Tin mới nhất bóng đá chiều 9/9: ĐT nữ Việt Nam đá giao hữu với ĐT Trung Quốc

ĐT nữ Việt Nam đá giao hữu với ĐT Trung Quốc

Chiều 9/9, ĐT nữ Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc), gặp ĐT nữ Trung Quốc. ĐT nữ Trung Quốc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép về phía khung thành ĐT nữ Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

ĐT nữ Việt Nam (áo trắng) có trận giao hữu cuối trước khi dự ASIAD

ĐT nữ Việt Nam cũng có một số tình huống đáng chú ý, trong đó có pha bóng ở phút 39 khi Hải Yến đánh đầu từ quả phạt góc, đưa bóng đến vị trí của Thanh Nhã nhưng cơ hội chưa được tận dụng thành công. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 45 phút đầu.

Sang hiệp 2, ĐT nữ Trung Quốc ghi hai bàn ở các phút 48 và 58. Sau đó, ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam lần lượt đưa Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân vào sân nhằm thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

ĐT nữ Trung Quốc ghi thêm bàn thắng ở phút 79. ĐT nữ Việt Nam có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 85 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, ĐT nữ Trung Quốc giành chiến thắng 3-0.

Enzo Fernandez khen Haaland giống như "quái thú"

Man City đánh bại Porto 2-0 ở vòng bảng Cúp C1. Trận này chứng kiến Enzo Fernandez kiến tạo cho Haaland ghi bàn mở điểm.

Sau trận, tiền vệ người Argentina có lời khen ngợi dành cho Haaland: "Erling Haaland là quái thú, vì vậy mỗi khi anh ấy có mặt trên sân, tôi sẽ tìm cách chuyền bóng cho anh ấy, và hy vọng sẽ kiến ​​tạo cho anh ấy nhiều bàn thắng hơn nữa. Haaland không chỉ là một cầu thủ giỏi, mà còn là con người tuyệt vời, và anh ấy đã thực sự chào đón và giúp đỡ tôi".

Niềm vui của Enzo Fernandez và các đồng đội

Yamal tuyên bố không van xin khi đua Quả bóng Vàng

Khi hỏi được cơ hội giành Quả bóng Vàng 2026, Yamal đã đưa tuyên bố vô cùng đanh thép: "Tôi không van xin ai. Việc giành danh hiệu này không phụ thuộc vào tôi, mà do giới truyền thông.

Năm nay thật tuyệt vời, với tôi trong màu áo Barcelona và với đội tuyển Tây Ban Nha. Tôi có cơ hội giành được danh hiệu này vì tôi đã có một năm thi đấu xuất sắc.

Có những cầu thủ khác cũng từng đạt đến trình độ xuất sắc. Nhưng đó là việc của giới truyền thông. Tôi sẽ không cầu xin bất cứ điều gì".

MU hết cửa mua Lewis Hall

Mới đây, hậu vệ trái Lewis Hall đã đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Newcastle. Giao kèo tới năm 2031 cũng giúp ngôi sao 22 tuổi trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất "Chích chòe".

Bên cạnh đó, thông tin Newcastle "trói chân" Lewis Hall cũng trở thành cú sốc dành cho MU bởi đội chủ sân Old Trafford đã theo đuổi hậu vệ này suốt thời gian dài, thậm chí có ý định nối lại đàm phán với anh vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Newcastle chấm dứt hy vọng chiêu mộ Lewis Hall của MU

Arsenal hủy họp báo trước trận ra quân Champions League

Mới đây, Arsenal đã hủy bỏ cuộc họp báo của HLV Mikel Arteta trước trận gặp Napoli ở vòng bảng Champions League (2h, 10/9). Theo kế hoạch, "Pháo thủ" ​​sẽ hạ cánh xuống Italia vào tối thứ Ba để chuẩn bị cho cuộc họp báo lúc 19h15 giờ địa phương, nhưng không thể đến Naples cho đến 21h30 do sự cố kiểm soát không lưu ở Anh. Trước tình cảnh đó, UEFA đồng ý cho Arsenal hủy bỏ cuộc họp báo trước trận.

Yamal háo hức chờ gặp "ông lớn" Hà Lan

Trả lời truyền thông, Lamine Yamal tiết lộ anh rất hào hứng trước cuộc chạm trán giữa Barcelona và Feyenoord tại Champions League. Cầu thủ 19 tuổi cũng cho hay, anh đã hỏi thông tin về Feyenoord từ đồng đội Frenkie de Jong - cựu cầu thủ Ajax - về mối quan hệ kình địch giữa hai "ông lớn" Hà Lan:

"Frenkie nói với tôi rằng anh ấy là cổ động viên của Ajax và Feyenoord là đối thủ lớn của anh ấy. Tôi luôn thích được thi đấu với những đội bóng mà mình chưa từng đối đầu trước đây", trích lời Yamal.