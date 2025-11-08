Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Huyền thoại Kaka & Figo so tài Công Vinh, Văn Quyến, Hồng Sơn, hàng ngàn khán giả phấn khích

Sự kiện: Ricardo Kaka Những huyền thoại bóng đá thế giới Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hai huyền thoại của bóng đá thế giới là Kaka vừa Luis Figo được hàng ngàn cổ động viên chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến TP.HCM.

⭐ Kaka – Figo xuất hiện tại Việt Nam: Fan chen kín sân bay chào đón

Chiều 8/11, TP.HCM trở thành tâm điểm khi diễn ra họp báo và trận giao hữu giữa các huyền thoại bóng đá Việt Nam và quốc tế. Hai ngôi sao đình đám Kaka và Luis Figo nhận sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ ngay từ khi đặt chân xuống sân bay đến lúc xuất hiện trong chương trình chính thức.

Huyền thoại Figo ăn mừng cùng các danh thủ bóng đá Việt Nam.

Huyền thoại Figo ăn mừng cùng các danh thủ bóng đá Việt Nam.

Sự kiện kể trên do Garena tổ chức, kết hợp hai bộ môn FC Online và FC Mobile. Mục tiêu của chương trình là tạo ra không gian giao lưu nơi huyền thoại bóng đá thế giới, danh thủ Việt Nam và cộng đồng eSports cùng hội tụ, mang lại trải nghiệm giải trí đa tầng cho người hâm mộ.

Sự kiện đã cho thấy mô hình kết hợp bóng đá truyền thống và thể thao điện tử hoàn toàn có thể tạo sức hút lớn khi được tổ chức bài bản và gắn với những tên tuổi tầm cỡ. Ngày 7/11, Kaka và Figo đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong sự hò reo của đông đảo CĐV Việt Nam.

Rất nhiều cổ động viên chờ từ sớm để được nhìn thấy hai cựu Quả bóng vàng thế giới bằng xương bằng thịt. Không chỉ tại sân bay, khu vực khách sạn nơi hai danh thủ nghỉ ngơi cũng liên tục đông kín vì người hâm mộ đến xin chụp ảnh và ký tặng.

🔥 Kaka lần đầu đến Việt Nam, “đốn tim” fan bằng nụ cười và phong thái đỉnh cao

Tại họp báo chiều 8/11, cả hai đều bày tỏ sự bất ngờ. Figo thừa nhận: “Thật tuyệt vời. Đây là lần thứ hai tôi đặt chân đến Việt Nam. Tôi không nghĩ mình còn nhận được sự chào đón lớn đến vậy, nhất là khi đã chia tay bóng đá đỉnh cao nhiều năm”.

Kaka đối đầu với các huyền thoại bóng đá Việt Nam ở sự kiện của FC Online và FC Mobile.

Kaka đối đầu với các huyền thoại bóng đá Việt Nam ở sự kiện của FC Online và FC Mobile.

Ricardo Kaka lần đầu tiên ghé thăm Việt Nam, sự xuất hiện của anh trở thành tâm điểm suốt sự kiện. Nụ cười đặc trưng cùng phong thái điềm đạm của anh khiến cả phòng họp báo liên tục bùng nổ tiếng cổ vũ.

Kaka chia sẻ cảm xúc trong buổi họp báo: “Dù mới lần đầu đến Việt Nam, tôi có thể cảm nhận rõ sự yêu mến bóng đá của người dân nơi đây. Tình cảm họ dành cho tôi thực sự đặc biệt”. Dù đã 43 tuổi, Kaka vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. Điều này càng được chứng minh rõ ở trận giao hữu khi anh ghi bàn và thể hiện những pha xử lý mềm mại từng làm nên thương hiệu.

Trong khi đó cựu danh thủ Lê Công Vinh cho biết: “Ngày xưa khi Luis Figo đeo băng đội trưởng CLB Barcelona, anh ấy có những pha đi bóng khiến tối rất thích và học hỏi được nhiều. Kaka những năm tháng tươi nguyên trong màu áo AC Milan được gọi là “thiên thần Kaka”. CĐV Việt Nam khi đó rất ấn tượng các pha bóng và phong cách chơi bóng của tiền đạo về sau đoạt Quả bóng vàng thế giới năm 2007.

Đó là những ký ức khi tôi còn trẻ, đi theo lúc tập luyện CLB SLNA và được học hỏi rất nhiều. Nhưng huyền thoại của bóng đá thế giới đến với đất nước Việt  Nam là sự khơi gợi giúp trẻ em ở những nền bóng đá chúng ta học hỏi được rất nhiều”.

Văn Quyến so tài cùng Kaka.

Văn Quyến so tài cùng Kaka.

⚽ Huyền thoại Kaka – Figo đối đầu Công Vinh, Văn Quyến, Hồng Sơn… trên sân cỏ Việt Nam

Trận giao hữu tối 8/11 quy tụ dàn sao chất lượng của bóng đá Việt Nam gồm Công Vinh, Văn Quyến, Hồng Sơn, Như Thuần, Như Thành, Tấn Tài, Thế Anh… Khán giả tại sân như được quay lại thời hoàng kim khi chứng kiến các pha phối hợp nhanh, kỹ thuật cá nhân tinh tế và những tình huống xử lý đầy cảm xúc của cả hai bên.

Bộ đôi huyền thoại Kaka và Figo thi đấu với tinh thần cống hiến, liên tục tạo ra các pha chọc khe, ngoặt bóng và sút xa đẹp mắt. Trong khi đó, Công Vinh, Văn Quyến hay Hồng Sơn cũng trình diễn những đường bóng khiến người xem hoài niệm.

Nhiều thời điểm, cả sân vỡ òa khi Kaka ghi bàn hoặc khi Figo có pha xử lý kỹ thuật khiến khán giả reo hò không ngớt.

8

Công Vinh kể chuyện Văn Quyến “uống rượu vô địch thiên hạ”, suýt tái hợp đàn anh ở SLNA
Công Vinh kể chuyện Văn Quyến “uống rượu vô địch thiên hạ”, suýt tái hợp đàn anh ở SLNA

Cựu danh thủ Lê Công Vinh gây chú ý khi suýt có màn tái hợp với người “đàn anh” Phạm Văn Quyến trong khu kỹ thuật của CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Bấm xem >>

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

08/11/2025 21:06 PM (GMT+7)
