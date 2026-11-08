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Tin mới nhất bóng đá sáng 8/11: Arteta giúp Arsenal tái lập kỷ lục đáng nể

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Arsenal đã đạt được khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh tốt nhất từ ​​trước đến nay.

Arteta giúp Arsenal tái lập kỷ lục đáng nể

Sau khi đánh bại Hull City với tỷ số 1-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, Arsenal của Arteta đã tích lũy được 27 điểm, qua đó tiếp tục dẫn đầu giải đấu số một nước Anh. 

Arsenal có phong độ rất tốt

Arsenal có phong độ rất tốt

Đáng chú ý, đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử của Arsenal trong 10 vòng đấu đầu tiên thuộc Ngoại hạng Anh. Trước đó vào mùa 2022/23, Arsenal đạt được điểm số tương tự trong 10 vòng đầu khi thắng 9 trận và thua 1 trận. 

Al Nassr quyết giữ chân Felix

Theo tờ Goal, ban lãnh đạo Al Nassr đang chạy đua với thời gian để kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Felix đến năm 2029. Điều đó khiến cho nỗ lực của người đại diện Jorge Mendes trong việc đưa anh đến Barcelona trở thành thất bại.

Kane đánh dấu cột mốc đáng nhớ

Trong ngày Bayern Munich đánh bại Mainz với tỷ số 2-1, Kane đã có được 2 kiến tạo. Nhờ vậy, tiền đạo người Anh tích lũy được 10 kiến tạo tại mùa giải hiện tại. Con số đó ngang với số bàn thắng mà Kane có được. Việc này cho thấy sự toàn diện trong lối chơi của chân sút sinh năm 1993. 

JJ Gabriel tuyên bố Real mạnh hơn Barcelona

Tài năng trẻ 16 tuổi JJ Gabriel dành 6 tuần qua để tập luyện với một HLV riêng ở Tây Ban Nha, đầu tiên là ở thị trấn Castelldefels thuộc vùng Catalonia và gần đây nhất là ở thủ đô Madrid. Real Madrid được cho là đã đạt được thỏa thuận miệng để chiêu mộ tiền đạo này, nhưng các nguồn tin từ MU khẳng định "Quỷ đỏ" vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào.

Phóng viên của tờ Marca đã phỏn vấn JJ Gabriel. Anh cho biết bản thân có ước mơ giành Quả bóng vàng và còn cho biết Real Madrid chắc chắn mạnh hơn Barcelona. 

3 vấn đề đau đầu của HLV Hansi Flick trước đại chiến Atletico Madrid
3 vấn đề đau đầu của HLV Hansi Flick trước đại chiến Atletico Madrid

Trước chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân Metropolitano của Atletico Madrid (3h, 9/11), HLV Hansi Flick đang phải đối mặt với 3 bài toán...

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-811-arteta-giup-a...

-08/11/2026 00:53 AM (GMT+7)
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