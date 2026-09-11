Tin mới nhất bóng đá trưa 11/9: Neymar tái hợp Coutinho ở Santos

Neymar tái hợp Coutinho ở Santos

Santos đã chính thức chiêu mộ thành công Coutinho. Tiền vệ tấn công 34 tuổi gia nhập câu lạc bộ danh tiếng này theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nguyên nhân dẫn đến thương vụ chuyển nhượng đình đám này chính là tin không may liên quan đến Neymar. Ngôi sao từng khoác áo Barcelona mới đây đã bị chấn thương cơ. Vì Neymar không thể thi đấu trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, câu lạc bộ đã nhanh chóng chiêu mộ người bạn thời thơ ấu của anh.

HLV Pochettino bỏ qua Messi, chọn Kane cho Quả Bóng Vàng

Mauricio Pochettino cho rằng Harry Kane xứng đáng giành Quả Bóng Vàng năm nay, bất chấp Lionel Messi cũng nằm trong cuộc đua. HLV trưởng tuyển Mỹ đánh giá giải thưởng sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Kane trong suốt sự nghiệp.

Harry Kane đang được đánh giá rất cao

HLV Pochettino thừa nhận tiền đạo Bayern Munich có thể bị ảnh hưởng bởi việc Anh dừng bước ở bán kết Champions League và World Cup 2026, nhưng vẫn khẳng định đây là “thời điểm của Harry Kane”. Theo ông, Kane xứng đáng được vinh danh như những Luka Modric, Fabio Cannavaro hay Karim Benzema trước đây.

HLV De la Fuente chọn Lamine Yamal cho Quả Bóng Vàng

HLV Luis de la Fuente tin rằng một cầu thủ Tây Ban Nha xứng đáng giành Quả Bóng Vàng năm nay, và ông không ngần ngại chỉ đích danh Lamine Yamal. Phát biểu tại buổi giới thiệu trận Nations League giữa Tây Ban Nha và CH Czech ngày 3/10, chiến lược gia ủng hộ “sản phẩm nội” đồng thời tiếc nuối khi Mikel Oyarzabal không có tên trong danh sách ứng viên.

HLV De la Fuente đánh giá Yamal là tài năng xuất chúng và tin ngôi sao Barcelona có thể giành giải ngay năm nay hoặc trong tương lai gần. Ông cũng dành sự tôn trọng cho Marcos Llorente sau quyết định chia tay đội tuyển.

Adeyemi chứng minh chân phải không hề “vô dụng”

Karim Adeyemi tiếp tục gây ấn tượng khi ghi bàn cho Barcelona trong trận gặp Feyenoord, và đáng chú ý là cả hai pha lập công đầu tiên của anh đều được thực hiện bằng chân phải, vốn được xem là chân không thuận.

Tiền đạo người Đức thậm chí hài hước tuyên bố: “Tôi không có chân không thuận”. Thống kê cho thấy Adeyemi hoàn toàn có cơ sở để nói vậy. Trong 4 năm khoác áo Dortmund, anh ghi 36 bàn, gồm 22 bàn bằng chân trái, 12 bằng chân phải và 2 bằng đầu. Tại Salzburg, số bàn bằng chân phải thậm chí còn vượt chân trái.

Deco tiết lộ lý do Barcelona chọn Gordon thay Rashford

Giám đốc thể thao Deco giải thích lý do Barcelona quyết định chi 70 triệu bảng chiêu mộ Anthony Gordon thay vì mua đứt Marcus Rashford. Theo ông, cầu thủ người Anh là sự bổ sung phù hợp nhất với yêu cầu chiến thuật của đội bóng.

Gordon nhanh chóng tạo dấu ấn khi có 5 kiến tạo sau 4 lần ra sân tại LaLiga. Barcelona từng có quyền mua Rashford với giá 26 triệu bảng sau một mùa cho mượn, nhưng cuối cùng lựa chọn Gordon. Deco cho biết Barcelona muốn bổ sung “năng lượng” cho đội hình Hansi Flick, sau khi nhận thấy điểm yếu này ở mùa trước.

Premier League bảo vệ quyết định không tước chức vô địch Chelsea

Premier League bác bỏ quan điểm cho rằng Chelsea đáng lẽ phải bị tước chức vô địch mùa 2016/17 sau bê bối liên quan các khoản thanh toán bất hợp pháp. Mauricio Pochettino, khi đó dẫn dắt Tottenham về nhì, cho rằng nếu Chelsea thừa nhận vi phạm luật, chức vô địch phải được trao cho đội xếp thứ hai.

Chelsea từng thừa nhận các khoản thanh toán trái phép trị giá 47 triệu bảng liên quan những thương vụ chuyển nhượng từ năm 2011 đến 2018, nhưng chỉ bị phạt 10 triệu bảng. Premier League cho rằng Chelsea đã chủ động khai báo vụ việc sau khi Todd Boehly và Clearlake Capital tiếp quản CLB.

Arsenal sắp trao hợp đồng mới cho HLV Arteta

Arsenal đang hoàn tất những bước cuối cùng trong quá trình gia hạn hợp đồng với HLV Mikel Arteta. Theo BBC, các cuộc đàm phán đã tiến triển tích cực và tất cả các bên đều tin tưởng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Arteta từng khẳng định mong muốn ở lại Emirates, qua đó dập tắt những nghi ngờ về tương lai. Giám đốc điều hành Richard Garlick cũng cho rằng việc công bố hợp đồng mới chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu ký kết, Arteta sẽ nằm trong nhóm HLV hưởng lương cao nhất thế giới.