chủ sân Bernabeu. So với nhiệm kỳ thứ nhất, Real Madrid bây giờ cũng không thực sự quá khác biệt so với của năm 2010 khi họ vừa trải qua 2 mùa giải liên tiếp không có danh hiệu nào, và Mourinho có nhiệm vụ vực dậy uy thế của “Los Blancos” giống như lần trước.

Jose Mourinho đang chờ ngày trở lại Real Madrid

Mặc dù trước đây Real Madrid đã luôn quy tụ các ngôi sao về mình và xây dựng một đội hình thiên về tầm nhìn của ông chủ tịch Florentino Perez, sự trở về của Mourinho lần này đi kèm một chút nhường nhịn. Perez hiểu rằng Mourinho cũng có những cầu thủ ông muốn để ghép vào bên cạnh những siêu sao Perez ưa thích, do đó “Người đặc biệt” sẽ được cho một chút tự do trong lựa chọn cầu thủ.

Mới đây đài phát thanh COPE đã tiết lộ thêm rằng để có được sự đồng ý của Mourinho, Real Madrid đã duyệt việc tuyển về 2 cầu thủ phòng ngự.

Đi tìm "người quen"

Theo COPE, Mourinho đang đề nghị Real Madrid tuyển mộ Morten Hjulmand của Sporting. Hjulmand đã đóng vai trò “mỏ neo” trong đội hình Sporting từ mùa 2023/24 khi đánh bật Manuel Ugarte để chiếm sự tin tưởng của HLV Ruben Amorim, tiền vệ người Đan Mạch này đặc biệt là một chân sút xa cừ khôi và đã ghi 10 bàn ở Sporting trong 3 mùa qua.

Dalot & Hjulmand trong màu áo ĐTQG

Với vị trí hậu vệ phải, mục tiêu của Mourinho là… Diogo Dalot của MU. COPE cho biết việc mua Dalot cho Real Madrid không nhất thiết là để đá chính, Mourinho chỉ cần 1 người có thể trông cậy được để tung vào sân bất cứ lúc nào. Dalot rất hiếm khi chấn thương và có thể đá được cả 2 cánh nên Mourinho đánh giá rất cao cầu thủ đồng hương.

Hjulmand có giá không dưới 40 triệu euro và cách đây 1 tuần đã xuất hiện thông tin giám đốc thể thao Hugo Viana của Man City quay lại CLB cũ Sporting để hỏi mua Hjulmand cho Man City, đề phòng Rodri ra đi (và Rodri có thể là mục tiêu của Real Madrid). Trong khi đó, Real đang hy vọng sẽ mua được Dalot với giá trong khoảng tầm 20-25 triệu euro.