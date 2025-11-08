Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
CLB của chủ tịch Mbappe khủng hoảng, siêu sao khẩu chiến dữ dội với rapper

Kylian Mbappe Real Madrid
Kylian Mbappe bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc khẩu chiến ngoài sân cỏ khi rapper Orelsan châm biếm anh trong ca khúc mới. Không giữ thái độ im lặng quen thuộc, ngôi sao Real Madrid lập tức đáp trả, mở ra cuộc tranh luận lớn.

🔥 Mbappe đáp trả gay gắt rapper Orelsan

Mâu thuẫn bùng nổ chỉ vài giờ sau khi Orelsan phát hành album mới với ca khúc La petite voix, trong đó anh mỉa mai việc gia đình Mbappe khiến Caen “chìm nghỉm” kể từ khi tiếp quản năm 2024. Orelsan - nghệ sĩ sinh ra tại chính thành phố Caen dùng câu rap: “Ngươi sẽ nhấn chìm thành phố của ngươi giống như nhà Mbappe thôi”.

Mbappe phản ứng gay gắt sau khi bị rapper Orelsan mỉa mai trong ca khúc mới

Mbappe phản ứng gay gắt sau khi bị rapper Orelsan mỉa mai trong ca khúc mới

Hiếm khi can dự vào những ồn ào ngoài sân cỏ, nhưng lần này Mbappe phản ứng ngay trên mạng xã hội X: “Mời anh đến cứu lấy thành phố mà anh yêu quý đến thế”.

Chưa dừng lại, Mbappe còn công khai tố Orelsan từng “van xin” được sở hữu 1% cổ phần của CLB mà không bỏ ra đồng nào: “Hắn cứ van xin bọn tôi cho đóng góp 1% mà không phải trả tiền vì trong túi chẳng có xu nào nhưng lại muốn tỏ ra như chàng trai nhỏ bé của Normandy”.

Phát ngôn này tạo ra làn sóng trái chiều: một bên chỉ trích Mbappe kiêu ngạo, bên còn lại ủng hộ sự thẳng thắn của anh. Nhưng trên hết, nó khiến dư luận một lần nữa soi chiếu vào dự án đầu tư thất bại mà Mbappe từng được kỳ vọng sẽ “hồi sinh” Caen.

⚠️ Dự án Caen đầy biến động của Mbappe

Năm 2024, Mbappe gây chú ý khi trở thành một trong những chủ sở hữu trẻ nhất bóng đá châu Âu, chi 20 triệu euro để mua 80% cổ phần Caen. Thương vụ từng được xem là cú trở về đầy cảm xúc, bởi Caen chính là đội bóng suýt chiêu mộ Mbappe khi anh còn nhỏ.

Caen sa sút thảm hại dưới quyền sở hữu của Mbappe

Caen sa sút thảm hại dưới quyền sở hữu của Mbappe

Nhưng giấc mơ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Đến tháng 4/2025, thất bại 0-3 trước Martigues chính thức đẩy Caen xuống giải hạng Ba - lần đầu tiên sau 41 năm. CĐV tràn xuống sân, giăng biểu ngữ: “Mbappe, SMC không phải đồ chơi của anh”.

Ngay sau đó, 16 nhân viên bị sa thải, còn niềm tin của người hâm mộ gần như sụp đổ hoàn toàn. Chủ tịch hội CĐV Malherbe Normandy Kop bày tỏ: “Gia đình Mbappe phải chịu trách nhiệm. Họ đến, ở ẩn và tách biệt người hâm mộ. Tình hình thật thảm họa”.

Cùng thời điểm Real Madrid rời Champions League, Caen xuống hạng khiến tháng đó trở thành giai đoạn đen tối bậc nhất sự nghiệp Mbappe.

⚙️ Nội bộ Caen rối ren, mô hình quản lý lỏng lẻo

Tại Caen, Mbappe xây dựng mô hình quản trị dựa trên niềm tin và phân quyền. Ziad Hammoud làm chủ tịch, Josselin Flamand giữ vai trò tổng giám đốc, còn Pascal Plancque nắm kỹ thuật. Mbappe chỉ nhận báo cáo định kỳ và không can thiệp sâu.

Trưởng bộ phận tuyển trạch Reda Hammache nói: “Cậu ấy nắm thông tin nhưng không hề áp đặt. Cậu ấy tin tưởng chúng tôi”.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng một lãnh đạo mạnh mẽ trực tiếp điều hành tạo ra khoảng trống lớn. Truyền đạt rối rắm, định hướng thể thao mù mờ, HLV thay liên tục - từ Bruno Baltazar, Michel Der Zakarian tới Maxime D’Ornano khiến nội bộ mất ổn định. Phòng thay đồ căng thẳng, tinh thần giảm sút và thành tích ngày một tệ hơn.

Không ít CĐV cho rằng Mbappe đang ôm đồm quá nhiều giữa Real Madrid, đội tuyển Pháp và một CLB chuyên nghiệp, biến Caen thành “dự án phù phiếm” thất bại. Doanh thu giảm, khán giả thưa vắng càng đẩy CLB vào cảnh lao đao.

T.T

Nguồn: [Link nguồn]

08/11/2025 18:48 PM (GMT+7)
