Tin mới nhất bóng đá sáng 8/9: Lí do Mourinho mất việc, Bayern từng nhắm Sesko thay Kane

Bayern từng nhắm Sesko thay Harry Kane

Phát biểu với talkSPORT, chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein tiết lộ Bayern Munich từng xem Benjamin Sesko là một trong những mục tiêu nhằm thay thế Hary Kane. Cuối cùng, "Hùm xám" lựa chọn mượn Nicolas Jackson từ Chelsea, còn Sesko gia nhập MU.

Bayern Munich từ xem Sesko là giải pháp thay thế Harry Kane

"Không có gì bí mật khi dư luận Đức không mong đợi Harry Kane tiếp tục sự nghiệp tại Bayern. Bayern đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng anh ấy sẽ rời đi sớm hơn so với hợp đồng hiện tại, có thời hạn đến năm 2027. Họ đang tìm kiếm người vừa có thể dự bị và dần thay thế cho Kane. Họ đã xem xét Benjamin Sesko, Nick Woltemade và cuối cùng chọn Nicolas Jackson, với nghĩa vụ phải mua đứt. Điều này cho thấy Bayern nhận thức được khả năng Kane có thể ra đi trong 1 hoặc 2 năm tới", trích lời Honigstein.

Chủ tịch Fenerbahce hé lộ lí do sa thải Mourinho

Trả lời phỏng vấn trang Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ), Chủ tịch Fenerbahce, Ali Koc đã lần đầu lên tiếng giải thích lý do sa thải HLV Jose Mourinho. Theo đó, lối chơi thiên về phòng ngự, cộng với thất bại ở vòng play-off Champions League khiến CLB không còn kiên nhẫn với Mourinho. Tổng cộng, "Người đặc biệt" dẫn dắt Fenerbahce 62 trận, giành 37 chiến thắng, hòa 14 và thua 11.

Ali Koc cho hay: "Khi mời Mourinho về, tôi biết ông ấy là HLV có thiên hướng phòng ngự. Nhưng chúng tôi đã bàn bạc về việc cần phải chơi áp đảo hơn vào cuối mùa giải. Ghi 99 bàn thắng và 99 điểm chính là bí quyết của chúng tôi. Bị Benfica loại thì không thành vấn đề, nhưng cách chúng tôi bị loại không thể chấp nhận được. Chúng tôi chia tay vì tin rằng đội hình này có thể chơi tốt hơn.