Tin mới nhất bóng đá sáng 9/11: Fan MU giăng biểu ngữ đòi đuổi nhà Glazer

Fan MU giăng biểu ngữ đòi đuổi nhà Glazer

Trước giờ khai màn trận MU - Aston Villa, một nhóm cổ động viên "Quỷ đỏ" ở khán đài Stretford End đã giăng tấm biểu ngữ mới với nội dung: "Chúng tôi không muốn một sân vận động mới, chúng tôi muốn những ông chủ mới". Không chỉ vậy, nhóm cổ động viên tiếp tục hô vang khẩu hiệu phản đối cả gia đình Glazer và cổ đông thiểu số Sir Jim Ratcliffe khi các cầu thủ MU bước ra từ đường hầm.

Dù vyaaj, kế hoạch bỏ trận đấu ở phút thứ 21 - nhằm kỷ niệm 21 năm kể từ thương vụ mua lại MU bằng vốn vay của gia đình Glazer - đã không thành hiện thực.

Zidane tin Mbappe xứng Quả bóng vàng hơn Harry Kane

Bình luận trên AS, HLV đội tuyển Pháp, Zinedine Zidane khẳng định cậu trò cưng Kylian Mbappe xứng đáng giành Quả bóng vàng, thay vì chỉ về nhì sau Harry Kane:

“Về Quả bóng vàng, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng về người chiến thắng. Mbappe về nhì, bạn chỉ cần chấp nhận kết quả thôi. Cậu ấy rất thất vọng, bởi vì cậu ấy xứng đáng giành Quả bóng vàng, đó là điều chắc chắn.

HLV Alonso từ chối đổ lỗi cho trọng tài, chỉ trích hàng thủ Chelsea

Trả lời phỏng vấn sau khi Chelsea thua sốc Sunderland 0-1, HLV Xabi Alonso đã từ chối đổ lỗi cho trọng tài, đặc biệt ở quyết định không cho "The Blues" hưởng phạt đền ở tình huống Cole Plamer bị phạm lỗi. Trớ trêu hơn, "vua áo đen" lại cho Sunderland hưởng phạt đền, dẫn tới bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thay vào đó, Alonso cho rằng lỗi thuộc về chính học trò của mình: "Tôi chưa xem tình huống của Cole, nhưng có thể sẽ có trường hợp bị phạt. Còn tình huống kia, tôi nghĩ đó là pha bóng mà hậu vệ có thể phòng ngự tốt hơn. Đó là lỗi của chúng tôi".

HLV Amorim muốn sao Milan đá "chết bỏ"

Chia sẻ với DAZN Italia, HLV Ruben Amorim khẳng định ông muốn các cầu thủ AC Milan phải học cách xem thất bại là điều tồi tệ, từ đó luôn ra sân với quyết tâm cao nhất:

“Vấn đề nằm ở tâm lý. Khi bạn thi đấu cho AC Milan, bạn không có ngày nghỉ. Bạn không thể thư giãn vào thứ Năm như chúng tôi đã làm rồi lại tập trung trở lại vào Chủ nhật. Vấn đề không phải là thể chất, mà là cảm giác sợ thua cuộc. Điều đó không có nghĩa là sợ hãi khi thua, mà là cảm giác rằng thua cuộc là tận thế. Đó là cảm giác tôi muốn có trong đội của mình".