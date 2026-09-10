Tin mới nhất bóng đá chiều 10/9: Iraola cập nhật tình hình của "bom tấn" Barcola

Iraola cập nhật tình hình chấn thương của "bom tấn" Barcola

HLV Iraola của Liverpool nhanh chóng cập nhật tình hình của Bradley Barcola sau trận đấu với Atletico. "Cậu ấy chỉ bị chuột rút thôi. Tôi nghĩ không vấn đề gì đâu. Chúng tôi buộc phải cho Barcola thời gian thích ứng bởi cậu ấy bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải với PSG nên thể lực gặp vấn đề. Hôm nay, chúng tôi thử ép Barcola bung hết sức xem khả năng chịu đựng của cậu ấy bởi 3 ngày nữa, chúng tôi lại phải thi đấu rồi".

Bradley Barcola

Hé lộ lý do khiến Mbappe từng từ chối đến MU

Kylian Mbappe từng từ chối cơ hội gia nhập MU vì không thích lối chơi của đội bóng này dưới thời Jose Mourinho. Thông tin này được tờ L'Équipe đưa ra.

Mbappe cũng cho rằng tiền đạo của Monaco khi ấy cảm thấy anh sẽ khó có cơ hội ra sân, bởi vì Marcus Rashford và Anthony Martial đều cạnh tranh khốc liệt cho vị trí tiền đạo trái. Thay vào đó, Mbappe muốn gia nhập Real Madrid vì anh muốn được chơi cùng Cristiano Ronaldo và tin rằng mình sẽ hoàn toàn phù hợp với lối chơi tấn công dưới thời huấn luyện viên huyền thoại Zinedine Zidane.

Mbappe đến Real Madrid muộn hơn so với dự định ban đầu

Rodri phải xin lỗi vì chê đối thủ quá yếu

Rodri đã có những lời chê bai Valencia khi nói chuyện với Pau Cubarsi. Tiền vệ người Tây Ban Nha cho rằng đối thủ quá yếu, không thể lên bóng đến quá giữa sân ở hiệp hai trận gặp Barcelona.

Gần đây, Rodri đã lên tiếng xin lỗi về những lời bình luận của mình: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người có thể đã bị xúc phạm: những người ủng hộ Valencia, người hâm mộ, cầu thủ, bất cứ ai có thể cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của tôi.

Tôi đã nói chuyện với Jose Gaya, người mà tôi đã xin lỗi, cũng như toàn bộ đội bóng. Tôi cũng muốn làm rõ rằng đó là một biểu hiện của sự bất ngờ, bất cứ ai xem video đều có thể thấy điều đó. Tôi hoàn toàn không có ý định chế giễu".

Cựu sao Barca chê Vinicius, Mbappe, Bellingham ích kỷ

Bình luận trên chương trình "After Foot RMC", cựu trung vệ Barcelona, Samuel Umtiti cho rằng Real Madrid đang tồn tại nhiều điểm yếu, đặc biệt là sự thiếu gắn kết giữa bộ ba tấn công Vinicius, Bellingham và Mbappe:

Bellingham, Mbappe, Vinicius vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung?

"Real Madrid sẽ gặp khó khăn trong năm nay. Đội bóng này có nhiều điểm yếu. Đôi khi có những khoảng trống lớn ở tuyến giữa, và việc phòng ngự gần như là bất khả thi. Tôi không thấy một đội bóng gắn kết, hoàn toàn không có gì cả. Mbappe, Vinicius và Bellingham hoàn toàn có khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Họ có thể rất xuất sắc nhưng luôn tồn tại sự ích kỷ. Và nếu không từ bỏ điều đó, mọi chuyện sẽ không bao giờ suôn sẻ".

Sếp Bayern thừa nhận sợ bị Real "cuỗm" Olise

Trả lời phỏng vấn tờ Bild, Max Eberl, giám đốc thể thao của Bayern Munich xác nhận Michael Olise chưa từng yêu cầu gia nhập Real Madrid vào mùa hè. Dù vậy, Max Eberl thừa nhận ông đã do dự trước khi mở tin nhắn từ Olise do lo sợ đó sẽ là lời đề nghị rời đi đến Madrid:

"Michael đã gửi cho tôi tin nhắn qua WhatsApp trong thời gian diễn ra World Cup. Tôi do dự một lúc trước khi mở nó ra. Tôi không chắc liệu cậu ấy có thực sự muốn nói chuyện với tôi về Real Madrid hay không. Nhưng đó là một bức ảnh chụp cùng Manu Kone, người mà tôi từng ký hợp đồng khi còn dẫn dắt Gladbach, với một trái tim được vẽ bên dưới, cả hai người đều gửi lời chào từ Hoa Kỳ đến tôi".

Courtois giã từ ĐT Bỉ vì mất suất bắt chính?

Theo RMC, thủ môn Thibaut Courtois sẽ không góp mặt ở ĐT Bỉ trong đợt tập trung chuẩn bị cho UEFA Nations League sắp tới. Siêu sao 34 tuổi đưa ra quyết định sau cuộc đàm phán với HLV trưởng Marc van Bommel. Theo đó, nhà cầm quân người Hà Lan không đảm bảo suất bắt chính cho Courtois và nhiều khả năng, ông muốn trao cơ hội cho Senne Lammens (MU) hoặc Mike Penders (Chelsea).