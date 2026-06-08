Tin mới nhất bóng đá sáng 8/6: Yamal nói cảm nghĩ khi Dembele đoạt Quả bóng Vàng năm ngoái

Yamal nói cảm nghĩ khi Dembele đoạt Quả bóng Vàng năm ngoái

Lamine Yamal mới đây đã nói lên cảm nghĩ của mình về kết quả trao giải Quả bóng Vàng 2024/25 trong một phóng sự trước thềm World Cup. Siêu sao người TBN bình luận: “Thực lòng hôm đó tôi nghĩ mình sẽ thắng. Nhưng sau cùng tôi nghĩ Dembele đoạt giải là điều tốt cho tôi vì nó thôi thúc tôi phải tốt hơn nữa, lúc đó chưa phải thời điểm thích hợp để tôi được xem là đã đạt đến đỉnh cao nhất sự nghiệp. Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc và chưa thể hiểu được giá trị của giải thưởng”.

Yamal nói mùa trước chưa phải lúc phù hợp để anh đoạt Quả bóng Vàng

Gordon tiết lộ Rashford đã giúp anh chọn Barca

Anthony Gordon mới đây tiết lộ chính Marcus Rashford đã gửi vài lời để giúp anh không phải do dự khi được Barcelona hỏi mua. “Marcus đã bảo tôi về sự đoàn kết, tinh thần tương trợ ở Barca, cũng như về nơi ở trong thành phố và các hoạt động ngoài bóng đá nữa. Cậu ấy là một người bạn rất chu đáo”, Gordon nói.

Deschamps không quan tâm việc Pháp có nhiều tiền đạo giỏi

HLV Didier Deschamps cho biết dù Pháp mang đến hàng công rất hùng hậu ở World Cup 2026, ông không thực sự quan tâm điều đó bởi bài học quá khứ. “Tôi biết các ngôi sao tấn công đã chứng minh được mình ở CLB và ĐTQG, nhưng tôi nhớ dai. Pháp có Vua phá lưới các giải Anh, Italia và Pháp ở World Cup 2002 và bị loại ở vòng bảng mà không ghi nổi bàn nào”, Deschamps nói.

HLV Martinez bảo vệ thẻ đỏ của Leao

HLV Roberto Martinez mới đây đã bình luận rằng dù các cầu thủ của ông nên tránh sa đà vào những xô xát, hành động của Rafael Leao dẫn đến thẻ đỏ ở trận gặp Chile là điều ông thông cảm được. “Mấy đội Nam Mỹ rất thích gây sự để làm ảnh hưởng tâm lý đối phương nên tình huống của Leao xảy ra lúc này có thể chấp nhận được. Cậu ấy đứng ra bảo vệ đồng đội, tôi tuyên dương điều đó, và đó cũng không phải hành động bạo lực quá mức”, HLV Martinez nói.

Moyes ghét áp lực phải “đá đẹp” dồn lên các HLV

HLV David Moyes mới đây đã viết trên tờ The Times một bài bình luận về World Cup và ông dự đoán một đội tuyển Nam Mỹ sẽ vô địch. Nhưng đáng chú ý là việc ông bày tỏ sự khinh ghét khi dư luận gây áp lực lên các HLV phải dẫn dắt đội mình đá đẹp.

Moyes viết: “Rất nhiều đội cứ triển khai bóng từ sân nhà với cầu thủ không đủ khả năng đá như vậy. Tôi đã thử điều đó ở West Ham cách đây hơn 3 mùa và suýt xuống hạng, cứ để mất bóng sát khung thành nhà tới 4-5 lần trong 1 trận đấu thì thắng kiểu gì? Các HLV có trách nhiệm tối thượng là giành chiến thắng, chứ không phải đi cung phụng ý muốn của mấy tay BLV truyền hình”.