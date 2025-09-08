Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 8/9: Lí do Mourinho mất việc, Bayern từng nhắm Sesko thay Kane

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Bayern Munich HLV Mourinho
Cập nhật bản tin HOT bóng đá sáng 8/9: Chủ tịch Fenerbahce hé lộ lí do sa thải Mourinho, Bayern từng xem Sesko như phương án thay thế Harry Kane.

Bayern từng nhắm Sesko thay Harry Kane

Phát biểu với talkSPORT, chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein tiết lộ Bayern Munich từng xem Benjamin Sesko là một trong những mục tiêu nhằm thay thế Hary Kane. Cuối cùng, "Hùm xám" lựa chọn mượn Nicolas Jackson từ Chelsea, còn Sesko gia nhập MU.

Bayern Munich từ xem Sesko là giải pháp thay thế Harry Kane

Bayern Munich từ xem Sesko là giải pháp thay thế Harry Kane

"Không có gì bí mật khi dư luận Đức không mong đợi Harry Kane tiếp tục sự nghiệp tại Bayern. Bayern đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng anh ấy sẽ rời đi sớm hơn so với hợp đồng hiện tại, có thời hạn đến năm 2027. Họ đang tìm kiếm người vừa có thể dự bị và dần thay thế cho Kane. Họ đã xem xét Benjamin Sesko, Nick Woltemade và cuối cùng chọn Nicolas Jackson, với nghĩa vụ phải mua đứt. Điều này cho thấy Bayern nhận thức được khả năng Kane có thể ra đi trong 1 hoặc 2 năm tới", trích lời Honigstein.

Chủ tịch Fenerbahce hé lộ lí do sa thải Mourinho

Trả lời phỏng vấn trang Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ), Chủ tịch Fenerbahce, Ali Koc đã lần đầu lên tiếng giải thích lý do sa thải HLV Jose Mourinho. Theo đó, lối chơi thiên về phòng ngự, cộng với thất bại ở vòng play-off Champions League khiến CLB không còn kiên nhẫn với Mourinho. Tổng cộng, "Người đặc biệt" dẫn dắt Fenerbahce 62 trận, giành 37 chiến thắng, hòa 14 và thua 11. 

Ali Koc cho hay: "Khi mời Mourinho về, tôi biết ông ấy là HLV có thiên hướng phòng ngự. Nhưng chúng tôi đã bàn bạc về việc cần phải chơi áp đảo hơn vào cuối mùa giải. Ghi 99 bàn thắng và 99 điểm chính là bí quyết của chúng tôi. Bị Benfica loại thì không thành vấn đề, nhưng cách chúng tôi bị loại không thể chấp nhận được. Chúng tôi chia tay vì tin rằng đội hình này có thể chơi tốt hơn. 

Video bóng đá ĐT Lithuania - Hà Lan: Rượt đuổi 5 bàn, người cũ MU tỏa sáng (Vòng loại World Cup)
Video bóng đá ĐT Lithuania - Hà Lan: Rượt đuổi 5 bàn, người cũ MU tỏa sáng (Vòng loại World Cup)

Đội chủ nhà thể hiện ý chí kiên cường dù phải đối đầu với ĐT Hà Lan với nhiều hảo thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

-08/09/2025 03:19 AM (GMT+7)
