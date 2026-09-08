Tin mới nhất bóng đá tối 8/9: Thủ môn nghiệp dư bắt ở Anh kế thừa ngai vàng ở Uganda

Thủ môn nghiệp dư bắt ở Anh kế thừa ngai vàng ở Uganda

George Desmond Kamurasi, thủ môn và cũng là đội trưởng của CLB nghiệp dư SE Dons ở Đông Nam London, đã trở thành tân vương (theo đúng nghĩa đen) của vương quốc của người Tooro ở miền Tây Uganda. Kamurasi được chọn kế vị ngôi vương sau khi anh họ của thủ môn này, Quốc vương Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi đệ Tứ, qua đời hồi cuối tháng 8 vừa qua do ung thư mà không có con nối dõi.

Thủ môn Kamurasi (áo cam) ăn mừng chiến thắng ở FA Cup cùng các đồng đội SE Dons

Một hội đồng các bô lão 21 thành viên của người Tooro đã thống nhất chọn Kamurasi để đứng đầu vương quốc có 800.000 người này, mặc dù Kamurasi vừa mới cùng SE Dons thi đấu ở FA Cup chưa đầy 1 tuần trước và đã đoạt vé vào vòng 2. Theo tin từ báo chí Anh, thủ môn 36 tuổi đang tỏ ra miễn cưỡng trong việc rời Anh về quê do anh đang có cuộc sống ổn định ở London, hơn nữa ngôi vua ở vương quốc Tooro nặng về ý nghĩa văn hóa hơn chứ không phải toàn quyền cai trị.

Hansi Flick phá kỷ lục của Barcelona

Với việc Barca nắm ngôi đầu La Liga cuối tuần qua, CLB này đã có 60 vòng đấu La Liga dẫn đầu dưới triều đại của Hansi Flick. HLV người Đức qua đó vượt qua kỷ lục cũ 59 vòng của huyền thoại Johan Cruyff, đáng nói là Cruyff mất 300 vòng đấu để lên tới mốc 59 vòng đứng đầu nhưng Flick chỉ mất 80 trận. Dù vậy có sự khác biệt bối cảnh khi Cruyff đã dẫn dắt Barca trong 3 năm trước khi đưa CLB này trở lại vô địch La Liga, trong khi Flick đăng quang ngay mùa đầu tiên.

Locatelli chấn thương nghỉ hết năm

Sau khi mất Kenan Yildiz ngay vòng mở màn Serie A, mới đây Juventus công bố tiền vệ trụ cột Manuel Locatelli đã phải lên bàn mổ để chữa chấn thương sụn chêm. Đội trưởng của Juventus bị đau ở trận hòa AC Milan và anh sẽ phải nghỉ tới đầu năm 2027.

Sếp lớn Newcastle nói sẽ còn có thêm trụ cột rời CLB

Giám đốc thể thao Ross Wilson của Newcastle cho biết với tình hình hiện tại, CLB sẽ còn phải bán thêm trụ cột trong tương lai và ông muốn các fan biết trước để khỏi sững sờ. Điều này tiếp tục “tưới thêm xăng” vào tin đồn người Saudi Arabia đang rút khỏi Newcastle, sau khi CLB này đã bán cầu thủ để thu về 231 triệu bảng trong mùa hè qua.

Barca ra cảnh báo về HLV Mourinho

Barcelona được cho là đã nhắc HLV Hansi Flick thận trọng với Jose Mourinho sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại dẫn dắt Real Madrid. Theo Diario Sport, lãnh đạo Barca gửi thông điệp rõ ràng: “Không một lời nào về Mourinho hay Real Madrid”.

HLV Mourinho bắt đầu công kích trọng tài tại La Liga

Flick vốn hiểu rõ cá tính và lịch sử gây tranh cãi của Mourinho, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, Mourinho đã sớm tạo dấu ấn khi chỉ trích công tác trọng tài La Liga sau thất bại của Real Madrid trước Real Betis.

Cựu sao MU McTominay nghỉ gần 1 tháng

Scott McTominay sẽ bỏ lỡ trận Napoli gặp Arsenal tại Champions League sau khi trải qua thủ thuật điều trị chứng rối loạn nhịp tim nhẹ. Tiền vệ 29 tuổi cần khoảng 28 ngày hồi phục, trong đó có 2 tuần nghỉ hoàn toàn và sử dụng thuốc chống đông máu. Điều này khiến McTominay nhiều khả năng vắng mặt ở một số trận quan trọng của Napoli, đồng thời bỏ lỡ các trận Nations League sắp tới cùng đội tuyển Scotland.

Sau khi rời MU để đầu quân cho Napoli, McTominay đang chơi đầy ấn tượng

Chiesa tính đường rời Liverpool

Federico Chiesa có thể chia tay Liverpool vào tháng 1 nếu tiếp tục không được thi đấu thường xuyên. Cầu thủ người Italia hiện dưỡng thương và dự kiến trở lại tập luyện trong đợt tập trung đội tuyển tháng này.

Chiesa đã bị loại khỏi danh sách Champions League mùa thứ hai liên tiếp và chỉ đá chính 1 trận tại Premier League mùa trước. Với sự xuất hiện của Bradley Barcola và Victor Munoz, vị trí của Chiesa càng trở nên bấp bênh.

Bayern lên kế hoạch đưa Musiala trở lại

Jamal Musiala vừa có trận đấu chính thức đầu tiên cho Bayern Munich mùa này, sau thời gian vắng mặt vì rối loạn thần kinh. Tiền vệ 23 tuổi vào sân ở phút 57 trong trận hòa Schalke 0-0 và cho thấy tín hiệu tích cực về thể trạng.

Theo Bild, Bayern sẽ đưa Musiala trở lại một cách thận trọng. Anh được tăng dần số phút thi đấu, đồng thời có những quãng nghỉ để kiểm soát khối lượng vận động. Kế hoạch này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa HLV Vincent Kompany, đội ngũ y tế và chính Musiala.

Sancho đàm phán với 2 CLB Ngoại hạng Anh

Jadon Sancho đang đàm phán với ít nhất 2 CLB Ngoại hạng Anh sau khi rời Manchester United. Cầu thủ 26 tuổi hiện là cầu thủ tự do nên có thể gia nhập đội bóng mới ngoài kỳ chuyển nhượng.

Sancho vẫn đang thất nghiệp

Mùa trước, Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn nhưng chỉ ghi 2 bàn sau 39 lần ra sân. Theo TEAMtalk, 2 CLB Ngoại hạng Anh đã có động thái tiếp cận mới trong tuần qua. Bên cạnh đó, Borussia Dortmund cũng cân nhắc tái hợp Sancho sau khi mất Giannis Konstantelias dài hạn vì chấn thương.

MU lên kế hoạch đại tu hàng thủ

Nhà báo Pete O’Rourke của Football Insider tiết lộ, MU sẽ xem xét việc tìm kiếm một hậu vệ trái mới vào mùa hè năm sau thay vì kỳ chuyển nhượng tháng 1. “Quỷ đỏ” hoàn toàn có ý định trở lại với Lewis Hall, khi anh vẫn là mục tiêu hàng đầu để kế nhiệm Luke Shaw.

MU thất bại trong thương vụ theo đuổi Lewis Hall ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua

Theo nhà báo James Ducker của The Telegraph, Lewis Hall có thể là một trong 4 hậu vệ mới cập bến Old Trafford vào mùa hè năm sau. Tùy thuộc vào những hậu vệ nào tiếp tục ở lại, MU có thể sẽ tìm kiếm 2 hậu vệ cánh và 2 trung vệ mới.

Các quan chức MU tin rằng HLV Michael Carrick có đủ phương án dự phòng ở vị trí hậu vệ trái để vượt qua mùa giải hiện tại, với Patrick Dorgu, Carlos Baleba, Diogo Dalot và Noussair Mazraoui.

Harry Kane “kinh ngạc” khi vượt thành tích của Ronaldo

Trong cuộc phỏng vấn dài với TNT Sports, Harry Kane chia sẻ: “Tôi lớn lên khi chứng kiến Messi và Ronaldo, thời đại mà họ cứ thống trị hết lần này đến lần khác. Rõ ràng Messi là người duy nhất ghi nhiều bàn hơn, với 82 bàn, nhưng ngay cả một số mùa giải khác của họ, còn thành tích cao nhất của Ronaldo, tôi nghĩ là 69 bàn. Đó là những con số mà tôi từng nghĩ thật điên rồ, và đúng là như vậy. Họ là hai cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ của chúng tôi và có thể được xem là vĩ đại nhất mọi thời đại. Vì thế, 73 bàn thắng, ngay cả với tôi, cũng thực sự khiến tôi kinh ngạc”.

Kane hiện là ứng viên được các nhà cái đánh giá cao nhất cho danh hiệu Quả Bóng vàng vào tháng 10. Cơ sở cho ứng viên của Kane là thành tích đáng kinh ngạc với 73 bàn thắng cho CLB và ĐTQG ở mùa giải trước, vượt qua thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa của Ronaldo là 69 bàn, được thiết lập ở mùa giải 2011/12. Chỉ có thành tích 82 bàn mang tính lịch sử của Messi trong cùng mùa giải huyền thoại đó vẫn đứng trên đội trưởng ĐT Anh trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải.

Inter Milan thiệt quân trước đại chiến Real Madrid

Theo Sky Italia, Federico Dimarco đã không cùng Inter Milan sang Tây Ban Nha để chuẩn bị cho trận gặp Real Madrid ở lượt mở màn vòng phân hạng Champions League. HLV Cristian Chivu muốn tránh mọi rủi ro và tận dụng hai ngày tới để Dimarco phục hồi tốt nhất sau khi anh bị bong gân nhẹ đầu gối trong trận thắng ngược Napoli ở Serie A cuối tuần qua.

Chỉ vài ngày trước, Dimarco được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa 2025/26. Người thay thế anh ở hành lang trái trong sơ đồ 3-5-2 của Chivu nhiều khả năng sẽ là Carlos Augusto.

Sếp cũ Arsenal bị Nottingham Forest sa thải

Nottingham Forest chính thức chia tay cựu giám đốc thể thao Arsenal Edu sau khi chấm dứt hợp đồng với ông. Nhà điều hành 48 tuổi người Brazil đã gần như bị gạt khỏi các hoạt động của Nottingham Forest trong nhiều tháng. Ông không dự khán trận đấu nào kể từ tháng 2 và cũng không xuất hiện tại City Ground hay trung tâm huấn luyện của CLB kể từ đầu tháng 3, thời điểm những thông tin đầu tiên về khả năng ra đi của ông xuất hiện.

Nottingham Forest không có kế hoạch bổ nhiệm người thay thế trực tiếp Edu hoặc chính thức công bố sự ra đi của ông, bởi Giám đốc bóng đá George Syrianos đã được giao thêm trách nhiệm sau khi Edu bị gạt khỏi các hoạt động.

Fiorentina thay “tướng” chỉ sau 3 trận

Fiorentina chính thức thông báo Paolo Vanoli trở lại vị trí HLV trưởng, thay thế Fabio Grosso chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2026/27. Hành trình của Grosso trên cương vị thuyền trưởng Fiorentina đã khởi đầu theo cách tệ nhất có thể khi đội bóng áo tím nhận 3 thất bại liên tiếp, qua đó đứng cuối bảng Serie A.

Fiorentina dưới thời Grosso đã phải nhận 9 bàn thua trong 3 trận đầu mùa, bao gồm thất bại 0-4 trước Roma, trận thua 0-3 trên sân nhà trước tân binh Frosinone, và gần nhất là thất bại 1-2 trước Torino.