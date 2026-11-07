Tin mới nhất bóng đá sáng 7/11: Balde phát tín hiệu đến MU

Balde phát tín hiệu đến MU

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), người đại diện của Alejandro Balde, “siêu cò” Jorge Mendes, đã bắt đầu thăm dò sự quan tâm từ các CLB trên khắp châu Âu trước kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Đáng chú ý, Balde ưu tiên chuyển đến Premier League, trong khi MU, Liverpool và Aston Villa đều được cho là đang quan tâm đến hậu vệ trái người Tây Ban Nha.

Balde đang ưu tiên chuyển đến Premier League trong bối cảnh nhận được sự quan tâm từ MU

Roma và Juventus được cho là đã có những cuộc gặp với Mendes để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Balde. Tuy nhiên, yêu cầu về mức lương của cầu thủ này có thể trở thành trở ngại đối với hai đội bóng Italia. Balde đã tụt lại trong thứ tự ưu tiên của HLV Hansi Flick và chưa được đá chính trận nào cho Barcelona kể từ đầu mùa giải.

Argentina lách luật FIFA để treo áo số 10 của Messi

Theo quy định của FIFA, Argentina không được phép treo vĩnh viễn số áo của Lionel Messi, bởi các đội tuyển phải sử dụng đầy đủ những số áo từ 1 đến 26 trong các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu quốc tế. Argentina chưa thể thực hiện kế hoạch vinh danh Messi, nhưng đội bóng xứ Tango cũng chưa có ý định trao chiếc áo số 10 cho người kế nhiệm ngay lập tức.

Theo TyC Sports, sẽ không có cầu thủ nào của Argentina được trao số áo này trong các trận giao hữu sắp tới. Nguyên nhân là quy định nói trên không được áp dụng đối với những trận đấu không mang tính cạnh tranh, qua đó giúp Argentina có thể trì hoãn việc sử dụng áo số 10 trong thời gian tới.

Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) từng tìm cách treo vĩnh viễn chiếc áo số 10 vào năm 2002, sau khi Diego Maradona tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ.

Saka nghỉ thi đấu nhiều tuần

HLV Mikel Arteta xác nhận rằng cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka sẽ phải nghỉ thi đấu trong “nhiều tuần”. Saka buộc phải rời sân vì chấn thương cơ tứ đầu đùi trong trận hòa 2-2 giữa Arsenal và Bayern Munich tại Champions League vào tháng trước. Chấn thương này cũng khiến anh không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Thomas Tuchel cho các trận đấu sắp tới của đội tuyển Anh.

Trước cuộc tiếp đón Hull City trên sân Emirates, Arteta chia sẻ: “Chúng ta đang nói đến khoảng thời gian nhiều tuần, có thể là sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Cậu ấy sẽ bắt đầu tập luyện trên sân, tăng dần khối lượng vận động và theo dõi cảm giác của bản thân. Tuy nhiên, đáng tiếc là Saka sẽ phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian”.

Emery đàm phán gia hạn với Aston Villa

HLV Unai Emery xác nhận đang đàm phán với Aston Villa về việc ký hợp đồng mới. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiết lộ hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào tuần tới, khi Aston Villa muốn giữ chân cựu HLV Arsenal và PSG trong tương lai lâu dài.

Emery cho biết: “Tôi đã có một cuộc gặp tốt đẹp với Nassef Sawiris (đồng sở hữu của Aston Villa), rất tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi vào tuần tới để thống nhất mọi vấn đề đã thảo luận. Chúng tôi đã bàn bạc về cách củng cố dự án của CLB thông qua một bản hợp đồng mới”.