3 vấn đề đau đầu của HLV Hansi Flick trước đại chiến Atletico Madrid

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Ninh Bình vs Bắc Ninh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Mainz 05 vs Bayern Munich
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
RB Leipzig vs Augsburg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Borussia Dortmund vs Elversberg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Arsenal vs Hull City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Auxerre vs Paris FC
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Troyes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Troyes - TRO Troyes
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Elche vs Real Betis
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Ipswich Town vs Bournemouth
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Köln vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Le Mans vs Monaco
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Freiburg vs Union Berlin
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Hoffenheim vs Schalke 04
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lens vs Olympique Marseille
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

3 vấn đề đau đầu của HLV Hansi Flick trước đại chiến Atletico Madrid

Sự kiện: Bóng đá Barcelona La liga 2026-27

Trước chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân Metropolitano của Atletico Madrid (3h, 9/11), HLV Hansi Flick đang phải đối mặt với 3 bài toán nhân sự vô cùng hóc húa ở các vị trí hậu vệ phải, tiền vệ phòng ngự và hành lang cánh trái.

  

Bài toán hậu vệ phải và khoảng trống ở tuyến giữa

Theo tờ Sport, vị trí hậu vệ phải đang là một trong những vấn đề khiến Hansi Flick đau đầu. Brian Fariñas gây ấn tượng mạnh với hai màn trình diễn trước Alavés và Aston Villa dù phải thi đấu trái sở trường.

Brian Farinas thi đấu ấn tượng nhưng phải cạnh tranh với sự trở lại của Eric Garcia.

Brian Farinas thi đấu ấn tượng nhưng phải cạnh tranh với sự trở lại của Eric Garcia.

Khả năng thích nghi và sự năng nổ của cầu thủ này mang đến thêm phương án cho Barcelona trong bối cảnh hàng thủ thiếu hụt nhân sự.

Tuy nhiên, nếu Eric García kịp bình phục chấn thương cơ sau 4 trận vắng mặt, Flick nhiều khả năng sẽ ưu tiên kinh nghiệm của hậu vệ người Tây Ban Nha.

Trước những mũi tấn công nguy hiểm như Álex Baena và Ademola Lookman, khả năng đọc tình huống cũng như sự chắc chắn trong phòng ngự của Eric García có thể mang lại lợi thế.

Trong khi đó, Jules Koundé gần như chắc chắn vắng mặt vì chưa hồi phục chấn thương mắt cá chân.

Ở tuyến giữa, chấn thương của Rodri buộc Flick phải cân nhắc giữa Marc Bernal và Frenkie de Jong. Bernal đang có lợi thế nhờ phong độ tích cực, đặc biệt sau chiến thắng 3-0 trước Aston Villa và màn trình diễn đáng chú ý trước Paris Saint-Germain.

Frenkie de Jong và Marc Bernal là hai phương án thay thế vị trí tiền vệ phòng ngự của Rodri.

Frenkie de Jong và Marc Bernal là hai phương án thay thế vị trí tiền vệ phòng ngự của Rodri.

Dẫu vậy, De Jong vẫn là lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn. Tiền vệ người Hà Lan sở hữu khả năng thoát pressing, điều tiết nhịp độ và tổ chức lối chơi, những yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu Atletico Madrid.

Thói quen sử dụng De Jong trong các trận cầu lớn của Flick có thể tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng.

Cạnh tranh gắt gao trên hàng công

Trên hàng công, Lamine Yamal gần như chắc chắn đảm nhận vị trí chạy cánh phải, trong khi Raphinha được bố trí đá cao nhất.

3 vấn đề đau đầu của HLV Hansi Flick trước đại chiến Atletico Madrid - 3

Lamine Yamal gần như chắc chắn đảm nhận vị trí chạy cánh phải.Suất đá chính bên hành lang trái là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Anthony Gordon và Karim Adeyemi.

Suất đá chính bên hành lang trái là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Anthony Gordon và Karim Adeyemi.

Cán cân hiện nghiêng về phía Gordon nhờ sự tin tưởng của Hansi Flick. Cầu thủ này thường xuyên được trao cơ hội trong những trận đấu lớn, tiêu biểu là El Clasico và hai cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain.

Tốc độ, khả năng di chuyển rộng cùng lối chơi trực diện giúp Gordon trở thành phương án phù hợp với yêu cầu chiến thuật của Barcelona.

Ngược lại, Adeyemi đang gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ. Tiền đạo này chưa ghi bàn hoặc kiến tạo kể từ ngày 13/10, khiến vị trí của anh trong đội hình xuất phát trở nên thiếu chắc chắn.

Dù vẫn sở hữu tốc độ và khả năng tạo đột biến, Adeyemi cần cải thiện hiệu quả trong những tình huống quyết định nếu muốn thuyết phục Flick.

Trước Atletico Madrid, Barcelona cần những cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất để duy trì sức ép và hạn chế nguy cơ bị phản công.

Vì vậy, Gordon đang có nhiều cơ hội đá chính hơn, còn Adeyemi có thể trở thành phương án thay đổi thế trận trong hiệp hai.

Với khoảng cách chỉ 2 điểm so với Atletico Madrid, lựa chọn nhân sự của Flick không đơn thuần là quyết định về chuyên môn mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu La Liga.

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Rộ tin Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha vì có đối thủ cạnh tranh mới
Rộ tin Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha vì có đối thủ cạnh tranh mới

Báo chí Bồ Đào Nha cho biết đội tuyển nước này sẽ có thêm một trung phong mới trong đợt triệu tập tới, khiến Ronaldo quyết định chia tay.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/3-van-de-dau-dau-cua-hlv-hansi-flick-truoc-...

-07/11/2026 15:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN