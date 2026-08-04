Top scandal chấn động Olympic: Ngồi tù vì dối trá, nỗi oan thấu trời suốt 110 năm

Đứng trên bục vinh quang Olympic là thành tựu đỉnh cao của cả cuộc đời, nhưng đôi khi phần thưởng mà các vận động viên nỗ lực đạt được vẫn có thể bị tước đi đầy tàn nhẫn. Từ những vết nhơ buộc VĐV phải ngồi tù sau song sắt, cho đến nỗi oan khuất thấu trời kéo dài hơn một thế kỷ, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hoặc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã nhiều lần ra phán quyết tước đoạt huy chương vì những lý do vô cùng nghiệt ngã.

1. Jim Thorpe: Nỗi oan thấu trời suốt 110 năm của một huyền thoại

Lý do bị tước: Vi phạm quy tắc khắt khe về tư cách vận động viên nghiệp dư.

Nỗi đau thế kỷ: Jim Thorpe là người Mỹ bản địa đầu tiên giành HCV Olympic cho Mỹ khi thống trị cả hai nội dung pentathlon (5 môn phối hợp) và decathlon (10 môn phối hợp) tại Stockholm 1912. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, IOC đã tước đoạt toàn bộ huy chương và xóa mọi kỷ lục của ông. Lý do là vì ban tổ chức phát hiện ông từng nhận một khoản tiền thù lao nhỏ khi chơi hai mùa giải bóng chày bán chuyên thời sinh viên. Phải mất tới 110 năm sau (vào tháng 7/2022), trước những đấu tranh không ngừng nghỉ, IOC mới chính thức sửa sai trên trang chủ, khôi phục lại danh hiệu và trả lại công lý muộn màng cho vong linh của ông.

2. Marion Jones: Từ "Nữ hoàng điền kinh" đến phòng giam lạnh lẽo

Lý do bị tước: Gian lận doping và khai man trước bồi thẩm đoàn.

Cú ngã chấn động: Tại Olympic Sydney 2000, Marion Jones thâu tóm tới 3 HCV và 2 HCĐ. Nhưng ánh hào quang ấy vỡ vụn hoàn toàn vào năm 2007 khi cô thừa nhận đã nói dối các điều tra viên liên bang về việc sử dụng chất tăng cường hiệu suất thi đấu. Bản án tàn khốc lập tức được thực thi: IOC đòi lại toàn bộ 5 tấm huy chương, xóa bỏ mọi thành tích, và Jones bị kết án 6 tháng tù giam cùng 2 năm quản chế.

3. Lance Armstrong: Tượng đài dối trá bị xóa sổ sau 13 năm

Lý do bị tước: Thừa nhận sử dụng doping hệ thống.

Hệ quả cay đắng: 13 năm sau khi giành HCĐ tại Sydney 2000, "huyền thoại" Lance Armstrong đã tự tay đập nát sự nghiệp của mình khi thú nhận đã sử dụng doping. IOC lập tức yêu cầu hoàn trả huy chương. Cú lừa dối thế kỷ này khiến anh phải nhận lệnh cấm thi đấu trọn đời tại các giải Olympic, đồng thời bị tước bỏ toàn bộ các danh hiệu Tour de France danh giá.

4. Jordan Chiles: Vụ lật kèo hành chính nghiệt ngã vì muộn... 4 giây

Lý do bị tước: Tranh chấp về thời gian nộp đơn khiếu nại điểm số.

Cuộc chiến pháp lý nghẹt thở: Tại Paris 2024, nữ vận động viên thể dục dụng cụ Jordan từ vị trí thứ 5 đã được đôn lên nhận HCĐ sau khi huấn luyện viên khiếu nại điểm độ khó thành công. Nhưng chỉ 5 ngày sau, phía Romania lật ngược thế cờ khi chứng minh đơn khiếu nại của Mỹ nộp muộn quá thời hạn 1 phút quy định. Hiện tại, vụ việc vẫn đang cực kỳ nóng bỏng khi Tòa án Tối cao Thụy Sĩ vừa chấp thuận đơn kháng cáo của Chiles vào cuối tháng 1/2026, buộc CAS phải xem xét lại các bằng chứng video mới chứng minh cô nộp đơn đúng hạn.

5. Rick DeMont: Sai lầm chí mạng từ sự chủ quan của đội ngũ y tế

Lý do bị tước: Dương tính với chất cấm có trong thuốc trị hen suyễn.

Bi kịch oan uổng: Kình ngư Rick DeMont giành HCV 400m bơi tự do tại Munich 1972. Trớ trêu thay, mẫu thử nước tiểu sau đó dương tính với ephedrine. DeMont vốn bị hen suyễn kinh niên và đã khai báo đầy đủ việc uống thuốc Marax công khai tại Làng Olympic. Thế nhưng, đội y tế của đoàn Mỹ lại tắc trách không kiểm tra thành phần chất cấm trong thuốc. Dù DeMont nỗ lực kiện Ủy ban Olympic Mỹ ra tòa, tấm HCV của ông vĩnh viễn không bao giờ được trả lại.

6. Tyler Hamilton: Bước lùi của kẻ dối trá tự giao nộp vinh quang

Lý do bị tước: Tự nguyện trả lại huy chương sau khi lương tâm thức tỉnh.

Cua-rơ Tyler Hamilton giành HCV nội dung đua xe đạp tính giờ tại Athens 2004. Do mẫu thử B bị đông cứng không thể xét nghiệm, ông tạm thời thoát án và được giữ huy chương. Nhưng sự dối trá không thể giấu mãi, năm 2011, Hamilton tự thú nhận việc dùng chất cấm và chủ động giao nộp tấm HCV cho Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ (USADA). IOC chính thức tước danh hiệu của ông ngay sau đó.

7. Những người được lịch sử "bù đắp" danh hiệu cao quý

Trái ngược với những giọt nước mắt tước huy chương, lịch sử Olympic cũng chứng kiến những khoảnh khắc công lý được thực thi để đổi màu huy chương cho những người thi đấu sạch:

Carl Lewis (Seoul 1988): Sau khi chân chạy Ben Johnson (Canada) trượt bài kiểm tra doping chấn động thế giới và bị loại khỏi nội dung 100m, Carl Lewis đã trả lại HCB để nhận về tấm HCV chính thức.

Jason Turner (Beijing 2008): Xạ thủ người Mỹ Jason Turner ban đầu chỉ xếp thứ 4 ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Tuy nhiên, đối thủ giành HCĐ là Kim Jong Su (Triều Tiên) bị phát hiện dương tính với chất cấm propranolol. Kim Jong Su bị tước danh hiệu và Turner chính thức được đôn lên bục nhận HCĐ.