3 vấn đề đau đầu của HLV Hansi Flick trước đại chiến Atletico Madrid

Bài toán hậu vệ phải và khoảng trống ở tuyến giữa

Theo tờ Sport, vị trí hậu vệ phải đang là một trong những vấn đề khiến Hansi Flick đau đầu. Brian Fariñas gây ấn tượng mạnh với hai màn trình diễn trước Alavés và Aston Villa dù phải thi đấu trái sở trường.

Brian Farinas thi đấu ấn tượng nhưng phải cạnh tranh với sự trở lại của Eric Garcia.

Khả năng thích nghi và sự năng nổ của cầu thủ này mang đến thêm phương án cho Barcelona trong bối cảnh hàng thủ thiếu hụt nhân sự.

Tuy nhiên, nếu Eric García kịp bình phục chấn thương cơ sau 4 trận vắng mặt, Flick nhiều khả năng sẽ ưu tiên kinh nghiệm của hậu vệ người Tây Ban Nha.

Trước những mũi tấn công nguy hiểm như Álex Baena và Ademola Lookman, khả năng đọc tình huống cũng như sự chắc chắn trong phòng ngự của Eric García có thể mang lại lợi thế.

Trong khi đó, Jules Koundé gần như chắc chắn vắng mặt vì chưa hồi phục chấn thương mắt cá chân.

Ở tuyến giữa, chấn thương của Rodri buộc Flick phải cân nhắc giữa Marc Bernal và Frenkie de Jong. Bernal đang có lợi thế nhờ phong độ tích cực, đặc biệt sau chiến thắng 3-0 trước Aston Villa và màn trình diễn đáng chú ý trước Paris Saint-Germain.

Frenkie de Jong và Marc Bernal là hai phương án thay thế vị trí tiền vệ phòng ngự của Rodri.

Dẫu vậy, De Jong vẫn là lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn. Tiền vệ người Hà Lan sở hữu khả năng thoát pressing, điều tiết nhịp độ và tổ chức lối chơi, những yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu Atletico Madrid.

Thói quen sử dụng De Jong trong các trận cầu lớn của Flick có thể tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng.

Cạnh tranh gắt gao trên hàng công

Trên hàng công, Lamine Yamal gần như chắc chắn đảm nhận vị trí chạy cánh phải, trong khi Raphinha được bố trí đá cao nhất.

Lamine Yamal gần như chắc chắn đảm nhận vị trí chạy cánh phải.

Suất đá chính bên hành lang trái là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Anthony Gordon và Karim Adeyemi.

Cán cân hiện nghiêng về phía Gordon nhờ sự tin tưởng của Hansi Flick. Cầu thủ này thường xuyên được trao cơ hội trong những trận đấu lớn, tiêu biểu là El Clasico và hai cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain.

Tốc độ, khả năng di chuyển rộng cùng lối chơi trực diện giúp Gordon trở thành phương án phù hợp với yêu cầu chiến thuật của Barcelona.

Ngược lại, Adeyemi đang gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ. Tiền đạo này chưa ghi bàn hoặc kiến tạo kể từ ngày 13/10, khiến vị trí của anh trong đội hình xuất phát trở nên thiếu chắc chắn.

Dù vẫn sở hữu tốc độ và khả năng tạo đột biến, Adeyemi cần cải thiện hiệu quả trong những tình huống quyết định nếu muốn thuyết phục Flick.

Trước Atletico Madrid, Barcelona cần những cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất để duy trì sức ép và hạn chế nguy cơ bị phản công.

Vì vậy, Gordon đang có nhiều cơ hội đá chính hơn, còn Adeyemi có thể trở thành phương án thay đổi thế trận trong hiệp hai.

Với khoảng cách chỉ 2 điểm so với Atletico Madrid, lựa chọn nhân sự của Flick không đơn thuần là quyết định về chuyên môn mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu La Liga.